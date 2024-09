Noelia Ferriols, la hija de Beatriz Salomón, conmovida por la muerte de su tío Guillermo: “Otro lugar vacío en la mesa”

El mensaje de Noelia Ferriols por la muerte de Guillermo Salomón, el hermano de Beatriz Salomón

La familia de Beatriz Salomón está de luto por la muerte de Guillermo Salomón, el hermano menor de la vedette, quien fue encontrado muerto en la noche del jueves. El músico de 50 años fue hallado sin vida en su departamento, luego de tres días en que sus allegados no podían comunicarse con él. Noelia Ferriols, la hija mayor de la vedette, utilizó sus redes sociales para compartir su tristeza por el fallecimiento de su tío.

“Otro lugar vacío en la mesa, te vamos a extrañar mucho…”, comenzó diciendo la joven, quien estudia medicina, junto a una foto en la que aparece abrazada a su tío y a Bettina, su hermana menor.

“Lamentamos mucho tu partida y la manera en la que fue; nos quedaron muchos temas por hablar y muchas cosas que hacer pero en donde estés sabemos que estás bien y con la paz que tanto anhelabas tener. Siempre te vamos a recordar de la mejor manera. Q.E.P.D”, concluyó la joven de 23 años, despidiéndose del hermano menor de su madre.

El sentido mensaje de Noelia Ferriols dedicado a su tío Guillermo Salomón (Instagram, Noeferriols)

La noticia fue dada a conocer por Ángel de Brito durante su programa, LAM (América) en el día de ayer. “Nos acaba de llegar una información muy triste que golpea a la familia de Beatriz Salomón”, comenzó diciendo el conductor. Según comentó el periodista, la situación dejó a la familia de la actriz en un estado de conmoción mientras se esperaban más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

A cinco años de la muerte de la vedette, de Brito continuó: “Beatriz hasta último momento fue muy famosa. Ahora nos acabamos de enterar que el hermano de Beatriz también falleció. Hace tres días no contestaba el teléfono. Tuvieron que romper la puerta, la policía entró al departamento. Era joven. Su familiar recién se enteró. Una triste noticia para la familia Salomón”.

En diálogo con Liliana Vasiluk, la esposa de Daniel Salomón, el hermano mayor de los hermanos, le confirmó a Teleshow la información. Angustiada y sensibilizada por la situación, la mujer expresó: “Lo encontraron muerto, sin signos de violencia. Tuvo que entrar la policía a su casa. Ahora le van a realizar la autopsia porque se desconocen los motivos de su fallecimiento”.

Guillermo junto a Beatriz Salomón (Instagram, Guill.A.Salomon)

En ese sentido, Liliana explicó hace cuánto tiempo no tenían noticias del hermano de Beatriz y cómo reaccionaron luego de que Liliana invitara al artista a cantar a su programa, Mate x Medio (Crónica Tv). “Falleció Guillermo. Ayer grabamos el programa, y no fue, no apareció. Betina (una de las hijas de Beatriz Salomón y de Alberto Ferriols) preguntó si le habrá pasado algo y fuimos a su casa. Nos abrió el portero. Cuando fuimos llamamos a la policía para que abriera la puerta y lo encontraron”.

Al mismo tiempo, Vasiluk aclaró que el cuerpo de Guillermo quedará en manos de la justicia: “No sabemos qué le pasó. Estamos todos shockeados”. En el caso interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 9, e inmediatamente se solicitó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para continuar con la investigación sobre la causa de su muerte.