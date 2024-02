Pep Guardiola apuntó contra Jack Grealish y lo expuso públicamente: “Tiene que mejorar”

Guardiola apuntó contra Grealish en conferencia de prensa (Reuters)

En el entorno del Manchester City, los focos se han posado sobre Jack Grealish, quien parece haber descendido de manera significativa en la consideración de Pep Guardiola. El entrenador español ha señalado abiertamente que su futbolista ha perdido el lugar en el equipo titular debido a un relajamiento en su rendimiento, lo cual ha generado grandes interrogantes sobre el futuro del delantero inglés dentro del club.

Guardiola, en recientes declaraciones durante la conferencia de prensa, expresó su punto de vista respecto a la situación del atacante inglés. “Tiene que mejorar. Es el mismo jugador, tiene el mismo entrenador y la manera en la que juega no ha cambiado. Es solo el nivel de sus actuaciones. Esa es la diferencia”, afirmó el DT tras exhibir las razones por las cuales el delantero ya no es una figura recurrente en la alineación inicial.

El ex DT del Barcelona y el Bayern añadió, “Lo he dicho desde el día uno, lo necesitamos. Aporta una calidad especial para nuestro equipo, pero depende de él. Ojalá pueda hacer tres buenos meses finales”, dejando una ventana abierta para la redención del jugador.

La temporada anterior, Grealish fue una pieza clave para el equipo que se alzó con la Premier, la Copa y la Champions League, no obstante, este año su participación ha declinado significativamente. En la actual campaña de la liga inglesa, su presencia se ha limitado a 16 minutos en los últimos siete encuentros, una cifra que habla de su situación marginal en los planes del entrenador.

Grealish fue pieza clave en las conquistas del Manchester City durante el 2023 (Reuters)

Cabe mencionar Jack Grealish no es titular en un partido de Premier desde diciembre y sobre eso, Guardiola explicó: “No puedo darle a los jugadores tres o cuatro partidos para que agarren ritmo. ¿Qué ocurre entonces con los otros diez que no juegan? ¿No se lo merecen? Tienes que ver todos los entrenamientos y los pequeños detalles. En el más alto nivel, el equipo no te espera. Los jugadores no tienen que convencerme, tienen que convencerse a sí mismos de que se merecen jugar”.

Desde su llegada al club en 2021, luego de un traspaso valorado en 100 millones de euros, Grealish ha jugado 14 partidos en la liga esta temporada, iniciando la mitad de ellos desde el banquillo. Su contribución ha sido modesta, con tres goles y dos asistencias en 26 partidos entre todas las competiciones.

Esta no es la primera ocasión en la que Guardiola decide apartar a uno de sus jugadores estelares. Durante su etapa en Barcelona, tomó decisiones similares con Zlatan Ibrahimovic, quien, a pesar de ser un goleador indiscutible, encontró poco espacio bajo la dirección del técnico catalán. El sueco, refiriéndose a este tema en 2022, mencionó la importancia del ego en estas decisiones, sugiriendo que la habilidad de Guardiola para manejar las estrellas del equipo puede influir significativamente en su rendimiento y presencia: “Depende de su ego. Depende de si va a dejar que Haaland sea más grande que él o no. Eso a mí no me lo permitió (en el Barcelona) ni a nadie”.

La historia se repitió en Inglaterra con Joe Hart, el arquero que fue marginado tras la llegada de Guardiola al Manchester City en 2016, a pesar de haber sido una figura destacada en el equipo: “Me hubiese gustado quedarme y formar parte de todo aquello”, relató hace dos años atrás.

Mientras tanto, el City continúa su camino en la Copa FA de Inglaterra y enfrentará al Luton Town en su próximo encuentro en la búsqueda de un pase a los cuartos de final. El partido se llevará a cabo en el estadio Kenilworth Road y la atención estará puesta no solo en el resultado del encuentro sino también en la composición del equipo, especialmente en si Grealish logra recuperar su lugar en el once inicial.