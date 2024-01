Todo lo que hay que saber del Rally Dakar 2024: más de 400 vehículos, 48 horas perdidos en el desierto y los argentinos que pueden ganar

Se viene el Rally Dakar 2024, que por quinto año consecutivo se correrá en Arabia Saudita

Este viernes arrancará la edición número 46 del Rally Dakar, que por quinta vez consecutiva se llevará a cabo en Arabia Saudita. Como de costumbre en esta era, hay argentinos con chances de pelear por el triunfo en motos y en cuatriciclos. La gran novedad de este año es una doble etapa maratón en la que los competidores no tendrán la asistencia de sus equipos, tendrán que hacer de mecánicos y acampar en el medio del segundo desierto más grande del mundo durante dos noches.

Te puede interesar: Como Neymar, Messi será la cara de uno de los cruceros más lujosos del mundo: cuánto costará viajar 7 días y sus principales atracciones

“Será la edición más duras de todas las disputadas en Arabia Saudita”, aseguró David Castera, el director de la carrera que comenzará con el prólogo de 27 kilómetros en Al-Ula, que esta semana fue la sede del campamento inicial de la carrera más dura del mundo, que es la primera de las cinco fechas del Campeonato Mundial de Rally Raid.

“Los tres primeros días serán auténticos especiales del Dakar, no habrá tiempos muertos. Quiero ser muy claro con los competidores, quiero que sepan adónde van. Algunos dirán que la carrera empieza demasiado fuerte, cosa que nunca puede convenir a todo el mundo”, avisó Castera en la rueda de prensa previa a la largada.

Te puede interesar: El show de Mateo Messi en la academia del Inter Miami: tres goles, gambetas y controles lujosos

La primera de las doce etapas se largará el sábado y la carrera terminará en Yanbu, a orillas del Mar Rojo, tras 7.891 kilómetros totales y con 4.727 cronometrados de velocidad. Cabe recordar que el Rally Raid se corre a campo traviesa a diferencia del Rally que circula por ripio, rutas, caminos y calles.

Son un total de 436 vehículos con 778 competidores entre pilotos y navegantes, entre ellos 19 argentinos. Se dividen entre 137 motos, 153 autos entre todas las clases incluidos los Side by Side (vehículos areneros), 46 camiones, 10 cuatriciclos, 80 coches clásicos (7.366 kilómetros incluidos 3.586 de tramos cronometrados) y 10 vehículos del Dakar Future, los que son propulsados por energías alternativas.

El salteño Luciano Benavides estrena su título de campeón mundial e intentará ganar su primer Rally Dakar (Crédito: Rally Zone & ShakedownTeam)

La legión argentina

Te puede interesar: El impactante salto del alien Wembanyama que causó “pánico” en una figura de la NBA: “Sólo intenté quitarme del medio”

En motos está la chance de que se repita el triunfo y que vuelva a quedar en la familia Benavides, pero en este caso es Luciano, quien aparece como postulante y se dará el lujo de llevar el número uno en su Husqvarna, ya que es el flamante campeón del Rally Raid. A sus 28 años la chance de llevarse el mítico trofeo Touareg. El año pasado fue sexto en la carrera que ganó su hermano mayor, Kevin (KTM), que llegó condicionado para defender su segundo título en las dos ruedas producto de su fractura de peroné en la pierna izquierda el pasado 3 de diciembre en un entrenamiento en los Estados Unidos.

Aunque los hermanos salteños estarán acompañados por otros compatriotas, como el riojano Diego Llanos (KTM), que correrá su tercer Rally Dakar tras su 26° puesto en 2022 y su deserción en 2023. Se suma el neuquino Juan Rostan (GasGas), que hace su debut; y el cordobés Sebastián Urquía (KTM), quien retorna tras cuatro años y disputará su octava edición.

En cuatriciclos, la categoría en la que los hermanos Patronelli, Marcos (3 victorias) y Alejandro (2), comenzaron el camino triunfal para nuestro país, tendrá a dos participantes que prometen dar pelea. Uno de ellos es Manuel Andújar (Yamaha), vencedor en 2021 y tras dos abandonos (choque en 2022 y rotura de motor en 2023), apunta a alcanzar otra vez la gloria. Pero el de Lobos no estará solo en ese objetivo, ya que Francisco Moreno Flores (Yamaha), también se anota entre los candidatos. El oriundo de Tupungato terminó segundo en los últimos dos años.

Manu Andújar quiere repetir su victoria en cuatriciclos que logró en 2021 (@manu.andujar)

En autos hay un solo argentino y es otro mendocino, Juan Cruz Yacopini, quien manejará una Toyota Hilux del equipo Overdrive. En su cuarta presencia intentará mejorar el séptimo lugar conseguido el año pasado. No están presentes sus comprovincianos, Sebastián Halpern y Orlando Terranova, quien le afirmó a Infobae que “no se encontraba con motivaciones para esta edición” y confesó que lo decidió antes de la última fecha del Campeonato Mundial que fue en Marruecos en octubre.

