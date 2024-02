La fuerte denuncia del presidente de Chacarita sobre Gorosito y la grave acusación de Pipo tras la agresión a Brandán: “El jugador cabecea la botella”

El dirigente dialogó después de la decisión tomada en el cruce válido por la Copa Argentina

Todo terminó en escándalo. El clásico entre Tigre y Chacarita por los 32avos de final de la Copa Argentina finalizó antes de tiempo porque el árbitro, Ariel Penel, suspendió el compromiso después de que Fernando Brandán recibiera un botellazo en el rostro y los coletazos de esta situación siguieron fuera de la cancha entre las personas más influyentes de cada institución.

El cruce dialéctico estuvo encarnado por el presidente del Funebrero, Néstor Di Pierro, y el entrenador del Matador, Néstor Gorosito. En charla con TyC Sports, el primero acusó al segundo por no ayudar a evitar los incidentes en el estadio de Arsenal de Sarandí: “Nosotros planteamos que si poníamos a nuestro técnico al lado de la hinchada de Tigre podía suceder lo que sucedió. Al hacer Tigre de local, la parcialidad de Tigre tenía que cambiar de lugar. Lo planteamos, hubo un capricho del técnico. Pipo Gorosito no quiso cambiar de banco y pasó lo que pasó”.

A continuación, reveló una charla mantenida con Pipo después de la agresión a Brandán a los 52 minutos de partido: “Desgraciadamente, tenemos que lamentar que un espectáculo deportivo termine en esta situación, que no es nada agradable, tener un jugador lastimado, sufrir una agresión inútil. Le dije al técnico de Tigre: ‘¿Sabés por qué pasa esto? Porque no quisiste cambiar los bancos’. Me dijo que me iba a cagar a trompadas. Se ve que está nervioso”.

Frente a esas declaraciones, el director técnico salió al cruce: “Es mentira lo que dijo el presidente de Chacarita, no tenía ni idea qué banco nos tocaba. Que diga quién le dijo eso. Hay una parte que organiza, no soy el presidente. que no hablen pavadas, que hablen de fútbol pero no digan pavadas”. “No tenía ni idea del banco, si había que cambiar. La salida del vestuario nuestro está a cinco metros, es lógico que vayan ahí”, añadió.

El entrenador de Tigre contó sus sensaciones tras el escándalo en la Copa Argentina

Además, el conductor de 59 años lanzó un polémico comentario sobre la víctima de este lamentable hecho: “Está mal, cómo van a arrojar una botella. Después hay imágenes confusas que el jugador corre a uno de Tigre y cabecea la botella”.

“Vi el video de cómo cayó, no hay que cabecearla. Lo vio todo el mundo, fijate el video. No corresponde que tiren una cosa, si hubiese pasado una cosa así a nosotros... No somos rivales, somos colegas. No tengo idea qué debería pasar ahora. Tengo demasiado con mi equipo como para meterme en cosas que no me corresponden”, profundizó Néstor Gorosito.

Por otro lado, el presidente de Chacarita defendió a su jugador: “Estamos preocupados por la salud de Fernando, tiene el ojo mal. Lo importante es la persona. Serán las autoridades las que determinen qué pasará con este partido. Nosotros sabemos que cuando cometimos el error lo estamos pagando, espero que las vara sea para todos iguales”. Su alusión hace referencia a la muerte de un hincha durante el encuentro de la primera fecha de la Primera Nacional contra Deportivo Maipú, que concluyó en una sanción de cuatro partidos sin público como local.

En consonancia, Di Pierro lamentó el triste final del clásico en medio de la tarde calurosa de Sarandí: “Esto es algo que se viene dando, se da en este partido. Desgraciadamente, esto se podría haber evitado porque el jueves tuvimos una reunión en el estadio de Arsenal con Aprevide y todos los responsables”.

Botellazo a Brandán en Tigre-Chacarita por Copa Argentina

En la misma sintonía, el árbitro, Ariel Penel, manifestó: “La doctora de Chacarita nos dijo que Brandán no podía continuar. A nadie le gusta terminar así. Decidirá el Tribunal de Disciplina. Dos horas antes del partido expresé que tenían que cambiar los bancos de suplentes”. “Todos vieron lo que sucedió, no sabemos la gravedad de la lesión y la doctora constata la lesión. La doctora de Chacarita certificó que el jugador no podía seguir y suspendimos el encuentro dada la gravedad del hecho”, añadió.

De igual forma, el entrenador de Chacarita, Anibal Biggeri, explicó: “Se barajó con la dirigencia cambiar los bancos de suplentes, pero no hubo caso. No se pudo prever esto que iba a pasar y es un incidente que le hace muy mal al fútbol”.

En zona de vestuarios, Biggeri se refirió a lo ocurrido con su dirigido: “Priorizamos lo humano antes que lo físico. Me dice que no ve bien, tiene una inflamación en el lóbulo. Me siento mal desde lo humano, después esto es un juego si hay que jugar no hay problema, pero si no hay que tapar todo sin priorizar en lo humano. El jugador está mareado y me dijo que no veía bien, fue papá ayer”.

La salida de Fernando Brandán tras el botellazo que sufrió en Tigre-Chacarita

La situación que paró el encuentro sucedió a solo dos minutos del gol de Brahian Alemán, que le dio la ventaja parcial a Tigre, y segundos después de la expulsión de Agustín Cardozo, capitán del Matador, por doble amarilla. En mitad de la discusión por esa medida disciplinaria, lanzaron dos proyectiles contra la humanidad de Brandán. Uno impactó en la espalda pero fue el segundo, una botella de gran porte, la que le impactó de lleno en su rostro y le impidió continuar. Axel Iván Genes fue la persona identificada y detenida inmediatamente.