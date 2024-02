La “dieta del ajo” que lleva a cabo el campeón de los pesados Tyson Fury tras la lesión que lo obligó a postergar la esperada pelea ante Oleksandr Usyk

Tyson Fury busca recuperarse de la lesión en la ceja para pelear con Oleksandr Usyk en mayo (Foto: Reuters/Andrew Couldridge)

Tyson Fury volverá a ser protagonista, una vez más, de una de las peleas que más expectativas genera en la previa. El combate ante el ucraniano Oleksandr Usyk ya se modificó dos veces y todo hace indicar que finalmente el 18 de mayo será la gran fecha, aunque todo depende de la evolución del británico. El grave corte en la ceja que sufrió el Rey de los Gitanos durante un entrenamiento mantiene en vilo a los organizadores y el equipo del campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) trabaja a contrarreloj en cada detalle.

El nutricionista de Fury, George Lockhart, dio una entrevista en la que puntualizó sobre la alimentación especial que tiene el deportista actualmente para recuperarse más rápidamente de su corte en la ceja, que demandó 11 puntos de sutura y obligó a correr la pelea tres meses. “Un alto contenido en proteínas ayuda enormemente, ya que el cuerpo necesita recuperarse, reconstruirse y repararse. Mucha proteína, mucha agua y líquido, y aunque no sea sexy, ese es el tipo de alimentos que ayudarán a recuperar un corte grave. Muchas carnes rojas y cosas con hierro. No sólo carnes sino cosas con muchos micronutrientes, incluyendo ajo, espinacas, zanahorias, cebolla, y mezclar todo junto”, expresó en una entrevista con la casa de apuestas Betway.

Este cuidado especial a nivel nutricional, nombrada por el medio inglés The Sun como una “dieta a base de ajo”, tiene como foco este alimento: “El ajo es una gran fuente para ayudarte a recuperarte rápidamente. Como he dicho la carne roja es la fuente clave de proteínas. No soy uno de esos nutricionistas que dicen que la comida lo resolverá todo, pero tiene un gran impacto en el tiempo en términos de recuperación y lesiones de esa naturaleza, pero lo más importante es el tiempo”.

El corte en la ceja que obligó a reprogramar la pelea

Si bien los médicos plantean que demora “tres semanas” en recuperarse del corte, el especialista en alimentación aclaró: “La gente no se da cuenta de que una persona normal está bien con un corte así, pero si te van a dar un puñetazo en la cara, tardará mucho tiempo”. Y agregó: “Mucha gente no se da cuenta de que cuando uno se lesiona, el cuerpo quema más calorías porque está haciendo un esfuerzo mucho mayor para recuperarse y ayudar con la lesión que sea, incluido un corte. Sin embargo, curar un corte y un esguince de tobillo son dos cosas distintas. Para la inflamación, el pescado como el salmón salvaje y el omega 3 son fuentes clave de nutrición para superar una lesión como un esguince de tobillo. En realidad, hay que mantenerse alejado de las carnes rojas y el omega 6″.

La pelea contra Usyk, catalogada por el integrante del equipo del peleador como “la más importante de su carrera”, deberá llevarse adelante el sábado 18 de mayo en Arabia Saudita si finalmente Fury se recupera de ese corte en la ceja que sufrió tras un golpe accidente de su sparring Agron Smakici, que lo volvió a lesionar en el ojo derecho que ya había quedado sensible tras el choque ante Otto Wallin en 2019. El combate, pensado inicialmente para el 23 de diciembre y luego organizado para el 17 febrero, ya no tiene espacio para una nueva reprogramación: “Si Fury o Usyk fallan para el 18 de mayo tendrán una penalización de 10 millones de dólares. Esa fecha no se moverá. Si el inglés causa baja, Usyk podrá elegir al oponente que quiera. Mientras, si no pelea el ucraniano Al-Sheikh espera ver un Fury vs Joshua”, afirmó el medio español Relevo a inicios de febrero cuando se conoció la lesión del oriundo de Manchester.

El británico de 35 años peleó por última vez en octubre del 2023 contra Francis Ngannou en Arabia Saudita. Fury venció al camerunés, que ese día hizo su debut en el pugilismo tras ser campeón en el pasado de UFC. Sin embargo, su última aparición por el título fue en diciembre del 2022 cuando se impuso sobre Derek Chisora y sostuvo el título de campeón mundial de la CMB que había ganado ante Deontay Wilder en febrero del 2020.

El registro del Rey Gitano de 34 triunfos (24KO) y 1 empate se pondrá en juego para buscar unificar todas las coronas de los pesados que tiene el ucraniano. Usyk, propietario de los cinturones Asociación Mundial de Boxeo (WBA), la Organización Mundial de Boxeo (WBO) y la Federación Internacional de Boxeo (IBF), tiene 37 años y estadísticas implacables de 21 triunfos con 14 nocauts.