El escalofriante momento en que un motociclista arrolló a un atleta durante la Media Maratón de Guadalajara

Una moto atropelló a un corredor en medio de una competencia

Un incidente inesperado marcó la edición número 38 del Medio Maratón de Guadalajara, un evento deportivo que este año no solo celebraba un récord de asistencia con más de 21,000 participantes entre corredores profesionales y amateurs, sino que además, destacaba por su distinción Gold Label otorgada por World Athletics. Sin embargo, la jornada deportiva fue empañada por un accidente que dejó a la comunidad en estado de shock.

Te puede interesar: “Sus abdominales parecen legos”: el campeón del Arnold Classic sorprendió a sus fans con su impactante físico a días de una nueva competencia

Israel Oropeza Vázquez, un destacado corredor de Jalisco que contaba con una marca personal de 1:06:13 en la distancia y se encontraba a sólo un kilómetro de cruzar la meta, fue atropellado por una motocicleta que transportaba a un juez del evento. Los testigos del incidente, que lograron capturar el momento en video, afirmaron que la moto implicada no se detuvo a proporcionar asistencia ni a revisar el estado del atleta tras el impacto.

En las imágenes se pudo ver el episodio en cuestión. El atleta mexicano corría por el asfalto mientras una moto se le acercaba cada vez más por detrás. Tras el impacto, los aficionados que estaban filmando se sorprendieron y corrieron hacia el corredor, que había quedado tendído sobre el suelo con evidentes gestos de dolor.

Te puede interesar: Cronología de los 419 días del Caso Dani Alves: las cinco versiones distintas que dio el futbolista y el estremecedor testimonio de la víctima

Después del accidente, el público presente y el equipo médico del evento prestaron los primeros auxilios a Oropeza, quien posteriormente fue trasladado a un hospital privado. Afortunadamente, se descartaron lesiones graves y el corredor pudo recuperarse de los golpes recibidos.

El comité organizador del Medio Maratón se pronunció sobre el incidente a través de una publicación en sus redes sociales, en la cual minimizaban la gravedad del suceso. “El resultado de los estudios médicos indican que fueron solo algunos golpes que no ponen en riesgo su integridad ni su carrera como corredor profesional”, se leyó en el comunicado.

Te puede interesar: Revelaron las causas de la muerte de la estrella del atletismo Kelvin Kiptum tras el accidente automovilístico

Por su parte, Oropeza utilizó su cuenta de Facebook para expresar su gratitud hacia el apoyo recibido y relatar su recuperación: “Ya me encuentro mucho mejor. Les quiero agradecer a todos por sus mensajes de apoyo y por estar al tanto de mi salud. Quiero agradecer a los organizadores del evento que han estado al tanto sobre lo que ha acontecido con mi salud. Me apoyaron después de la caída, se acercaron enfermeros, me tomaron radiografías y chequearon que no era grave lo que ocurrió. Quiero hacer hincapié en que esperemos que esto no vuelva a ocurrir”.

Más allá del incidente, el Medio Maratón de Guadalajara consiguió batir récord de participación, con 50 corredores profesionales y aproximadamente 21,000 corredores recreativos, todos en busca de superar sus marcas personales. Aberu Ayana Mulisa de Etiopía en la categoría femenina y Stephen Kiprop de Kenia en la masculina se alzaron con la victoria, consolidando la reputación de la competencia en el ámbito internacional.