Así vivió Carlos Bilardo la coronación de Estudiantes en la Copa Argentina: el ambicioso pedido que hizo el Doctor

El Narigón vio el partido en compañía de Jorge y celebró la coronación del Pincha

La coronación de Estudiantes en la Copa Argentina cortó una racha de 13 años sin títulos en el Pincha después del Torneo Apertura 2010. Eduardo Domínguez heredó la posta de Alejandro Sabella para devolver a la entidad platense a lo más alto del fútbol argentino y tendrá la posibilidad de acrecentar sus vitrinas cuando dispute la Supercopa Argentina contra River Plate, campeón de la Liga Profesional.

El triunfo 1-0 ante Defensa y Justicia en el Estadio Ciudad de Lanús fue seguido de cerca por una eminencia de la institución: Carlos Salvador Bilardo. El tricampeón de la Copa Libertadores con esta camiseta en su etapa de jugador vivió de una manera especial el encuentro en La Fortaleza en compañía de su hermano, Jorge. Este último brindó una entrevista con el programa Madero Sports y fue consultado por el Narigón, quien fue diagnosticado en mayo de 2018 con el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa.

“Lo vimos juntos. Yo no pude ir a la cancha porque me operé de cataratas hace tres días y no quería ir. Lo vimos con Carlos. Estábamos ahí los dos solos con el enfermero”, declaró Jorge. Y detalló cuál es la cuestión que evita adjetivar Bilardo: “Nunca te va a decir que un jugador no puede jugar o es un desastre. Vos le podés decir que un jugador es un desastre y él nunca te dice nada. Ni habla”.

A continuación, detalló las sensaciones del ex entrenador con la celebración de Guido Carrillo, aunque rápidamente la mente del DT campeón del mundo con la Argentina en 1986 se proyectó a la Copa Libertadores 2024, competición a la que clasificó Estudiantes gracias a este título: “Grita los goles, se pone contento, pero ahora dice ‘este campeonato no sirve para nada. Hay que ganar la Copa’, ja. Le digo: ‘¿Carlos, qué querés, ganar la Copa y ser campeón del mundo otra vez?’. Me responde: ‘Y sí. ¿Qué Libertadores? Hay que ir a Dubái’”. Esto último es en alusión a jugar el Mundial de Clubes, competición lograda una sola vez por el club bajo el nombre de Copa Intercontinental en 1968. “¿Habrá que hacerle caso a Carlos? Ya hay que sacar pasajes para Dubái”, cerró entre risas.

Además, el periodista Walter Grasso explicó que el festejo de la familia se bifurcó por dos vías porque la hija del Doctor, Daniela, lo celebró en compañía en sus hijos en el estadio de Lanús, mientras que Bilardo observó esta alegría desde su domicilio. Un legado que va acompañado de un sentido de pertenencia inclaudicable más allá del momento de salud que vive uno de los tres directores técnicos que tocó la Copa del Mundo con la selección argentina.