En esta divisional como siempre se definirá al ganador de la clasificación general y hay pesos pesados que van por esa victoria. El qatarí Nasser Al Attiyah va por su sexta victoria y que sería la tercera al hilo, un hito con el que, de conseguirlo, igualará la marca de Ari Vatanen y Pierre Lartigue. “El Príncipe” como se lo conoce, para este año dejó Toyota y correrá con un prototipo Hunter del equipo Prodrive. Tendrá como compañero a un duro rival como el francés Sébastien Loeb.

Enfrente estarán dos leyendas que buscarán hacer historia y conseguir el primer triunfo para un auto híbrido como el Audi RS Q e-tron E2. Dos de sus volantes son el francés Stéphane Peterhansel, máximo ganador con 14 títulos, y el español Carlos Sainz, tres veces vencedor. En Toyota el baluarte es el sudafricano Giniel de Villiers, ganador de la primera edición sudamericana en 2009.

Habrá otros argentinos ya sea detrás del volante o como navegantes.

En Side by Side:

David Zille - Sebastián Cezana

Nicolás Cavigliasso - Valeria Pertegarini

Ricardo Porem (Por) - Augusto Sanz

Javier Vélez (Col) - Gastón Ariel Mattarucco

Sebastián Guayasamin (Ecu) - Fernando Matías Acosta

Cristina Giampaoli (Ita) - Ricardo Adrián Torlaschi

Enrico Gáspari (Ita) - Facundo Jaton Polaris

En Dakar Classic:

Jorge Pérez Companc - José María Volta

Nasser Al-Attiyah irá por su sexto triunfo y el tercero de forma seguida. Este año el qatarí correrá con un prototipo Hunter del Prodrive (@AlAttiyahN)

El recorrido

Castera prometió un arranque durísimo y en los primeros días se podría decidir gran parte de la carrera. Será un arranque con terrenos pedregosos, luego con dunas y sectores lentos y rápidos. Este sábado en la primera etapa la caravana saldrá desde Al-Ula hasta Al Henakiyah y luego irá hacia Al Duwadimi. Pero el tercer parcial que terminará en Al Salamiya promete ser el más complicado y consistirá en el primer gran filtro del evento.

La continuidad marca su paso hacia Al-Hofuf, en una jornada reducida respecto de las anteriores, aunque con muchos kilómetros de enlace como en el tramo que finalizará en Shubaytah. Ahí será otro de punto de inflexión en la carrera ya que llegará la gran novedad de esta edición es la mencionada doble etapa “Maratón” llamada “48 Horas” que se realizará en el llamado “Empty Quarter” (cuarto vacío), que recibe ese nombre porque ocupa un cuarto del territorio saudita y es el segundo desierto más grande del planeta detrás del Sahara.

Cuando el reloj marque las 16.00, todos los vehículos estarán obligados a detenerse en el siguiente campamento al que lleguen. Sin conexión y sin saber el resultado de sus rivales, los pilotos acamparán y retomarán la ruta a las 7.00 del día siguiente para completar el resto del recorrido. Los movimientos en la clasificación solamente se sabrán tras unos 600 kilómetros de especial. “Recorrer 600 km por las dunas en dos días es algo que quizás no haya ocurrido nunca en la historia del Dakar. Los mejores pilotos de motos rodarán durante casi ocho horas a fondo, algo a lo que no están acostumbrados. En términos de concentración, energía y fuerza física, es muy exigente. En coches, espero que los líderes también lo pasen mal. Me parecería genial que ellos también tuvieran que luchar un poco”, explicó Castera.

Será el mayor desafío de la competencia, ya que los competidores deberán hacer el mantenimiento y arreglos necesarios en medio del desierto durante 48 horas. Estarán repartidos en ocho campamentos distintos. El recorrido será un bucle de más de 1.300 kilómetros incluyendo los tramos de enlaces.

Así se terminará la primera semana y en Riad estará el día de descanso. La competencia se reiniciará el domingo 14 y se irá hacia Al Duwadimi, después tomarán rumbo en dirección Ha’il y la caravana retornará a Al-Ula. En esa sede al otro día la hoja de ruta los llevará hacia Yanbu, donde terminará la carrera.

Aunque Castera también dejó una alerta para la definición en la que puede pasar de todo: “La etapa 11 se disputará en el mismo terreno que la etapa 2 del año pasado, en la cual los coches sufrieron muchos pinchazos. Es algo totalmente deliberado. El año pasado esa segunda etapa fue demasiado selectiva, pero en esta ocasión puede dar pie a algunos cambios de guion, lo que tiene sentido al final del rally. ¡Me apetecía que pasaran cosas antes de la meta final!”

Fue a fines de 1977 cuando el creador de esta carrera, Thierry Sabine, se perdió con su moto en el Rally Abiyán-Niza. Quedó en el peligroso desierto Teneré, una región perteneciente al Sahara, en Níger. Sin comida y solo un poco de agua pasó tres días y dos noches. Fue rescatado, pero esa experiencia lo marcó para siempre y el 26 de diciembre de 1978 se largó el primer Rally París-Dakar, como se hizo célebre. Lejos de aquellas aventuras africanas la competencia cerrará su primer lustro en Arabia Saudita, donde seguirá corriendo hasta 2030.