Enganche para dejar derrumbado a un rival y remate al ángulo: el golazo de futsal de Enzo Fernández en el triunfo del Chelsea

El Chelsea de Mauricio Pochettino parece comenzar a levantar su nivel y mucho tiene que ver Enzo Fernández. El volante argentino, de 23 años, ya venía de ser figura ante el Aston Villa por la FA Cup, y este lunes cerró la victoria de su equipo por 3 a 1 ante el Crystal Palace con una verdadera obra de arte.

El mediocampista campeón del mundo con la Albiceleste venía manteniendo una buena actuación en el cerrado triunfo de los Blues. Pero el cotejo le tenía reservado un rol especial. A los 93 minutos, Cole Palmer encabezó un contragolpe a toda velocidad desde la derecha hacia el centro, recorriendo más de 50 metros con el balón.

Casi al mismo ritmo corrió el ex River, ofreciéndose como vía de pase. El ex Manchester City lo vio y le cedió el esférico en cortada, dejándolo mano a mano con el arquero Dorde Petrovic. Pero no contaba con la recuperación del defensor Daniel Muñoz. De todos modos, Enzo sorteó su resistencia con un enganche, dejándolo tendido sobre el césped.

El colombiano buscó obstruirlo desde el piso. No obstante, Fernández hizo la pausa, eligió dónde patear, y ubicó su remate en el ángulo superior derecho del arco del Palace para celebrarlo con enjundia. “¡Gol! ¡Vamooos”, gritó repetidamente ante los fanáticos, en un gesto que fue captado por la cámara.

El cotejo por la fecha 24 de la Premier League resultó complicado para el Chelsea. En la primera parte, Crystal Palace logró maniatarlo y se fue al descanso en ventaja, gracias a la gran conquista de Jefferson Lerma desde afuera del área. Pero el gigante londinense salió con otro empuje al complemento y consiguió la igualdad a partir de un tanto de Conor Gallagher.

El furioso grito de Enzo Fernández (Reuters/Andrew Boyers)

Cuando el pleito empezaba a cerrarse, en el minuto 91, los Blues construyeron la primera transición veloz con una salida express de Sterling, el centro de Palmer y una nueva resolución de Gallagher. Casi todo el plantel saltó a celebrar junto a los aficionados en la tribuna, mientras Enzo abrazó y levantó en el aire al anotador, feliz por la remontada. Instantes después llegó su momento...

Enzo venía de brillar el pasado 7 de febrero con su golazo de tiro libre ante Dibu Martínez en el 3-1 contra el Aston Villa por los 16avos de final de la FA Cup. En la celebración, se sacó su camiseta para darla vuelta y exhibir la parte de atrás de la casaca, donde figura su número y su apellido. E hizo señas con el dedo índice de uno de sus manos marcando que se piensa quedar en la institución, en medio de los rumores de una posible salida.

* Las principales alternativas del gran triunfo de los Blues

“No me quiero ir del Chelsea. Estoy bien acá con mis compañeros y el cuerpo técnico. Seguiré hasta que ellos quieran”, declaró tras el encuentro. “Estamos cambiando la actitud, la Premier es muy exigente”, añadió.

El Chelsea busca reponerse en medio de una irregular temporada, que no viene estando a la altura de las grandes figuras que dispone. Con la victoria en el hogar del Palace escaló al puesto 10 de la tabla de posiciones de la Premier, con 34 puntos, producto de diez victorias, cuatro empates y diez derrotas, una campaña con sabor a poco teniendo en cuenta que no compite internacionalmente. Al mismo tiempo, el próximo 25 de febrero puede llegar a celebrar un título: disputará la final de la Carabao Cup contra el Liverpool.

* Las declaraciones del volante ex River Plate y Benfica tras el encuentro