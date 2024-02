“¿A quién se le ocurriría meter un cabezazo a una botella de litro y medio con hielo adentro?”: la respuesta del DT de Chacarita a Gorosito tras la agresión a Brandan

Otro lamentable hecho de violencia sacudió al fútbol argentino con la agresión que sufrió Fernando Brandan que derivó en la suspensión del duelo entre Chacarita y Tigre por la Copa Argentina. El juez Ariel Penel decidió terminar con el partido a los 7 minutos del segundo tiempo tras el botellazo lanzado desde la tribuna que impactó sobre el jugador del Funebrero y el tema se convirtió en debate a raíz de las controversiales declaraciones del entrenador del Matador, Néstor Gorosito, sobre el accionar del futbolista rival.

Pipo sugirió que Belu Brandan cabeceó la botella que le tiraron y horas más tarde el DT rival, Aníbal Biggeri, apuntó contra aquellos que sugirieron un acting de su futbolista: “Me da tristeza que he escuchado colega de ustedes (periodistas) que pusieron en duda, que cabeceó una botella, no lo puedo creer. Es increíble porque se ve claramente la agresión y todo. Digo: ¿a quién se le ocurriría meter un cabezazo a una botella de litro y medio con hielo adentro y llena de agua? Que levante la mano al que se le ocurra cabecear eso. Me da una tristeza esto”.

El entrenador de 59 años afirmó que la médica del plantel le aclaró que Brandán no podía continuar en el trámite: “Se le inflamó todo, ve nublado, está mareado, me dijo. Yo decidí esto. Lo llevaron derecho al hospital y le hicieron placas en la cara: por suerte no tiene ninguna fisura, nada importante. Hoy tienen que hacerle un estudio de ojos, porque cuando mueve el ojo sigue viendo nublado y tiene un dolor puntual. Sería una alegría que no tenga nada”, firmó apuntando contra aquellos que “piensan que es un acting” lo del jugador.

Cabe destacar que Ayelén Pucci, la doctora del plantel del Funebrero, había adelantado que el primer diagnóstico indicaba que sufrió “un traumatismo en la región ocular” y aclaró en TyC Sports: “Le dimos una inyección conjuntival, tiene edema en la zona y dolor. No puede ver con esa región del ojo, tiene la visión borrosa y dificultad para la movilidad del globo ocular y unas fotopsias (destellos que se ven sin estímulos luminosos). Sólo escuché el golpe y fui a atender al jugador”.

En la entrevista con ESPN, el DT de Chaca explicó por qué insistió en terminar con el duelo y afirmó que “volvería a tomar” la misma decisión porque “es lo que corresponde ante un hecho así”. “¿Sabés por qué decido tomar la suspensión desde lo deportivo? ¿Por qué tengo que sacar un jugador que no podía continuar? ¿por qué tengo que jugar con otro jugador? Ponele que no hubiese tenido cambios, ¿tengo que terminar el partido con diez jugadores? No tiene sentido. Muchas veces dicen que los protagonistas, desde adentro, tienen que hacer algo. Siento que tomé la decisión correcta e hicimos algo por el espectáculo deportivo”.

Así se marchó Brandán de la clínica tras la agresión

Biggeri fue tajante respecto a esto: “Le juego donde quieran, cuando quieran y terminamos el partido adentro, pero con los 11 que elija yo”.

“Se los dije a Penel y a Pipo: si le hubiese pasado a un jugador tuyo o a un referí, agarro las cosas y también me voy. Porque algo tenemos que hacer nosotros. ¿Sino cuándo vamos a parar con esto? El que me conoce sabe que pienso así. Es una decisión que tomé y no pasa por los puntos, por el partido, por nada. Pasa simplemente porque tenemos que terminar con la agresión. Hice lo que sentía”, dijo.

Al mismo tiempo, planteó que seguir el duelo podía favorecerlo por las condiciones: “Si terminaba el partido, yo hago un cambio, termino con once y faltaban 45 minutos más o menos con el descuento. Tigre con diez jugadores, con un calor de 50 grados... Todo se daba para seguir el partido y tomé la determinación de no seguir por una cuestión de humanidad”.