Ricardo La Volpe, sin concesiones: cuál fue la mejor selección argentina de la historia y por qué Guardiola encajaría mejor en River que en Boca

Ricardo La Volpe opinó cuál fue la mejor selección campeona del mundo

Ricardo La Volpe es de esos personajes que habla sin filtros y sin medir las consecuencias. El ex entrenador siempre aparece en el centro de las polémicas por sus opiniones y esta vez se animó a comparar a las tres selecciones de Argentina que lograron levantar la Copa del Mundo en 1978, 1986 y 2022. Con una larga explicación eligió la dirigida por Lionel Scaloni como la mejor entre las que llevaron la gloria al territorio nacional.

Te puede interesar: Javier Saviola recordó la dolorosa derrota ante Alemania en el Mundial 2006 y habló sobre su vínculo de amistad con Pablo Aimar

El experimentado director técnico no tembló a la hora de responder. “Vistosamente, quizás me quedo con esta. Nosotros en aquel momento dependíamos de los extremos que, ojo, hoy no los hay. El Negro por un lado, Houseman o Bertoni por el otro te pintaban la cara. Capaz en la captación o la visoría no se busca eso. Se busca más la dinámica, el correr. Pero en conjunto, cómo jugaba, Argentina me gustó. Me parece que, bueno, será porque es el fútbol moderno. Antes te vuelvo a repetir, todos jugaban de igual a igual. Esta Selección, la verdad, me gustó mucho”, arrancó en charla con Emiliano Nunia en Super Deportivo Radio.

Y añadió comparando con su tiempo como futbolista: “Salía jugando, los laterales sabían proyectarse al ataque. Es decir, muy completa, muy de trabajo colectivo. Una Selección con mucha posesión de balón, protagonismo. Me gustó. Es una Selección que es lo más completa. Nosotros, por ejemplo, en esa época, si vos me decís, los laterales no pasaban mucho al ataque. Jugamos con un lateral que era un central. Olguín jugaba conmigo en San Lorenzo”.

Te puede interesar: Salieron a la luz imágenes inéditas de Messi en el Mundial de Qatar: el juego de mesa con el Papu Gómez y el detrás de escena del stream con Agüero

Además explicó que un punto fuerte fue erradicar la llamada Messidependencia. “Siento que, en un fútbol moderno, en un fútbol de trabajo colectivo, más completo, esta Selección es mejor porque pasan los laterales. Nosotros teníamos el ocho, el cinco y el diez con juego. Entonces, ellos hicieron más un trabajo colectivo. Aunque estaba Messi, no se veía un juego para él o dependiente de él. Era un trabajo colectivo, un trabajo de toda la cancha”, cerró Ricardo.

Por otro lado, el entrevistador se animó a consultarle a La Volpe si Josep Guardiola encajaría más en River Plate o Boca Juniors. “Seguro que en River. Por historia, me hacés preguntas y yo ya tengo más de 70 años. Esta fue la historia de toda la vida. En Boca se escuchaba ‘Giunta, Giunta, Giuta’ y eso nunca lo escuché en River. River siempre fue más de otro fútbol y de eficiencia mayor, además de no siempre ganar por ganar”, concluyó el experimentado entrenador.