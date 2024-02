Mancuso recordó cómo llegó Maradona a la selección argentina y le contestó a Basile tras las picantes revelaciones sobre la interna con Gago

Mancuso le contestó a Basile tras develar las internas dentro de la selección argentina

El paso del tiempo a veces sirve para curar heridas, mientras que en otras oportunidades contribuye para que ciertas cuestiones salgan a la luz. Alfio Coco Basile, en los últimos días, reveló las internas que había dentro de la selección argentina y que precipitaron su renuncia en 2008, dejando en el centro de la escena el rol que tuvo Diego Armando Maradona y enviándole algunos dardos a Fernando Gago.

Ante este escenario, Alejandro Mancuso, quien fuera uno de los principales laderos del campeón del mundo en México 1986 durante todo su ciclo en la albiceleste, aprovechó la entrevista con Fútbol 910, programa que se emite por Radio La Red, para desmentir los dichos de Basile, asegurando que ese plantel no realizó ningún tipo de movimiento para precipitar su partida.

“Cuando yo me entero que Diego ya era entrenador de la Selección, él me convoca, me llama y me cuenta. Lo que me sorprende es cuando se lo nombra a Fernando Gago porque nosotros en el Mundial 2010 lo dejamos afuera”, comenzó su relato el ex Vélez, Ferro, Boca Juniors e Independiente. “Entonces, si él hubiese hecho hincapié para que Diego llegue a la Selección, ¿por qué después queda afuera de la convocatoria?”, añadió.

Dentro de su versión de la historia, Mancu hizo hincapié en cuestiones tácticas para justificar la ausencia del ahora entrenador de Chivas de Guadalajara: “Si repasamos el archivo, desconozco cuántos partidos Gago fue convocado por nosotros. Fue la época en donde era ‘Mascherano más 10′. Ese equipo tenía solo a Mascherano como contención, no había otro porque después estaban Maxi Rodríguez, Verón y Di María”.

“Coco estaba un poco enojado con la situación de que agarremos nosotros rápidamente tras la caída de él”, concluyó el ayudante de campo de Maradona sobre este tema.

¿Qué fue lo que declaró el Coco Basile?

El entrenador contó el detrás de escena de su salida del equipo en 2008

El experimentado entrenador sorprendió al aire al contar las internas que ocurrieron durante su segunda etapa como director técnico de la selección argentina y que desembocaron en su salida de la Albiceleste en 2008 tras la derrota ante Chile, en Santiago en las Eliminatorias.

“Messi no. Lo que pasa que en ese momento yo sabía que se movían las aguas. Vi que había un movimiento entre los players (jugadores) y algunos directivos, total Argentina iba a clasificar igual. Yo venía podrido con un par de jugadores, que no te voy a decir el nombre jamás... Era un momento para largar”, esbozó en Radio Colonia. Y luego, apuntó contra el ex estratega de Racing: “Estaba en la rosquilla, Gaguito porque como siempre Mascherano era el titular y él quería jugar. Entonces con Maradona de amigo... A Diego lo quiero tanto...”.

Al ver la notoriedad que tuvieron sus palabras, Basile optó por utilizar su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter) para expresar que es preferible apaciguar las aguas y dejar el tema atrás: “Sharap, silenzio stampa!!! Nou More muchachos. Ya pasó!!! Ya fue!!! La verdad yo estaba muy hinchado las pelotas!!! Jajaja”, fue el textual con el que cerró el episodio.