Los Pumas 7 siguen haciendo historia: protagonizaron una gran remontada ante los All Blacks y se consagraron campeones en Vancouver

Los Pumas Seven son campeones otra vez en Vancouver. Vencieron en la final a Nueva Zelanda por 36 a 12 y lideran el Circuito Mundial por amplio margen. Por tercera vez ganaron el Oro en Vancouver, sumaron la medalla dorada número nueve de la historia y siguen en busca del sueño final de obtener su medalla en los Juegos Olímpicos de París.

Tras un arranque en el que Nueva Zelanda apoyó dos tries en solo tres minutos de juego, el equipo de Santiago Gómez Cora supo reacomodarse para emparejarlo y con dos tries consiguió igualar en 12 tantos el partido antes de que finalizara la primera parte.

En el segundo tiempo se volvió a ver lo mejor del seleccionado nacional y nada menos que ante Nueva Zelanda, quien en el historial estaba 8-2 arriba. Ahí, con un hattrick de Tute Osadczuk y todo el repertorio de un equipo que no solo sabe a que juega, sino que demuestra en cada partido lo que debe hacer para ganar, despachó a unos All Blacks, que quedaron tan sorprendidos como derrotados por la superioridad del equipo de Gómez Cora.

Hoy, con este triunfo rompió un nuevo récord,: consiguió el partido número 15 consecutivo con victoria (desde el 2004 que no lo hacían) y es puntero del circuito con 78 unidades, seguido por Irlanda y Fiji a 24 puntos.

Los Pumas 7 No tienen techo, no se la creen, son una gran familia y siguen dándole alegrías a un rugby argentino que disfruta y festeja.

LA SÍNTESIS DEL PARTIDO

Argentina (36):

Luciano Gónzalez, Santiago Álvarez (capitán) y Germán Schulz; Joaquín Pellandini y Tobías Wade; Matías Osadczuk y Marcos Moneta.

Suplentes: Rodrigo Isgró, Matteo Graziano, Agustín Fraga, Gastón Revol y Tomás Elizalde.

Nueva Zelanda (12):

Cody Vai, Brady Rush, Akuila Rokolisoa; Samuel Dickson, Scott Curry, Nicole Amanaki, Joe Webber.

Suplentes: Che Clark, Tim Mikkelson, Xavier Harris.

Primer tiempo: 1 minuto try de Joe Webber (NZ); 2.20 try de Brady Rush convertido por Akuila Rokolisoa (NZ); 4, Marcos Moneta convertido por Wade (A); 7 try de Luciano González (A).

Resultado parcial: Argentina 12 v Nueva Zelanda 12.

Segundo tiempo: 2, 3 y 5 minutos tries de Matías Osadczuk convertidos por Tobías Wade (A); y 8 minutos Matteo Graziano (A).

Árbitro: Jeremy Rozier

TODAS LAS MEDALLAS DE LOS PUMAS 7′S EN EL CIRCUITO MUNDIAL:

En lo que va de la historia, el seleccionado ha cosechado un total de 46 medallas, y el detalle es el siguiente:

Oro (9): Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023, Ciudad del Cabo 2023, Perth 2024, Y Vancouver 2024.

Plata (16): Santiago de Chile y Singapur 2002, Cardiff 2003, Hong Kong y Singapur 2004, Wellington y Los Ángeles 2005, George 2006, Ciudad del Cabo 2015, Ciudad del Cabo y Las Vegas 2018, Málaga 2022, Los Ángeles, Singapur y Toulouse 2023 y Dubai 2024.

Bronce (21): París 2000, Durban 2001, Mar del Plata 2002, Dubai y Londres 2004, George y Londres 2005, Singapur 2006, Edimburgo 2007, George y Londres 2008, George, Wellington y Adelaida 2009, George, Adelaida y Londres 2010, Sydney 2018, Dubai I y II 2021 y Sevilla 2022.