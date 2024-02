El arquero de Lanús confesó qué le dijo a Cavani después de su gol errado en la derrota de Boca Juniors

Boca Juniors sufrió su primera derrota en la Copa de la Liga. Y justo se produjo en la previa del Superclásico frente a River Plate, que se jugará el domingo desde las 17 en el estadio Monumental. Lanús se quedó con la victoria por 2-1 por la fecha 6 de la Zona B, pero lo que llamó la atención fue que Edinson Cavani falló otra chance muy clara.

Te puede interesar: Con cuatro regresos esperados, Boca Juniors dio la lista de concentrados para el duelo frente a Lanús

Corría el minuto 37 del segundo tiempo cuando el delantero uruguayo tuvo una inmejorable ocasión para romper la sequía que trae desde la revancha frente a Palmeiras en Brasil por las semifinales de la Copa Libertadores del año pasado. Tras un centro de Luca Langoni, el número 10 del Xeneize intentó un cabezazo, pero falló en su intención de orientarlo hacia el arco y el balón salió para el medio del área chica.

Más allá de ese error, el histórico atacante de la selección de Uruguay tuvo otra oportunidad clara para descontar para Boca (el partido estaba 0-2). Esta vez sí estuvo acertado, excepto porque la pelota pegó en el palo y el juez de línea levantó la bandera por un claro offside.

Te puede interesar: Edinson Cavani falló otra chance muy clara en la derrota de Boca Juniors ante Lanús y explotaron los memes

Acto seguido, el arquero de Lanús Lucas Acosta, hermano de Lautaro, se acercó y le dijo unas palabras al oído. El mensaje generó una sonrisa en Cavani, que le agradeció con una palmada en el pecho al portero del Granate. ¿Qué fue lo que hablaron? “A Edinson, con la carrera que tuvo, le dije que el domingo mojaba… No por ser hincha de Boca ni nada, se lo dije porque veo todos los partidos y cuando a un jugar le va mal, hasta en mis compañeros también, creo que es una carrera que tenemos que disfrutar un poco más. Se lo dije de corazón, nomás. Aprecio el jugador y el profesional que es. Nada más”, expresó en diálogo con ESPN tras el triunfo de su equipo.

De esta manera, el Boca de Diego Martínez perdió su invicto justo en la antesala de lo que será el clásico frente al Millonario del próximo fin de semana. Con esta caída, el Xeneize se mantiene fuera de los puestos de clasificación a los cuartos de final en el torneo. Marcha en la séptima posición de la Zona B con nueve puntos producto de dos victorias, tres empates y la caída ante Lanús en la Fortaleza.

Boca Juniors sufrió su primera derrota en la Copa de la Liga (FOTOBAIRES)

Por el lado de Cavani, hay que decir que, a pesar de malograr las opciones de gol que tuvo desde que ingresó a los 12 minutos del complemento, se lo vio movedizo en el campo luego de recuperarse de una lesión que lo mantuvo alejado por tres partidos (ante Tigre, Defensa y Justicia y Central Córdoba), luego de salir con una molestia en el segundo tiempo del empate 1-1 contra Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro de San Lorenzo.

Te puede interesar: En la antesala del Superclásico, Boca Juniors cayó ante Lanús en La Fortaleza y sufrió su primera derrota en la Copa de la Liga

“El equipo no mereció perder, hizo méritos para llevarse más de lo que nos estamos llevando hoy. Seguiremos trabajando para corregir los errores y seguir creciendo como equipo”, expresó Martínez en conferencia de prensa luego de su primera derrota como DT xeneize.

“Hoy es el sexto partido que estamos al frente del equipo, en menos de un mes, y ese conocimiento que uno muchas veces tiene en la preparación. Prácticamente no tenemos tiempo de trabajo y estamos compitiendo cada tres días, no es una excusa ni mucho menos”, agregó el ex técnico de Huracán y Tigre.

Por último, no dejó pasar la oportunidad de referirse al duelo que se viene contra River. “Sabemos lo que significa ese partido. A partir de mañana, como siempre, analizaremos el próximo encuentro. Trabajaremos en la semana que de vuelta será larga y eso es también importante para nosotros, para poder recuperarnos de la seguidilla de partidos y tener tiempo para poder trabajar”.