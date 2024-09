Una leyenda del tenis sugirió tres cambios revolucionarios para el deporte: “Algunos de ellos los van a sorprender”

Las novedosas propuestas de Billie Jean King que podría cambiar por completo al tenis. EFE/ Julian Smith/Archivo

El tenis sigue establecido como uno de los deportes más populares a lo largo del mundo. Sin embargo, la histórica tenista Billie Jean King, quien supo ser una de las mayores exponentes de la lucha por la inclusión de las mujeres en el deporte en su época, quiere seguir revolucionando el circuito ATP con tres propuestas que romperían con el reglamento establecido: cambios en el marcador, en los sets y hasta en la indumentaria.

La estadounidense se pronunció a través de un video posteado en X (ex Twitter) que dejó anonadados a todos sus seguidores. Según la legendaria tenista, estas ideas serán el punto de inicio para que el deporte se “modernice” y puede ampliar su rango para atrapar a los más jóvenes. “La gente me pregunta todo el tiempo sobre el futuro del juego que todos amamos y qué cosas cambiaría si estuviera en mi mano. Estas son mis reflexiones y algunas de ellas los van a sorprender”, aseveró.

La primera modificación consta en una nueva forma para puntuar y que cambiaría por completo el sistema de puntuación establecido por el ente regulador del tenis. “No mantendría el marcador de toda la vida, pienso que los nuevos seguidores que llegue a este deporte, los más jóvenes en particular, no entiendan mucho de qué va lo de 15-40 o 30-15. Lo que yo hará sería marcar la puntuación de una manera más sencilla: 1, 2, 3 y 4. Luego no importa lo que tengas que hacer para ganar el juego con un posible 2-2, si hace falta o no diferencias de dos, lo que tengo claro es que apartaría para siempre los 30-30 y toda esa denominación”, reflexionó.

Billie Jean King expresó sus ideas para remodelar el reglamento del tenis impuesto por la ATP. REUTERS/Evelyn Hockstein

Por otro lado, otra de las propuestas se basa en las vestimenta de los tenistas. En esto ya tuvo implicancia la ex jugadora, ya que fue una de las que luchó en el cambio de indumentaria de las mujeres en la época de los 70s. “Cada jugador deberá llevar su nombre y un número en la camiseta. ¿Por qué? Porque ahora mismo necesitamos promocionar a nuestros jugadores tal y como hacen en el resto de deportes. Fíjense cómo lo hacen en básquet, en fútbol o en béisbol. Todos llevan su nombre y su número”, comentó Billie.

Por último, y tal vez el más significativo, sería la eliminación de los encuentros a cinco sets, como ocurren en los torneos más importantes en la rama masculina a diferencia de la femenina. “Que todo el mundo juegue al mejor de tres sets, así todos podremos pelear por la misma cantidad de dinero, tanto hombres como mujeres. Aquí lo que se paga es el contenido en los medios, por ahí las mujeres pueden salir perdiendo porque su contenido es mucho más corto por no jugar a cinco”, cerró la ex tenista.

King sorprendió a todos con sus novedosas propuestas en relación al futuro del tenis, pero su palabra no es poca coas, ya que es considerada como una de las mejores tenistas de la historia. A lo largo de su se consagró con 129 títulos -62 como amateur y 67 como profesional- a lo largo de su carrera, entre ellos se destacan doce Grand Slams: Seis veces Wimbledon, cuatro el US Open y en una ocasión el Australiano Open y Roland Garros. A su vez, lideró el ranking ATP en reiteradas ocasiones a lo largo de su carrera: 1966 a 1968, 1971 a 1972 y 1974.