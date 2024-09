Otro cimbronazo en la Fórmula 1: despedirían a uno de los pilotos más reconocidos tras el GP de Singapur

Ricciardo podría despedirse de la Fórmula 1 tras el GP de Singapur (AP)

En un giro inesperado, Ralf Schumacher, hermano del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Michael Schumacher, ha anunciado que el Gran Premio de Singapur será la última carrera de Daniel Ricciardo con el equipo RB. Según declaraciones a Sky Sports, el australiano entregará su volante al joven talento de la academia de Red Bull, Liam Lawson, para que pueda acumular experiencia de cara a la temporada 2025.

“Desafortunadamente, parece que ahora será la última carrera para Daniel Ricciardo en Singapur, y Liam Lawson conducirá a partir de entonces. Probablemente eso también formaba parte del contrato; de lo contrario, Red Bull habría perdido a Lawson,” expresó Schumacher.

RB (anteriormente conocido como Alpha Tauri), un equipo conocido por ser un semillero de jóvenes talentos para Red Bull, siempre ha mantenido una política de apostar por sus propios pilotos jóvenes, según ha recalcado su dirección. “RB es un equipo junior de Red Bull, eso es lo que la dirección siempre ha dicho y apoyado. Nos centraremos en los pilotos jóvenes, en nuestros propios pilotos. Y por eso tiene sentido,” añadió el expiloto alemán.

Liam Lawson, quien terminó en la tercera posición en su segundo año de Fórmula 2 en 2022, se ha mostrado como un piloto prometedor. Durante la temporada pasada, Lawson tuvo que sustituir de emergencia a Daniel Ricciardo en el equipo AlphaTauri en Fórmula 1, disputando cinco grandes premios debido a una lesión del australiano en Zandvoort. Su rendimiento fue notable, alcanzando un noveno puesto en Singapur, lo que le permitió puntuar.

El joven neozelandés ya había expresado su deseo de competir en Fórmula 1 en 2025 y su prioridad de seguir con Red Bull, aunque también consideraba buscar otro equipo si no se le brindaba la oportunidad. Este mensaje llegó a los oídos de Helmut Marko, asesor de Red Bull, quien hace semanas señaló que Lawson sería piloto de RB en 2025. Sin embargo, según Ralf Schumacher, ese momento puede llegar antes de lo esperado. “Liam Lawson se estrenará como piloto oficial de RB en el próximo Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, para disputar así las últimas seis carreras de 2024,” adelantó Schumacher.

Liam Lawson sería su reemplazante (Reuters)

Daniel Ricciardo, quien está en su decimocuarta temporada en Fórmula 1, no ha tenido un año sencillo. Los resultados no le han acompañado y su compañero de equipo, Yuki Tsunoda, lo supera en diez puntos. En este momento, el australiano no tiene contrato para 2025 y las oportunidades en la parrilla se están reduciendo.

“Ricciardo ya ha cumplido 35 años este año, por lo que en cuanto a la edad encaja mucho peor que Lawson, de 22 años, que sustituyó a Ricciardo durante cinco carreras el año pasado con el antiguo equipo AlphaTauri después de que se lesionara una mano al chocar en Zandvoort,” comentó Schumacher.

En la previa al Gran Premio asiático el experimentado piloto fue consultado sobre el tema y reconoció que no está al tanto de los posibles cambios, pero no descartó que sucediera: “Mi primera expectativa es sobre el próximo año, así que ahí es donde estoy en este momento. “Obviamente, no puedo dar demasiados detalles, pero en términos de contrato, sí, nuestras fechas prácticamente coinciden con esta ventana ahora. Así que, básicamente, espero un sí o un no para el 25.

“Entonces, sí, estoy al tanto de algunas conversaciones y especulaciones sobre el resto de la temporada, pero eso (su reemplazo después de Singapur], para mí, en este momento, no lo sé”, sentenció.

Ricciardo espera firmar con un equipo en 2025 (Reuters)

A lo largo de su carrera, el nombre de Ricciardo ha sido sinónimo de talento y carisma en el paddock. “Es una pena para Daniel, porque nos perderemos a un piloto que es súper simpático, que siempre tiene una sonrisa y que es un placer encontrarse en el paddock,” resaltó el alemán.

Max Verstappen, ex compañero de Ricciardo en Red Bull, fue consultado sobre este tema y remarcó: “Ha logrado mucho, más de lo que nadie podría soñar. Incluso si es su última carrera, puede mirar atrás y ver algo increíble que no mucha gente puede lograr.

Ricciardo llegó a Fórmula 1 de la mano de Red Bull en la temporada 2011 a través de HRT y, a partir de 2012, pilotó para la entonces escudería Toro Rosso, ahora conocida como RB. En 2014, fue ascendido al equipo principal junto a Sebastian Vettel. Tras abandonar Red Bull en 2019 para unirse a Renault y posteriormente a McLaren, regresó a Red Bull en 2022 inicialmente como piloto reserva antes de volver a la parrilla con AlphaTauri a mediados de ese año.

Si Ricciardo pierde su puesto en favor de Lawson, esto podría marcar el final definitivo de su carrera en Fórmula 1, debido a que solo queda un puesto disponible en Sauber para la temporada 2025.