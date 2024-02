Salió a la luz un video de Messi donde explicó por qué no jugó en Hong Kong durante la gira del Inter Miami por Asia

La explicación de Messi sobre por qué no jugó en Hong Kong

Durante la gira de pretemporada del Inter Miami en la que cruzaron el planeta entero, la polémica se generó en un amistoso específico: la victoria 4-1 sobre el combinado de Hong Kong. En dicho encuentro fue el único de la preparación de Las Garzas en las que Lionel Messi no sumó ni un minuto de juego y levantó el enojo de aquellos que pagaron su entrada para ver al mejor futbolista del mundo. Con el tiempo se descubrió que la Pulga arrastraba una lesión y se filtró un video del rosarino explicando la dolencia.

“He leído y escuchado muchísimas cosas que se dijeron después de lo que pasó en el partido de Hong Kong y por eso es preferible hacer este video y dar la explicación que realmente es y no tener que leer cosas falsas. Como todos saben siempre quiero jugar y estar en todos los partidos. Escuché que dijeron que no había querido jugar por temas políticos y muchas de esas cosas que no tienen nada que ver. Si hubiese sido así directamente no hubiese viajado ni a Japón ni hubiese ido como tantas otra veces a China”, arrancó el futbolista en un simple video que apareció en la red social Weibo.

Y añadió al respecto: “Desde que empecé mi carrera tengo una relación muy cercana y muy linda con China. He hecho muchísimas cosas con China como entrevistas, juegos y eventos. Muchísimos partidos que me tocó jugar con el Barcelona y la Selección. Es tan simple como dije en la conferencia de prensa que hice: tenía una inflamación en el aductor y no podía participar. En el primer partido que jugué en Arabia lo sentí y en el segundo intenté jugar un rato pero empeoró. Intenté el día anterior entrenar y hacer un esfuerzo por toda la gente que había. Hice lo que pude y estuve en la clínica con todos los chicos que había”.

"No Messi, reembolso por favor", recitó el cartel de una fanática aquel día (AP Foto/Louise Delmotte)

Para cerrar, volvió a aclarar la razón que le impidió jugar y por qué estuvo frente al Vissel Kobe. “No podía jugar. Sentía molestia y tenía riesgo de ir a peor. Pasaron los días, me comencé a sentir un poco mejor y por eso jugué un rato en Japón para seguir preparándome físicamente para todo lo que se viene ahora. Creía que era importante volver a repetirlo por lo que se está hablando y mandarle un saludo a toda la gente de China que siempre me trataron tan bien. Espero que nos podamos volver a ver pronto”, concluyó Lionel.

Vale recordar que los 40 mil fanáticos de Hong Kong presentes mostraron su disconformidad ante la ausencia del jugador por el que pagaron para verlo. Tanto es así que no ocultaron su enojo antes que finalice el partido: según se pudo ver en la transmisión local, parte del público se retiró varios minutos antes. Otros, los que se quedaron esperando su ingreso a la cancha en las tribunas o al menos un saludo, abuchearon cuando el árbitro decretó el final del juego. “¿Dónde está Messi?” y “reembolso”, fueron los cánticos que más se escucharon en el estadio.

Es importante destacar que Argentina tiene dos amistosos pactados para jugar en territorio chino para la ventana FIFA de marzo frente a Nigeria y Costa de Marfil por lo que el regreso de Messi a dicho país sería más cercano de lo pensado. Sin embargo, la organización corre riesgo y todavía existe la chance de que los cotejos se suspendan.

Lionel entró en el tramo final del partido contra el Al Nassr que ya estaba definido a favor del local (Foto: USA Today)

Lionel arrancó la extensa gira luego de 60 días de vacaciones tras quedar eliminado en la MLS. Tras el primer viaje a El Salvador para jugar con la selección local (0-0) y la derrota ante el FC Dallas (0-1), en Texas, Las Garzas emprendieron una gira de casi 22 mil kilómetros que incluyó visitas a Arabia Saudita y, posteriormente, Hong Kong y Japón. En ese trajín, sí incluímos el paso por Centroamérica, el astro argentino estuvo en cancha unos 238 minutos.

Vio acción durante el primer tiempo contra el combinado salvadoreño (45 minutos) y estuvo en cancha 68′ en la caída ante el conjunto de la Major League Soccer. Volvió a ser titular en el duelo ante el Al-Hilal: casi completó todo el encuentro (88 minutos) y anotó un tanto en la nueva derrota del Inter Miami, esta vez por 4-3. Luego de eso, se produjo la molestia en el aductor de Messi que obligó a tener que realizarse estudios en Arabia antes del cara a cara que no fue contra el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, ya que el luso estaba en recuperación de una lesión. En dicho cotejo sumó siete minutos más.

En Japón el rosarino volvió a sentarse en el banco de suplentes y recién entró a falta de 30 minutos para el final del juego que terminó igualado sin goles y se tuvo que definir en los penales. Extrañamente para propios y extraños, Messi no pateó en la tanda que acabó 4-3 en favor de los locales. Recién contra Newell’s Old Boys apareció desde el arranque pero sólo disputó el primer tiempo y salió en el descanso para agregar 45′ más de carga física.

Con este panorama, habrá que ver cómo llegará Lionel tras sus molestias al duelo con el Real Salt Lake (21/02). Es más, tendrá dos bajas importantes para la apertura de la competencia oficial, que también incluye el primer paso en la Liga de Campeones de la Concacaf, un objetivo central para el conjunto rosa en la temporada. No podrá contar con Benjamín Cremaschi (operado de una hernia) y Facundo Farías (sufrió la rotura de ligamentos en una de sus rodillas).s