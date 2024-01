Uno de los emblemáticos murales de Maradona en Nápoles será demolido para construir nuevos hogares: “Es como otro milagro más de Diego”

Se destruirán dos edificiones en Nápoles, uno de ellos con el mural de Maradona que se hizo famoso en todo el mundo

Una noticia vinculada a la historia de la ciudad de Nápoles generó impacto entre los seguidores de Diego Armando Maradona. Según confirmó el Ayuntamiento de la ciudad, dos bloques de viviendas en vía Taverna del Ferro, en el barrio de San Giovanni a Teduccio, serán demolidos el próximo 2 de febrero. Justamente, uno de los edificios a destruir tiene el emblemático mural con la cara del astro argentino.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo se quedó con el premio Diego Maradona 2023: por qué Messi nunca lo ganó

Con esta medida, que cuenta con una inversión de 106 millones de euros, se eliminarán edificios que albergan 360 viviendas y 84 garajes, erigidos tras el terremoto de 1980. Este proceso supondrá también la desaparición del mural de Maradona, conocido como el “Dios humano” creado por el artista callejero Jorit en 2017 con motivo del aniversario número 30 del Scudetto que ganó Nápoli con Maradona como figura, un hito para la historia del fútbol italiano.

Hay que recordar que la obra, financiada en parte por el ex-capitán del Napoli Marek Hamsik y asociaciones locales, era reconocida en todo el planeta como el mural con la imagen de Pelusa más grande del mundo, y que convirtió una histórica zona, marcada por problemas sociales y delincuencia, en un punto de interés para visitantes y turistas.

Te puede interesar: El “absurdo” error de un arquero del fútbol español que recordó el blooper de un histórico de River Plate

En diálogo con Corriere della Sera, el artista dio su parecer sobre lo que será la pérdida de una de sus obras más icónicas. “Por supuesto que lo siento, pero no olvidemos que la obra pretendía poner el foco de atención en el Bronx y dar voz a la gente que vive allí. Lo importante es que la gente tenga casas cómodas en las que vivir”, dijo Jorit Ciro Cerullo al periódico deportivo.

El público reunido en uno de los icónicos murales de Maradona el día de la muerte del astro argentino (EFE/EPA/CESARE ABBATE)

Acto seguido, el muralista dejó abierta una puerta para que, tal vez, pueda mantenerse la imagen de Maradona. “Dicho esto, obviamente mucha gente me escribe diciendo que lamenta que se derribe la obra, no sé qué decir, no son mis decisiones. No sé, se me ocurre que quizá podríamos conservar sólo los primeros 20 metros de los 500 metros del Bronx donde está Diego y quizá en esa escalera de cada planta podríamos hacer estudios para artistas emergentes, escuelas de arte para niños de la calle o sedes de todas las asociaciones y realidades sociales que existen en la zona; teatro, danza, actividades extraescolares, oficinas municipales”, añoro.

Te puede interesar: El grupo inversor del Manchester City se lleva a otra promesa del fútbol argentino

La obra de Jorit, dibujada hace siete años, no solo rinde homenaje a Maradona, sino que también resalta las dificultades que enfrenta la población del llamado Bronx napolitano. “Lo fundamental y el gran resultado es que por fin se darán mejores viviendas a la gente que vive en el barrio. Y estoy seguro de que Diego se alegraría de ello, es como otro milagro más que Diego ha realizado”, concluyó en su charla con el medio italiano.

Luego de la muerte del histórico número 10 de la selección argentina el pasado 25 de noviembre del 2020, el muralista definió a Maradona como un luchador por “los derechos de la gente oprimida cerca del pueblo sudamericano” y también una “gran figura de hombre revolucionario”. En diálogo con el programa Desde el Barro, de TyC Sports, también resaltó el significado de Maradona para Nápoles: una figura de “rescate” y de “venganza” ante la corrupción del fútbol que marginaba al sur de Italia.

El mural de Maradona cobró especial relevancia tras la muerte del ícono, convirtiéndose en un punto de encuentro donde los seguidores se reunieron con bengalas de humo para celebrar su legado. “Fue un ejemplo para todos los chicos de la periferia de Nápoles fue amado, es amado y recordado como si fuese que hubiera jugado ayer”, finalizó Jorit en la charla a los pocos días de la desaparición física del hombre que lideró a Argentina a su segundo título en la Copa del Mundo de México 1986.