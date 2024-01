Destaparon la triple vida que llevaría la estrella del Manchester City Kyle Walker en medio de su escandaloso divorcio

En Inglaterra afirman que Kyle Walker salía con una modelo al mismo tiempo que estaba en sus relaciones con su esposa Annie Kilner y Lauryn Goodman (Foto: Reuetrs/Scott Heppell)

La separación de Kyle Walker, una de las principales estrellas del Manchester City, domina los portales británicos. El hombre que luce la cinta de capitán en el elenco de Josep Guardiola terminó formalmente su extensa relación con su esposa Annie Kilner semanas atrás, pero el tema se instaló en los medios cuando se conocieron los explosivos detalles que dinamitaron la relación: el defensor fue padre de una niña con su ex pareja, Lauryn Goodman, por segunda vez. Pero eso parece no ser todo y en los últimas horas se sumó un controversial nuevo capítulo.

El diario sensacionalista The Sun asegura que el futbolista de 33 años mantuvo una tercera relación paralela a las de Kilner y Goodman durante los últimos años. “Se ha descubierto que Kyle también estuvo saliendo con una mujer misteriosa. La conoció en un club en enero de 2019, cuatro meses antes de separarse brevemente de su esposa, Annie Kilner. La relación con la modelo duró hasta septiembre de 2021″, afirmaron en el artículo que llevó la firma del periodista Stephen Moyes.

El detalle es que durante el período mencionado el futbolista del seleccionado inglés vivió algunas de las horas más convulsionadas con las madres de sus hijos. Cortó su relación durante algunos meses con Kilner y tuvo un hijo con Goodman llamado Kairo Walker. Luego, retomó su historia de amor con su novia desde la adolescencia, quien es además madre de sus primeros tres hijos, Riaan, Roman y Reign. Incluso los medios británicos afirman que en diciembre de 2021 Kyle y Annie se casaron para sellar su historia de amor de una década que superó múltiples turbulencias.

En el medio de todos estos sucesos, The Sun asegura que mantuvo una tercera relación paralela con una modelo. “A medida que se quita la máscara, la verdad del engaño de Kyle queda al descubierto. Es increíble que a Kyle le quedara energía para el fútbol”, declaró en ese diario una fuente anónima que conoce las internas de la pareja.

Kyle Walker y su esposa Annie Kilner en las tribunas de un estadio de Qatar durante el Mundial (Foto: Jean Catuffe/Getty Images)

Al mismo tiempo, el periodista Tom Bryant, del diario The Mirror, sumó detalles de una cita de Kyle y Lauryn en el hotel Four Seasons de Londres durante octubre del 2022. “Le dijo que la amaba”, afirmó. Semanas más tarde, Walker estuvo en el Mundial de Qatar con su selección y en las tribunas fue acompañado por Annie.

Sin embargo, las horas de tensa calma estallaron sobre finales del 2023 cuando comenzó a correr el rumor que Walker estaba frecuentando a la madre de su cuarto hijo nuevamente y todo se dinamitó definitivamente ante el rumor de que el segundo hija de Goodman, que solamente se sabe que casualmente tiene las iniciales “KW”, también era hija de Kyle.

La que rompió el silencio entonces para confirmar que su hijo es de Walker fue la propia Goodman en The Sun on Sunday: “Le decía a Kyle: ‘Tienes que decírselo. Tienes que decirle a Annie que eres el padre de nuestra hija y que tienes una relación con tus hijos’. Kyle estaba feliz ocultando la verdad porque tenía dos familias y tenía miedo de lo que pasaría cuando Annie lo supiera, pero yo seguía diciéndole: ‘Nuestra hija no puede ser un secreto, es una humana’. No quería que se separaran o causaran daño, pero tenía que salir a la luz por el bien de todos”. Pero como si todavía faltara un capítulo extra en toda esta controversial historia, en Inglaterra aseguran que Kilner está embarazada de seis meses esperando su cuarto hijo con Walker.

Lauryn Goodman habló ante los medios sobre su relación con Walker

Según ese mismo periódico, Lauryn fue la encargada de contactarse con Annie durante la Navidad para confirmarle sus sospechas: el padre de su hija nacido en agosto del 2023 era Kyle Walker, su esposo. “Se entiende que la modelo e influencer escribió sin rodeos: ‘No tengo dos papás, tengo uno’”, afirmaron en Inglaterra.

El tema se instaló definitivamente en los medios cuando la propia Kilner publicó una Storie en su Instagram confirmando su divorcio: “Lamentablemente, tras muchos años de matrimonio y tres maravillosos hijos en común, he decidido tomarme un tiempo alejada de Kyle. No deseo hacer más comentarios al respecto. Por ahora, pido que se respete mi intimidad y la de nuestros 3 hijos pequeños durante este difícil momento”. Días más tarde, el jugador del City decidió expresarse sobre el tema a través de la misma red virtual: “Annie es una mujer increíble y sólo puedo disculparme por el disgusto que le he causado. Ha sido parte de mi vida durante mucho tiempo y eso nunca cambiará por el bien de nuestros hijos. Pido privacidad para toda nuestra familia, y especialmente para nuestros hijos pequeños, mientras superamos estos momentos difíciles”.

El lateral de 33 años lleva siete temporadas en alto nivel con la camiseta de los Ciudadanos tras haber jugado anteriormente en Sheffield United, Tottenham, Queens Park Rangers y Aston Villa entre otros. Campeón en la última temporada de la Premier League, FA Cup, Mundial de Clubes, Supercopa de Europa y la Champions League, Kyle disputó tres partidos como titular de los cinco que tuvo la selección de Inglaterra durante el Mundial de Qatar.