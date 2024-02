El gesto de Riquelme a Frank Fabra a minutos del encuentro entre Boca Juniors y Lanús en el Sur

Boca Juniors jugó ante Lanús en La Fortaleza, por la sexta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga. Fue un encuentro vital en las aspiraciones del Xeneize en el Grupo y sobre todo para llegar con el envión anímico de cara al Superclásico ante River Plate del próximo domingo en el estadio Monumental. Diego Martínez realizó algunas variantes, teniendo en cuenta el equipo que venció a Central Córdoba de Santiago del Estero el último miércoles en La Bombonera.

Sin embargo, lo que sobresalió en la previa entre Xeneizes y Granates fue un gesto de Juan Román Riquelme con Frank Fabra. Justamente, el colombiano es uno de los futbolistas más resistidos del plantel por parte de los hinchas que no le perdonan su grosero error en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense en Brasil, donde se hizo expulsar de manera infantil tras un manotazo en la cara de Nino.

“Frank es un jugador que lleva nueve años, mucho tiempo en el club. Él sabe muy bien que lo queremos mucho. Frank empezó a ser titular cuando nosotros llegamos al club. Él no era titular como fue con nosotros. Tiene un tema que es un jugador único y eso hace que te quieran mucho o que no te quieran. Lo que tiene Frank es que los errores se lo hacen pagar mucho y las cosas buenas no se las festejan porque no le gusta estar en la tele. Sabemos que quiere mucho a nuestro club y confiamos mucho en él”, reconoció Román en diálogo con TNT Sports el último miércoles.

Esta vez, el presidente de Boca Juniors acompañó a la delegación y mientras se dirigían en fila india rumbo a los vestuarios del Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, Riquelme apenas observó a Fabra primero intentó realizarle una maldad, como la de ponerle la traba mientras caminaba, como no le surtió efecto ya que justo el colombiano había parado su andar, Román lo tocó y ambos se fundieron en un abrazo.

El gesto de Riquelme con Fabra antes del partido entre Boca y Lanús en el Sur

No es la primera vez que Riquelme tiene un gesto de respaldo con Fabra y como ocurre frente a los micrófonos, donde remarca frecuentemente que el lateral, multicampeón del equipo en estos nueve años que está en el club, es uno de los mejores del plantel, volvió a hacerlo frente a las cámaras de televisión y los cronistas que tomaron el momento exacto en el que ambos ingresan abrazados a camarines.

El entrenador de Boca Juniors, Diego Martínez, realizó tres modificaciones para este partido: los ingresos al equipo de Cristian Medina y Ezequiel Fernández, quienes retornaron a la titularidad, tras su participación con el Seleccionado Sub 23 en el Preolímpico de Venezuela donde obtuvieron el pasaje a los Juegos Olímpicos París 2024. También se produjo el regreso del lateral uruguayo Marcelo Saracchi. Guillermo Fernández, que se encuentra lesionado, Ezequiel Bullaude y Lautaro Blanco, respectivamente, fueron los que salieron del equipo.

Por otro lado, el delantero uruguayo Edinson Cavani, tras superar una molestia en su pierna izquierda, ocupó un lugar en el banco de suplentes. Entonces, la alineación del elenco xeneize fue con: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolas Figal, Saracchi; Medina, Ezequiel Fernández, Jorman Campuzano, Kevin Zenón; Lucas Janson y Miguel Merentiel. El conjunto del DT Martínez, tras plantear un esquema táctico 4-2-3-1 frente a Central Córdoba, volvió a usar el 4-4-2 exhibido ante Defensa y Justicia y Tigre.