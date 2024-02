Lucas Beltrán marcó otra vez y confirmó su gran presente en la Fiorentina: lleva 6 goles en los últimos 11 partidos

Lucas Beltrán volvió a demostrar que atraviesa un gran presente cuando convirtió el tanto del empate que le permitió a la Fiorentina evitar la derrota contra el Empoli, en la continuidad de la disputa de la fecha 25 de la Serie A. El cordobés de 26 años abrió la cuenta con un remate cruzado en el estadio Carlo Castellani antes de llegar a la media hora de la etapa inicial.

De esta manera, el ex goleador de River Plate acumuló su sexta conquista en el torneo doméstico italiano, todas desde diciembre pasado a la fecha. Además de Beltrán, la Viola que alcanzó los 38 puntos en la tabla, contó con los desempeños de Lucas Martínez Quarta (ex River) y el zurdo Nicolás González (ex Argentinos Juniors), ambos como titulares. En tanto, Gino Infantino (ex Rosario Central) estuvo entre los suplentes y no sumó minutos.

Por su parte, el Empoli, que estableció la igualdad por intermedio de un penal ejecutado por el senegalés M’baye Diang, se mantiene en la pelea por mantener la categoría y con 22 unidades está 2 por encima del Sassuolo, que por el momento sería junto con Cagliari y Salernitana uno de los que tendría un futuro en la Serie B.

En tanto, el Udinese, con la presencia de Lautaro Giannetti (ex Vélez) y Nehuén Pérez (ex Argentinos Juniors) más la entrada en el segundo tiempo de Martín Payero (ex Boca Juniors y Banfield), empató 1-1 con el Cagliari, que tuvo en sus filas al uruguayo Nahitan Nández, otro ex jugador del Xeneize.

En el encuentro que abrió la jornada, el Bologna dio vuelta la historia y batió como visitante a la Lazio por 2-1, luego de arrancar en desventaja. El delantero mendocino Valentín ‘Taty’ Castellanos (ex New York City de la MLS) ingresó a los 20 minutos del segundo período, en reemplazo del goleador Ciro Inmóbile.

Sin dudas, el fin de semana en Italia quedó marcado por la notable producción de Lautaro Martínez, quien está viviendo su mejor temporada con la camiseta del Inter, al menos en el aspecto meramente estadísticos de los goles. El Toro volvió a marcar un tanto en el 4-0 sobre Torino para que el Nerazzurro mantenga el liderazgo del certamen. Además, el ex Racing se escapó aún más en la cima de la tabla de máximos artilleros.

El bahiense firmó su vigésimo gol en 22 partidos disputados, lo que lo deja a un solo grito de igualar sus mejores registros en el torneo italiano: 21 tantos en 35 juegos de la temporada 2021/22 y 21 anotaciones en 38 juegos de la 2022/23.

Esa cifra lo tiene a tope del listado de máximos anotadores de la Serie A, por encima de Dusan Vlahovic (13) de Juventus, Olivier Giroud (11) de Milan, su compatriota Matías Soulé (10) del Frosinone y su compañero de ataque en Inter Marcus Thuram (10).

Mientras el combinado que dirige Simone Inzaghi lidera la tabla del certamen con diez puntos de ventaja sobre su escolta Juventus y se prepara para disputar la ida de los octavos de final de Champions league ante Atlético de Madrid (martes 20 de febrero), Lautaro guarda un desafío personal: ser goleador de la Serie A por primera vez en su carrera.