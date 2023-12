El periodista Hernán Feler viajará a Israel para reencontrarse con su tía Ofelia, quien pasó 53 días secuestrada por Hamas

Hernán Feler se reencontrará con su tía

Los días más oscuros ya son parte del pasado. El terror quedó guardado en una pesadilla inolvidable que permanecerá en la memoria colectiva. A dos meses del ataque terrorista que sufrió Israel por parte de Hamás, en el que Ofelia Feler de Roitman fue secuestrada junto a otros 239 civiles, el periodista Hernán Feler recibió una invitación que lo llevará a reencontrarse con su tía para acompañarla en la iniciativa que lleva el nombre “Abrazo de Argentina a Israel para que devuelvan a todos los secuestrados”.

Invitado y acompañado por el Departamento de Emprendimientos Sionistas de la OSM, LIMUD Argentina, la Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos (FACCMA), y la Organización Sionista Argentina (OSA), el relator de TyC Sports y D-Sports Radio viajará el próximo jueves 14 de diciembre a Israel para encontrarse con su familiar, luego de que permaneciera secuestrada por el grupo terrorista Hamás durante 53 días.

Hernán Feler será recibido por Silvio Joskowicz, Jefe del Departamento de Emprendimientos Sionistas de la Organización Sionista Mundial (OSM), y viajará junto a Cynthia Cuculiansky, Presidente del LIMUD Argentina, organización que difunde la cultura judía en un marco de diversidad y pluralidad, y Mauricio Tchicourel, integrante del Ejecutivo de FACCMA. Además, la iniciativa cuenta con el apoyo de la OSA.

“Estoy agradecido por esta invitación y muy emocionado. Voy a abrazar a la Tía Ofelia de todos, porque es la tía de todos, y en ese abrazo, volveremos a pedir una y otra vez que todos los secuestrados sean liberados y puedan volver a sus casas.”, aseguró el cronista, quien continúa exigiendo que el grupo terrorista Hamás devuelva a todas las personas secuestradas, a través de diferentes redes sociales y canales de difusión.

El periodista, además, fue invitado a conocer el kibutz donde fue secuestrada Ofelia y participará, durante una semana, de diferentes encuentros y espacios en los que seguirá su compromiso con la causa. La víctima de 77 años permaneció cautiva durante 53 días en la Franja de Gaza a manos del grupo terrorista Hamas, de los cuales 46 los pasó sola en una casa casi sin luz y casi sin comida.

“Estuve 53 días, de los cuales 46 estuve en una casa sola. Casi sin luz, casi sin comida”, recordó Ofelia en un video publicado por la cuenta de Instagram que posee Juntos por Israel, una campaña que encabeza el propio Feler y que, junto a un grupo de personas, se dedica a recaudar fondos para la reconstrucción de las vidas de las personas que viven en el kibutz Nir Oz y otras aldeas agrarias que fueron arrasadas por Hamas el último 7 de octubre.

En medio de su relato, Ofelia no pudo ocultar su emoción y, entre lágrimas, reconoció que los días en la Franja de Gaza “fueron muy hondos y difíciles”. Y en esa misma línea, aseguró que tanto ella como otras personas secuestradas tenían “mucho temor” de lo que pudiera ocurrir con ellas.

“A la llegada, hace tres días, estando con mi familia, que la añoré muchísimo, me comentaron que vos Hernán, sobrino mío, hiciste un trabajo muy lindo. Te agradezco mucho nuevamente. y gracias al pueblo argentino que me conoció, no hubiese querido que me conozcan de esta manera, pero saben que soy Ofelia Roitman y que soy argentina”, valoró con una sutil sonrisa.

Antes de cerrar su mensaje, la tía de Hernán Feler volvió a pedir por la liberación de los connacionales que continúan en manos del grupo Hamas: “Todavía quedan 140 personas de la misma manera que la mía. Les pido un favor: sigan luchando para que esas personas puedan salir. Se lo merecen y están pasando momentos muy, muy difíciles”. Ella fue liberada el último 28 de noviembre.

La mañana del sábado 7 de octubre, Ofelia estaba sola en su casa: su esposo Héctor se encontraba internado en el hospital por una operación en su cadera. Empezó a escuchar los disturbios, las bombas, y como era costumbre se recluyó en el refugio que integra su casa: una habitación antibombardeo por el espesor de sus paredes. El que contó en los medios la historia de Ofelia fue el mismo Hernán Feler. “Cuando empezó el bombardeo, mi tía se fue con su celular abajo a protegerse, estaba en permanente contacto con mis primos, hasta que le dijo a uno de mis primos: ‘escucho movimientos extraños afuera’”, relató. Eran apenas las 6 de la mañana.

Esa fue la señal de que había sido secuestrada. Y Feler contó en primera persona cómo se vivió la noticia en el círculo íntimo. “Se terminó una parte. La primera parte de que mi tía ya volvió a Israel, ya está siendo atendida y se la vio bien y sonriente más allá del calvario que vivió durante más de 50 días. Ahora estamos esperando el reencuentro con la familia, con su marido y sus hijas. Han sido días muy difíciles y estamos muy conmovidos todos”, relató emocionado durante una charla con TyC Sports, canal deportivo para el que trabaja actualmente.

Aún quedan 138 rehenes en la Franja de Gaza, entre ellos 20 mujeres y dos niños de nacionalidad argentina (Kfir Bibas de 10 meses y Ariel Bibas de 4 años). Tras la interrupción del alto el fuego por parte del grupo terrorista Hamas las negociaciones para su liberación han quedado interrumpidas.