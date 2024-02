El posteo más emotivo del Pocho Lavezzi tras su internación: los sentidos mensajes de su hijo, Di María y el mundo del fútbol

El posteo más emotivo del Pocho Lavezzi tras su internación en una clínica psiquiátrica

Ezequiel Lavezzi sigue dando muestras de recuperación tras pasar algunas semanas internados en una clínica psiquiátrica de Boedo. Luego de haber presenciado un encuentro de ascenso este fin de semabna, el Pocho retomó su actividad en las redes sociales con uno de los poteos más emotivos. El ex delantero de la selección argentina y San Lorenzo, entre otros, eligió a su hijo Tomás para dedicarle unas sentidas palabras. “Mi gran compañero. Te amo hijo”, fue lo que escribió junto a un emoji de un corazón. Tomi le retribuyó el mensaje con un cálido: “Siempre! Te amo pa”.

Te puede interesar: La primera aparición pública del Pocho Lavezzi tras su internación en una clínica psiquiátrica

Pero no fue el único usuario que le brindó palabras de aliento y respaldo al exitoso ex jugador de 38 años mientras supera esta situación personal. Entre decenas de usuarios se pudieron ver emojis, mensajes y reacciones de varias personalidades del fútbol, como la del campeón del mundo y ex compañero suyo Ángel Di María. la Bruja Sebastián Verón y el Chiqui Tapia también se hicieron un lugar para saludarlo.

Los ex futbolistas Juan Pablo Sorín, el Tanque Silva, Augusto Fernández, el Flaco Schiavi, el Gato Formica, el Galgo Jonás Gutiérrez, Miguel Caneo y hasta el conductor de televisión Marcelo Tinelli, también se hicieron un espacio para reaccionar en la cuenta personal de Instagram del Lavezzi. Desde esta red social, el Pocho había compartido la semana pasada un recordado gol suyo en San Lorenzo de Almagro. Además, mediante stories en Instagram su hijo Tomás suele dedicarle emotivos posteos a su papá, quien esta vez le retribuyó el gesto.

Los sentidos mensajes y reacciones del mundo del fútbol para el Pocho Lavezzi

Los sentidos mensajes y reacciones del mundo del fútbol para el Pocho Lavezzi

Los sentidos mensajes y reacciones del mundo del fútbol para el Pocho Lavezzi

La salud del Pocho Lavezzi fue un tema central en el mundo del deporte en el final del año que pasó y el comienzo del 2024. Tras el extraño episodio que vivió en diciembre pasado en Punta del Este, que terminó con el ex delantero de San Lorenzo internado en el Sanatorio Cantegril luego de sufrir “un traumatismo en un evento social y se fracturó la clavícula”, en su regreso a Buenos Aires tuvo que internado en una clínica psiquiátrica en Boedo. El lugar llamado Dharma, y que en su sitio oficial indica que se dedican a “tratamiento en Psiquiatría y Salud Mental”, fue el espacio donde Ezequiel pasó varias semanas internado.

Te puede interesar: El video que puso en aprietos a Alejandro Garnacho en medio de los rumores de infidelidad y ruptura con su pareja Eva García

El ex futbolista de 38 años, que tuvo un recordado paso por clubes como el Napoli o PSG, en Francia, se mostró en una cancha del fútbol de ascenso en Argentina el último sábado en uno de los palcos del estadio de Almirante Brown, equipo que milita en la Primera Nacional, la segunda categoría. ¿A qué fue? A ver a su sobrino Agustín Lavezzi, atacante de Tristán Suárez, que visitó a la Fragata por la fecha 2 de la temporada.

El resultado del partido fue 2-1 para los visitantes, que ganaron con dos goles del familiar del Pocho, que viste el número 7, tal como lo hacía su tío en sus épocas de jugador. La presencia del ex delantero de la selección argentina, que fue subcampeón en el Mundial 2014 con el combinado que dirigía Alejandro Sabella, no pasó desapercibida. En primera instancia, las cámaras de la transmisión de DSports lo encontraron en uno de los sectores especiales del estadio.

Te puede interesar: Centro de Boca, grito de River: la combinación entre Medina y Solari en el gol que abrió el marcador para Argentina ante Paraguay por el Preolímpico Sub 23

Acto seguido, una vez que concluyó el encuentro con la victoria del conjunto de Ezeiza, Lavezzi aprovechó para sacarse algunas fotos con varios fanáticos de Almirante Brown que lo reconocieron en las entrañas del recinto que lleva el nombre de Fragata Presidente Sarmiento.

La primera aparición del Pocho Lavezzi tras su internación en una clínica psiquiátrica

Hay que recordar que fueron varios los testimonios de gente conocida del ex futbolista en relación a su actual estado de salud mientras todavía seguía en la clínica en Boedo. Una de las que se refirió a su presente fue su ex pareja Natalia Borges. “Es difícil hablar de Pocho. Yo puedo decir que estoy muy feliz que ahora está haciendo lo que tenía que hacer hace mucho tiempo. Que ahora espero con todo mi corazón que pueda encontrar su tranquilidad, su felicidad, mejores amigos tal vez y mejores compañías. Todo pasa por algo. Yo creo que eso pasó para que él esté mucho mejor de lo que estaba. Mando todo el amor y cosas buenas que puedo mandar para él porque yo tengo sólo amor en mi corazón”, explicó la modelo brasileña en un video en sus redes sociales tras ser consultada por la situación.

Hace pocos días, el que también habló del presente de Lavezzi fue el Kun Agüero. El ex atacante de Independiente, que tuvo que retirarse de manera temprana por una afección cardíaca, dio detalles de una charla que tuvo con el hijo de su ex compañero en el equipo argentino.

“No pude hablar con él, hablé con el hijo (Tomás). La verdad que está todo muy bien. En estos momentos, cuando uno pasa por momentos complicados, hay que apoyarlo y tratar que se ponga bien, qué es lo que uno quiere”, analizó el Kun tras la internación en una clínica psiquiátrica del ex futbolista.

La gloria de Independiente recordó cuándo fue la última vez que se vieron con el jugador con el que compartió el Mundial de Brasil 2014. “Yo lo vi en Miami, en un partido el 5 de diciembre, y ahí lo vi muy bien. Son cosas que le puede pasar a cualquier persona. La familia está muy pegada a él y eso es importante”. Que sepa que no está solo y también la gente que lo quiere que le desea lo mejor para él y para su futuro”, concluyó.