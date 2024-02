Compitió en traje de baño y puso en riesgo su clasificación a los Juegos de París: el increíble caso del jinete australiano que imitó a Borat

La particular vestimenta que eligió el jinete australiano Shane Rose para participar de un torneo (Reuters/Instagram)

El mundo ecuestre fue testigo de un episodio inusual cuando Shane Rose, el renombrado jinete australiano, optó por utilizar una vestimenta poco convencional durante una competencia de equitación que se llevó a cabo en las tierras altas del sur de Nueva Gales del Sur la semana pasada.

El deportista de 50 años montó su caballo con un mankini, un traje de baño con tirantes similar a una tanga en la que cubre la zona genital y deja en descubierto gran parte del trasero, desató una ola de controversia y puso en peligro la participación de Rose para los Juegos Olímpicos de París 2024.

El jockey nacido en Sydney, tres veces medallista olímpico en salto, se encontró en el ojo del huracán después de que la federación australiana ecuestre recibiera una queja sobre la elección de vestimenta para el certamen. De hecho, se advirtió que las eventuales sanciones podrían dejarlo sin la competencia ecuménica en la capital de Francia.

Sin embargo, tras una disculpa pública por parte de Rose y una revisión exhaustiva de los hechos por parte de las autoridades competentes, se confirmó que el jinete no había violado el código de conducta establecido. Esto permitió al experimentado deportista continuar con sus preparativos para los Juegos Olímpicos de París sin impedimentos, asegura el diario The Guardian.

El jinete australiano Shane Rose durante una de las pruebas de salto ecuestre (REUTERS/Molly Darlington)

Rose finalmente se mostró arrepentido por haberse colocado el mankini, junto con su reconocimiento de los riesgos asociados con su elección de vestimenta, y sus disculpas fueron decisivas para evitar una posible descalificación para los Juegos de París. Además, este incidente llevó a Equestrian Australia a reevaluar sus estándares mínimos de vestimenta y a revisar los programas educativos para garantizar su idoneidad.

El jinete expresó que su intención era simplemente “divertirse un poco”, aunque reconoció la seriedad del asunto. A pesar de recibir apoyo de algunos sectores y de la comunidad ecuestre en general, Rose advirtió sobre los peligros de usar un mankini, especialmente mientras se monta a caballo, ya que la prenda es muy diminuta y puede lastimar algunas zonas sensibles en el cuerpo.

Rose, reconocido por su destacada carrera en el mundo ecuestre, es uno de los jinetes más respetados de Australia, habiendo ganado medallas de plata y bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing (2008), Río de Janeiro (2016) y Tokio (2020) respectivamente. “No necesito hacerlo de nuevo. Me siento cómodo con mis decisiones pero, debido a que alguna persona sin rostro presentó una queja, en las últimas 24 horas han sucedido muchas cosas que no son agradables. No recomendaría un tanga a nadie, no es un equipo cómodo, y cuando se lo pones a un caballo, es aún menos cómodo. Ha sido escandaloso el mankini-gate”, dijo el protagonista, quien en otras ocasiones utilizó disfraces como el del personaje Mario Bros, el hombre cerveza de Los Simpson, Buzz Lightyear y el mencionado mankini que vistió el actor Sacha Baron Cohen en le película Borat.

El personaje de la película Borat, interpretado por el actor Sacha Baron Cohen

“Equestrian Australia tiene la obligación de investigar cualquier inquietud de esta naturaleza que surja de la comunidad”, expresó su director ejecutivo, Darren Gocher, tras el incidente. “Habiendo revisado minuciosamente el caso y hablado con las partes relevantes, confirmamos que Shane Rose no violó el código de conducta”, continuó.

“Tomamos en cuenta las recomendaciones y actuaremos rápidamente para garantizar que se tomen las acciones pertinentes. Nuestro deporte está formado por personas maravillosas y tenemos mucho que esperar en el próximo año”, concluyeron desde el órgano rector del deporte ecuestre australiano.

Con su participación en los Juegos Olímpicos asegurada, Shane Rose ahora se prepara para representar a Australia en una de las plataformas deportivas más grandes del mundo, dejando atrás este incidente mientras continúa sus entrenamientos para buscar su cuarta medalla olímpica en París.

LOS OTROS DISFRACES DEL JINETE AUSTRALIANO SHANE ROSE

Shane Rose se disfrazó del hombre cerveza de Los Simpson en otra de las competencias ecuestres (Instagram @shane.rose.eventing)