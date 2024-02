Javier Saviola recordó la dolorosa derrota ante Alemania en el Mundial 2006 y habló sobre su vínculo de amistad con Pablo Aimar

Javier Saviola y su relación tanto con Pablo Aimar como Lionel Scaloni

La carrera de Javier Saviola es un sueño para cualquier futbolista que está dando sus primeros pasos en el deporte. El Conejo triunfó en grandes clubes como River Plate, Mónaco, Barcelona, Real Madrid y Benfica por lo que se convirtió en palabra autorizada a la hora analizar la disciplina. En una distendida charla el ex delantero rememoró momentos específicos de su trayectoria y se detuvo a destacar la sociedad que creó con un compatriota que con los años pasó a ser un amigo de confianza: Pablo Aimar.

A sus 42 años, el surgido en el Millonario no se olvida de los goles que logró anotar gracias a los pases del Payasito. “Dentro del mundo del fútbol tengo dos grandes amigos: uno es Xavi y el otro es Aimar. Con Pablo viví momentos espectaculares en River y Benfica. Es el mejor jugador con el que me tocó jugar y con el que más me entendía. No hubo otro jugador que me entendiera tan bien. Nos mirábamos y ya sabíamos lo que teníamos que hacer dentro de la cancha. Era espectacular”, admitió en charla con Nostalgia Futbolera.

Además, se detuvo a destacar la tarea del director técnico que llevó a la Albiceleste a su tercera Copa del Mundo: “Scaloni lo tuve como compañero en la Selección en el Mundial 2006 y después lo tuve en el curso que hicimos en Madrid para ser entrenadores. Lo tenía ahí al lado mío. De tenerlo ahí a ser entrenador de Argentina en poco tiempo que para nosotros fue totalmente sorpresivo. Porque ahí nos decían que hay que arrancar de abajo, de a poquito y Lionel arrancó de arriba”.

Saviola aprovechó para romper la teoría de que un entrenador necesita sumar rodaje antes de pegar el gran salto en su carrera. “Siempre se habla de la experiencia dentro del fútbol y él rompió todos los moldes porque no tenía experiencia de nada, agarró la selección argentina y en un momento donde todo estaba a la deriva. Devolvió todo a donde nos merecíamos como país, como Selección ganando la Copa América y el Mundial así que estamos en buenas manos todavía”, complementó convencido.

Saviola y Aimar arrancaron juntos en River y trasladaron esa sociedad tanto al Benfica como la selección argentina

Por otro lado, el Conejito fue consultado del día que Xavi lo amenazó en romper la amistad si pasaba del FC Barcelona al Real Madrid. “Es cierto, me dijo eso. Él es muy fanático del Barça, fanático de los buenos. Cuando se arrancó a rumorear sobre mi salida justo estábamos hablando por teléfono y me expresó todo su fanatismo. ‘Que sepas que me va a doler mucho si te vas para Madrid’”, complementó con una sonrisa para luego aclarar que todavía sigue viendo al actual técnico del blaugrana con frecuencia.

Para cerrar, catalogó el Mundial 2006 como la gran espina a lo largo de su carrera profesional. “Teníamos un equipazo, tremendo. Era una Selección espectacular con muchos jóvenes que venían como Messi y un montón de chicos como Mascherano que venían con experiencia y estaban en los mejores clubes. En paralelo estaba la camada grande con mucha personalidad”, rememoró Javier.

Y concluyó enumerando el talento de aquel plantel que cayó en cuartos de final a manos del anfitrión: “Esa mezcla de juventud y experiencia hacía que tengamos un equipazo. Riquelme, Aimar, Tevez, Messi, Crespo, Cambiasso, Zanetti, Sorín... todos estaban en un gran momento de su carrera. Siempre nos quedamos con esa sensación de que deberíamos haber jugado la final. Pero siempre se nos atravesaba Alemania y era el hueso difícil de romper”.