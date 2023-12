La crítica de un referente del Manchester United a Garnacho después meter dos goles en la victoria contra Aston Villa

A sus 19 años, Alejandro Garnacho firmó una de sus mejores actuaciones en el Manchester United tras convertir su primer doblete con esta camiseta. La influencia del atacante fue crucial en la victoria por 3-2 contra Aston Villa en Old Trafford por la Premier League, y mereció todo tipo de elogios por parte de su entrenador, Erik ten Hag, aunque no fueron todos halagos para una de las máximas promesas de la selección argentina.

Finalizado el partido, Garnacho dejó una declaración que provocó repercusión en el equipo: “Es uno de los mejores días de mi vida”. Frente a esa afirmación, los medios le preguntaron sus sensaciones al capitán, Bruno Fernandes, quien manifestó entre risas: “¿La mejor actuación de Alejandro Garnacho? No. Espero que lo mejor esté por llegar”.

Más adelante, el máximo referente del plantel puntualizó su crítica en los lunares de la presentación del Bichito, ya que bajo su mirada tenía las herramientas para perfeccionar su actuación en Manchester: “Podría haber marcado otro gol y haber dado al menos una asistencia. Pero hoy estuvo genial. También estuvo muy bien defensivamente. Debe continuar”.

El ex hombre del Atlético de Madrid llegó al club a fines de 2020 y debutó con los Diablos Rojos en abril de 2022, cuando ingresó un minuto en el empate 1-1 ante Chelsea. Su aparición al término de esa temporada auguraba un mayor rodaje en este curso, pero le costó sumar continuidad después de no tener minutos en 13 de los primeros 14 partidos de la Premier League. Volvió a ser tenido en cuenta a partir de noviembre de ese año y el propio Fernandes explicó por qué había perdido terreno entre sus compañeros.

* El segundo gol de Garnacho ante Aston Villa

“Al principio de la temporada no estaba en su mejor momento. Durante la gira no tuvo la mejor actitud que debería tener”, manifestó en referencia a la pretemporada. Y continuó en charla con BT Sport: “No tuvo oportunidades antes porque no era lo suficientemente bueno en los entrenamientos y no era los suficientemente bueno mentalmente. Ahora las tiene porque está entrenando mejor, tiene una mejor actitud y se las ha ganado. Todo el mundo está muy contento por él. Es bueno, pero sabe que esperamos mucho de él. Todavía es muy joven. Lo está haciendo muy bien”.

Tras esas declaraciones, Paul Scholes, ganador de 11 Premier League y 2 Champions League, entre otros títulos, con Manchester United, respaldó a la joya de las Inferiores: “El público ama el entretenimiento y Garnacho fue realmente entretenido. Casi como un Cristiano Ronaldo a esa edad. Lo que hace es impredecible. Realmente es alguien que busca ganarse un futuro”.

Nuevamente en el presente, el director técnico Erik ten Hag elogió su rendimiento contra Aston Villa y no descartó probarlo con más continuidad en un costado diferente de la cancha después de explotar su talento estacionado en la banda izquierda: “Antes también, estaba casi más cómodo en la izquierda, pero creo que también puede jugar en la derecha. Hoy creo que ha sido una amenaza absoluta por esa banda derecha durante los 90 minutos, y ha marcado dos goles”.

Alejandro Garnacho acumula cinco goles y una asistencia en 25 partidos disputados de la actual temporada. Sus mayores aportes se dieron después de no ser citado por Lionel Scaloni a la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay y Brasil de noviembre pasado. De continuar en este nivel, tendrá serias posibilidades de ser convocado por la Albiceleste para los amistosos de marzo.

* El resumen de la victoria del Manchester United ante Aston Villa