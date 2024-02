La fuerte reflexión de César Luis Menotti sobre la actualidad de la selección de Brasil: “Me da vergüenza, yo viví su época más brillante”

César Luis Menotti, director general de selecciones nacionales de fútbol de Argentina y campeón del mundo como entrenador en Argentina 1978. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

César Luis Menotti mostró su orgullo por el pasaje a los Juegos Olímpicos de París 2024 que logró la selección argentina Sub 23 tras vencer a Brasil en el último partido y quedarse con el segundo boleto en el Preolímpico que se celebró en Venezuela. El equipo comandado por Javier Mascherano terminó segundo detrás de Paraguay, mientras que la Verdeamarelha y Venezuela, tercero y cuarto respectivamente, quedaron quedó eliminados en la fase final.

“Estoy feliz. Cuando los resultados pertenecen a estructuras sólidas y no solo resultados, a uno lo reconforta. A veces se gana porque se gana, otras porque se trabaja y se respeta una idea. Es un paso importante para el fútbol nuestro”, valoró el Director de Selecciones Nacionales. “No me gusta hablar de lo privado de la conducción de AFA, pero sí, si está ahí es porque todos lo apoyamos. No manejo esos inventos de cuarta que aparecen en los medios, no me interesa”, remarcó en diálogo con Puede Pasar por DSports.

El Flaco evitó entrar en la polémica en torno a la continuidad de Mascherano y frente a los trascendidos de quienes esperaban una derrota de la Albiceleste para que el Jefecito abandone su puesto. “El mundo del fútbol a nivel selecciones está en decadencia, la pertenencia hoy es más del mundo de los negocios. Por suerte hoy lo podemos defender desde donde estamos. Donde estaba la pelota, el jugador y la gente, en una relación cultural, aparece el mundo de los grandes negocios. En eso tenemos que cuidarnos”, reflexionó.

En este sentido, Menotti se refirió a la actualidad de Brasil, que como ocurrió con la mayor y en su propia Confederación, atraviesa una profunda crisis. “No se ve esa identidad que se veía históricamente en la selección. Veo en la conducción una decadencia donde prevalecen más los negocios, no se defiende la representación de la selección y la participación de los clubes. Me da vergüenza escucharlo y sentirlo, sobre todo porque me tocó vivir la época más brillante de la historia del fútbol brasileño”.

Y remató: “Me parece que hay una decadencia cultural, están en otro mundo y no logro entenderlo. Me pasa que no entiendo cómo se puede jugar tan mal, sin idea y sin sostener toda la historia brillante del fútbol brasileño”.

En otro orden, el ex entrenador campeón del mundo en Argentina 1978 habló del éxito de la selección argentina, del proyecto global desde la llegada de Claudio Tapia a la AFA y del futuro de Scaloni como entrenador de la selección mayor. Sus frases más destacadas.

La selección argentina:

“Ha logrado en primer lugar algo que es fundamental, volvió a sentirse la representación. El futbolista siente que está representando al fútbol argentino, que es lo que había que hacer, fortificar la relación del pueblo y la gente con la AFA. Deberíamos hacerlo en la competencia argentina, pero esto se había perdido, ahora la gente está feliz, el equipo ha encontrado un respaldo de seriedad en la conducción”.

El futuro de Lionel Scaloni:

“Es un tema muy personal, no sé lo que necesita, pero sí sé que se le ha dado todo lo que necesitaba. Desde el punto de vista relaciones, exige un reconocimiento y respeto de parte de la conducción de la AFA. Es un tema personal que debe manejar el entrenador, no es fácil haber encontrado en una carrera como la de él una conducción de la AFA, con un respaldo absoluto y preparación y representatividad. No es que Argentina fue a buscar a Cruyff, encontró en gente joven, sin experiencia en conducción y lo ha hecho fuerte desde el respaldo que le da la conducción. Después más allá de todo eso, también hay una realidad y cada ser humano tiene su tiempo e historia, lo primero que hay que hacer es si no está preparado para continuar, hay que retirarse, es así. Lo que hasta hace poco era una gran ilusión y una gran meta y gran objetivo, puede cambiar. Pero el que lo define será el cuerpo técnico”.

“¿Convencerlo? No, no hace falta convencer a nadie. Es un hombre grande, dirigió a la Selección y sabe muy bien de lo que se trata y las decisiones las tomará él. El solo hecho de la duda hace que no haya que convencer a nadie. Si hubiese un motivo especial, donde se puede decir no me dieron esto, o no me acompañaron... bueno, es otra cosa, pero si se ha logrado y se le ha dado todo, la responsabilidad pasa a ser de Scaloni y él tiene que decidir, y después hay que respetar. Si el estado de ánimo de él no está para seguir, bienvenido sea que nos de el tiempo para elegir a otro”.

El post Scaloni, ¿se compara con Menotti, Bilardo o Bielsa?

“Hay una diferencia muy grande, todos esos post no tienen nada que ver con Scaloni, que no había dirigido nunca fútbol. No se lo reconocía como entrenador, los otros habían ganado campeonatos y tenían experiencia. A este entrenador lo elige Tapia y yo lo acompaño, pero no es lo mismo. Esto no quiere decir que sea mejor ni peor, pero sí que se hace entrenador desde la selección argentina, no de Chacarita o Rosario Central. Quiero certificar que hay una relación entre el presidente de la AFA y el cuerpo técnico. A veces uno se fastidia de estar en algunos lugares y prefiere dejar ese lugar para poder vivir tranquilo, a mí me pasó muchas veces que no tenía más ganas de entrenar, no en la selección pero sí en los clubes a veces te cansa. Yo tengo que ayudar a que esto no pase por una diferencia entre la relación de la conducción de la AFA y el entrenador. Pero Scaloni no podrá decir nunca hasta hoy que la conducción no lo ha respaldado desde todos los lugares. Lo puso en un lugar privilegiado donde el 100 por ciento de los entrenadores quisieran estar, hay que respetar también, puede haber fastidio, el trabajo de selección es agotador y cada uno sabe el por qué de las cosas. No conozco ni sé a qué se debe y hay que respetar lo que le pasa al otro”.

“Acá no pasa ni por el club ni los jugadores, sino por el entrenador. No estuve con él, pero hay que ser respetuoso de cómo se siente. Ha logrado todo y tampoco quiere vivir de los riesgos de volver a competir, y él es feliz donde está y hay que respetarlo”.

Mascherano a la mayor si no sigue Scaloni:

“Sería irrespetuoso hablar de ese tema, está bien donde está y Scaloni lo mismo, después veremos. Por ganar un campeonato no se trata que puede ser entrenador de la selección, con Mascherano son 5 los entrenadores”.

El próximo Mundial con o sin Messi:

“Le pasó a Di Stéfano, a (Omar) Sívori y a Maradona, a todo el mundo le pasa. Hay qu ver cómo se siente y las ganas que tenga, pero se supone que no va a haber un Messi para siempre, como no lo hubo con Maradona, un Di Stéfano... Hay un montón de chicos jóvenes y proyectos, los jugadores pasan, todos hemos pasado, no se es futbolista hasta los 40 años. Si él necesita salir de tanta responsabilidad hay que respetarlo, y Argentina seguirá sacando jugadores, así como sacó a Maradona y Messi, hay un montón de chicos que juegan bien y se puede seguir armando un equipo competitivo. No es que si se va Messi se termina la Selección”.