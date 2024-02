La pareja más fogosa del circuito de tenis anunció su separación: de las versiones de “adicción al sexo” a las acusaciones por las lesiones

Matteo y Melissa (@melissasatta)

Se terminó el amor para una pareja italiana que se las trajo durante un año. El tenista Matteo Berrettini anunció su separación de la modelo Melissa Satta. El actual 125º del Ranking de la ATP viene arrastrando una serie de lesiones y las suspicacias estuvieron a la orden del día, al punto que hace unos días el deportista tuvo que defenderse públicamente, ya que la ex del futbolista ghanés Kevin-Prince Boateng, supo reconocer que el atacante ex Barcelona se lesionaba por exceso de sexo.

Fue en una rueda de prensa virtual que Berrettini reconoció la ruptura de la pareja. “Me imaginaba que llegaría la pregunta. Melissa y yo ya no estamos juntos. Tenemos una relación hermosa, nos respetamos mucho, no iré más allá porque no me gusta hablar de mi vida privada, le agradezco por este hermoso año”, reveló.

En ese encuentro con los medios que reprodujo Corriere Dello Sport, Matteo aprovechó para contar que se prepara para volver luego de sus lesiones. Por caso, el mes pasado debió bajarse del Abierto de Australia por una lesión en su pie derecho que le impidió estar en el primer Gran Slam del año.

Berrettini padeció en los últimos años todo tipo de lesiones: en la muñeca (con paso por el quirófano incluido), abdominal, en el pie, entre otras que le impidieron competir con regularidad en el circuito internacional. Pese a ello las condiciones del ex número 6º del mundo son indiscutidas.

Melissa Satta cuando estuvo en pareja con Kevin-Prince Boateng

Satta estuvo en pareja con Boateng durante diez años y tuvieron un hijo. Se separaron en 2020, pero en 2012 ella soltó una declaración que recorrió los portales del mundo: “La razón por la que siempre está lesionado es porque tenemos sexo entre siete y diez veces a la semana”.

Luego la también influencer admitió que se equivocó al haber confesado su intimidad con el futbolista: “En el fútbol tienes que tener cuidado con lo que dices, especialmente cuando se trata de sexo, no te puedes imaginar el torbellino en que se convirtió aquello. No soy una ninfómana”.

A la polémica se sumó en 2016 Malik Jabir, quien fue entrenador de Ghana, y acusó de que el bajo nivel de algunos de sus futbolistas se debió a que “no duermen lo suficiente, no entrenan lo suficiente y tienen demasiado sexo”. Jabir, en medio de la controversia desatada por las declaraciones de Satta, sostuvo que “hay muchas chicas bonitas a su alrededor y los jugadores son incapaces de dejarlas solas. Muchos días, son incapaces de jugar 90 minutos porque están completamente agotados”.

Melissa Satta es modelo e influencer y Matteo Berrettini una figura del tenis italiano (crédito de fotos: Reuters y USA Today Sports)

Luego de su separación del ex volante del Barcelona, Tottenham, Milan, Borussia Dortmund, Fiorentina, entre otros clubes, Melissa volvió a apostar al amor cuando conoció a Matteo. Se cruzaron en enero de 2023 y el deportista de 27 años quedó rendido ante la modelo, diez años mayor que él.

Pero con los antecedentes con Boateng como espada pendiendo sobre el vínculo, la lupa se posó sobre ellos y, sobre todo, sobre el rendimiento de Berrettini. Desde su última aparición en Wimbledon 2021, ya se ha perdido cuatro torneos de Grand Slam por lesión. En su relación con Satta, sólo llegó a octavos de final en Wimbledon. En el Abierto de Australia fue eliminado en la primera ronda y en el Abierto de Estados Unidos en la segunda ronda. Ahora sólo ocupa el puesto 125 en el ranking mundial.

Ante el revuelo, el propio tenista debió salir a dar explicaciones para despegar su noviazgo de los problemas físicos. “No puedo concebir cómo una relación puede permitir que no hagas tu trabajo, pero la gente habla. Vivimos en la era de las redes sociales, en la que todo el mundo puede decir cualquier cosa, y me parece que se ha perdido la educación general. Al final, sin embargo, estoy feliz, esto es lo que importa. Pagué el precio de esta rutina”, se quejó del tratamiento de los medios.

Melissa y Berrettini se conocieron a principios de 2023

La llama del amor se apagó, pero en Berrettini siguen encendida la de su amor por la raqueta. “Hace dos años que no estoy allí, no puedo pensar en ello”, admitió en la mencionada rueda de prensa en la que además anunció que tiene planeada su fecha de regreso para el 12 de marzo, día en el que comenzará el Phoenix Challenger . “No jugaré en Indian Wells, la idea es jugar Phoenix y el Masters 1000 en Miami”, concluyó.