7 frases de Piqué: la simpatía por River, el mensaje a Agüero ante el rumor de su vuelta al fútbol y por qué considera un hermano a Gaby Milito

Gerard Piqué brindó una entrevista en la que repasó el rotundo éxito que está gozando con la creación de la Kings League en conjunto con el streamer español Ibai Llanos, aunque el ex defensor del Barcelona y compañero de Lionel Messi también opinó sobre temas referidos a su carrera en el fútbol y de actualidad.

El ex jugador que fue campeón del mundo y Europa como capitán de la selección de España comenzó la charla con el programa F90 de ESPN hablando de su proyecto como presidente de la Kings League, la liga de fútbol 7 con equipos liderados por creadores de contenidos en el cual participa el de Sergio Kun Agüero (Kuni Sports).

Sobre la posibilidad de que el Kun Agüero pueda regresar al fútbol profesional con la camiseta de Independiente si es que su cardiólogo lo autoriza, el catalán lo definió como una gran noticia. “Eso significa que está bien y que en un futuro no tenga que sufrir más del corazón. Es una buena noticia, si él se ve con ganas, le animo a que vuelva del retiro y vuelva a jugar”, dijo. Y agregó: “Está haciendo un trabajo magnífico en la Kings League, es un personaje que le hace bien a la liga”.

Por otro lado, a Piqué le consultaron por su paso en el glorioso Barcelona que dirigía Pep Guardiola, a quien definió como un genio que cambió el deporte. “Para mí y para muchos es el mejor entrenador de la historia del fútbol. Tiene el control del juego, sabe leer los partidos, modernizó el juego, sabe motivar, tocar la fibra, tiene liderazgo... lo tiene todo. Nació para esto y coincidió con la mejor generación de futbolistas en Barcelona”, consideró sobre el actual entrenador del Manchester City.

Sobre su ex compañero en el culé, Lionel Messi, Piqué no escatimó en elogios y agregó: “Lo veo feliz y bien, ya ha cumplido todos sus sueños desde que ha empezado con esto y ahora en Inter Miami ha hecho más famoso el Soccer con su imagen en la MLS”.

“Su esencia es la misma que cuando salió de La Massía. Leo llegó al Mundial con la madurez necesaria, tiró del carro y lideró al equipo en los momentos de dudas. Lo ganó en un momento en que lo ha disfrutado mucho más que si lo hubiese logrado de más joven. Cuando cuesta más se valora mucho. Yo lo gané a los 23 años y lo hubiese valorado más ahora. Leo lo ganó en el momento perfecto”, resaltó el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010.

En cuanto a su etapa en el fútbol español, Piqué tuvo como compañeros a dos referentes del fútbol argentino: Gabriel Milito y Javier Mascherano. El ex zaguero coincide en que ambos nacieron con pasta de líderes y lo han marcado en su trayectoria.

“Gaby Milito es como un hermano, lo tuve cuando era un crío en el Zragoza y tenía una ascendencia en el equipo y hacia los más jóvenes. Fue un grandísimo jugador, lástima las lesiones. Era agresivo para defender, tenía salida de balón, pero le faltaba altura. En Barcelona volvió a resentirse de la rodilla. Sin esa lesión hubiera hecho una carrera fantástica”, dijo sobre el Mariscal.

En cuanto al entrenador de la selección Sub 20 y 23 de la Argentina, resaltó: “Masche ha tenido una carrera bárbara y es muy parecido a Gaby. Éramos muy distintos, pero muy buenos haciendo lo que hacíamos. No tenía altura, pero lo compensaba con garra, con un liderazgo nato como los argentinos y lo llevaba en la sangre”.

Por otro lado, al ex futbolista de 37 años le consultaron sobre el Superclásico que jugarán en el Monumental River Plate y Boca Juniors. Piqué confesó su simpatía por el Millonario y no se animó a arriesgar un resultado. “Yo siempre me decanté un poco más por River, por la historia y los colores. También conozco al presidente así que te diría que River”, afirmó sobre su favorito.

“Los clásicos da igual como lleguen uno y otro. Tengo la teoría del que llega peor le va mejor en el clásico, por lo menos en España es así, porque tiene la presión”, expresó.

Por otra parte, acera de la sequía goleadora de Edinson Cavani, a quien enfrentó cuando el Matador estaba en Valencia, Piqué opinó: “Es un jugadorazo, allá ha metido muchos goles. El tema va en la expectativa, cuando llega a cualquier club del mundo esperas un rendimiento acorde a su nivel. No sé cuáles son sus expectativas allá, pero tiene una capacidad sobrada por su experiencia y te puede meter un gol en cualquier momento”.