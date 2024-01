Benzema tendrá una reunión con Gallardo en un nuevo capítulo del escándalo en Al-Ittihad: “Están furiosos por lo que pasó”

Karim Benzema regresó el jueves 18 de enero a Yeda tras unas largas vacaciones y su futuro en el Al-Ittihad de Gallardo es una incógnita (Europa Press)

La novela de la misteriosa ausencia de Karim Benzema en la pretemporada que el Al-Ittihad de Marcelo Gallardo se encuentra realizando en Dubai tiene un nuevo capítulo en la historia que ha generado el fastidio de los altos directivos del club de Arabia Saudita. Es que el delantero francés ha retornado este jueves a la ciudad de Yeda 17 días después del comienzo de los trabajos del plantel.

Te puede interesar: El inesperado giro que daría la novela Benzema y la indirecta del Al-Ittihad de Marcelo Gallardo

De acuerdo a lo que fuentes del equipo saudí indicaron a la agencia AFP, no habrá una salida inmediata del delantero de 36 años, al menos en este mercado de pases, aunque sí está pactada una reunión de urgencia entre la cúpula dirigencial y Gallardo para definir el futuro del jugador. “Benzema llegó con 17 días de retraso. Debió haber vuelto el 2 de enero. En el club están furiosos por lo que pasó y por no haber podido contactarse con él durante diez días”, fueron las palabras que replicaron de una fuente con conocimiento del tema.

Mientras el plantel de los Tigres continúa trabajando a todo ritmo de cara al reinicio del campeonato saudí que será el próximo 7 de febrero, es una incógnita el desenlace de la novela de Benzema. “Al día de hoy, es el capitán del equipo y sigue comprometido”, aseguran. Sin embargo, la sanción que impuso el Muñeco se mantendría firme y el Gato no se unirá a sus compañeros en la concentración de Dubai ni tampoco participará de los amistosos pactados para el 24 y 28 de enero. De todos modos, el citado medio insiste con que los directivos están “muy enfadados con lo ocurrido”.

Te puede interesar: La terminante decisión de Marcelo Gallardo con Karim Benzema en el Al-Ittihad

Benzema, delantero titular y capitán del equipo, se había marchado de Arabia Saudita para, presuntamente, tomarse unas vacaciones hace más de tres semanas cuando debía haber retornado al club el 2 de enero. En el interín, desactivó su cuenta de Instagram en redes sociales, mientras descansaba en la isla de Mauricio, un paraíso tropical perteneciente a África que se encuentra en medio del océano Índico.

A raíz de la ausencia inesperada del ex goleador del Real Madrid, quien no contestó el teléfono durante diez días según afirmaron, Gallardo decidió marginarlo de los entrenamientos del Al-Ittihad y los directivos saudíes no ocultaron su fastidio con la actitud del internacional francés. Incluso, se llegó a barajar la posibilidad de una salida hacia la Premier League, más precisamente a Chelsea, según informó el diario británico The Telegraph.

Marcelo Gallardo será clave para tomar una decisión con Karim Benzema tras su larga ausencia

En la presente temporada, el delantero de calibre internacional aportó 9 goles y 5 asistencias, números muy lejanos a los pretendidos en Al-Ittihad y distantes de su antiguo compañero merengue Cristiano Ronaldo, quien ha marcado 20 goles y ha dado nueve asistencias con el Al-Nassr.

Te puede interesar: La desafiante frase del entorno de Karim Benzema tras la polémica en Al Ittihad por la decisión que tomó Gallardo

Desde la campana de Benzema, su abogado Hugues Vigier ofreció declaraciones a BFMTV que arrojan luz sobre la situación del delantero. “Karim ha tenido altibajos en su vida deportiva y tal vez este período (en el Al-Ittihad) sea menos próspero. También se lesionó. Se fue por unos días, estuvo alejado del equipo por el ciclón (en Mauricio) y regresó a Arabia Saudita,” detalló.

“Lo vimos resurgir de las cenizas. Si recuerdan, no jugó mucho cuando llegó al Real Madrid, luego se convirtió en este jugador absolutamente imprescindible. Y luego tiene mejores y peores momentos. Es así para todos los deportistas”, agregó el letrado, quien sumó un deseo personal: volver a verlo jugar el Olympique de Lyon.

Karim Benzema festeja uno de sus goles con la camiseta del Al Ittihad de Arabia Saudita (EFE)

El Al-Ittihad marcha séptimo en la Saudi Pro League luego de tres derrotas consecutivas,a 25 puntos del líder, Al-Hilal. El 4 de febrero, los dirigidos por Gallardo volverán al ruedo en los cuartos de final de la Copa Rey de Campeones ante el Al-Faisaly.