Sorpresa en Inglaterra: Robbie Williams quiere comprar el club de fútbol de su infancia y emular el “fenómeno Wrexham”

Robbie Williams, con la camiseta del Port Vale (The Sun)

Se sabe que el cantante inglés Robbie Williams es amante de fútbol y este fin de semana cumplió un viejo anhelo, ya que fue electo presidente del Port Vale, ubicado en la ciudad de Burslem. Pero el ex integrante de Take That tiene más planes, ya que quiere comprar la entidad y potenciarla en su competición en la League One, la Tercera División del fútbol del país británico. Además, tiene como objetivo hacer un show televisivo.

Según The Sun, si el artista concreta la compra del club, podría conseguir un lucrativo acuerdo de transmisión, similar a la adquisición de Wrexham por parte de Ryan Reynolds y Rob McElhenney. Una fuente consultada por dicho medio afirmó: “Aún es pronto, pero se han acercado formalmente a Robbie para ver si está interesado en encabezar una oferta”.

“Port Vale sigue siendo uno de sus mayores amores y siempre ha sido un sueño estar más involucrado”, agregó el testimonio. “Ha tenido un par de reuniones y sus patrocinadores están increíblemente emocionados. Creen que Rob agregaría la calidad de estrella y convertiría a Port Vale en un jugador importante”, subrayó.

Robbie Williams fue electo presidente del Port Vale (@officialpvfc)

“Ver lo que Ryan y Rob han hecho con Wrexham (el aumento de afluencia, ventas de mercancías y creación de perfil general) es inspirador. Los fanáticos de Port Vale aman a Robbie y, sobre el papel, es una combinación perfecta”, explicó.

Cabe recordar que el club adquirido por Reynolds y McElhenney se hizo conocido a nivel mundial por la serie televisiva “Bienvenidos al Wrexham”, estrenada en 2022 para relatar las vivencias de un club poco conocido de Gales. La misma catapultó al estrellato a una institución que navegaba las aguas turbulentas de la quinta división del fútbol británico.

Reynolds y McElhenney invirtieron una cifra estimada de 2 millones de libras (2,5 millones de dólares) en la compra, comenzaron a ver sus brotes verdes en abril pasado, cuando se coronaron campeones del torneo y lograron el ascenso directo a la League Two, cuarta categoría.

El Vale Park, la casa del club que quiere comprar Williams (@officialpvfc)

Estimulado por esa experiencia, Robbie quiere seguir los mismos pasos y hacer que Port Vale se convierta también en un fenómeno televisivo a nivel internacional. Eso puede potenciar una unidad de negocios interminable.

Claro que la principal prioridad es el aspecto deportivo y poder conseguir en el algún momento el salto a la Championship, que es la segunda categoría del fútbol inglés. Ese objetivo hoy parece lejos ya que en la actual tabla de la League One, el Vale Port se ubica vigésimo entre 24 equipos y por ahora se está salvando del descenso. Luego de 26 partidos, el equipo ganó 8, empató 6 y perdió 12. Marcó 28 goles, pero le convirtieron 39. Debe mejorar si pretende poder pelear por las primeras posiciones en la presente temporada.

Williams, quien cumplirá 50 años el próximo 13 de febrero, desde siempre manifestó su amor por Port Vale y jugó un partido amistoso en 2001 en el mismo estadio, Vale Park. Además, ayudó a diseñar sus camisetas. También fundó su propio equipo de fútbol con sede en Estados Unidos en 2005, al que llamó Los Ángeles Vale.

ROBBIE WILLIAMS, PRESIDENTE DEL PORT VALE

Robbie hablándoles a los hinchas del Port Vale (@officialpvfc)

El cantante escuchó las inquietudes del público (@officialpvfc)

Robbie Williams quiere hacer una serie televisiva con Port Vale (@officialpvfc)