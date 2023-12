Fatura Broun fue el héroe de Rosario Central en los penales contra River: de la “ayuda “de Maradona a su secreto mejor guardado

Jorge Broun fue la máxima figura de la noche en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El arquero de Rosario Central contuvo tres penales de la serie ante River Plate para meter al Canalla en la final de la Copa de la Liga, instancia en la que espera Platense después de imponerse por la misma vía ante Godoy Cruz.

En charla con ESPN, Broun se tomó a broma su gran actuación y permitió traer al presente una vieja frase del Dibu Martínez con la selección argentina: “Hoy me tenía una confianza tremenda. Hoy salí como el Dibu: ‘Me lo como’, dije. Lo estudié, pero es mucho lo que uno intuye en un momento. Estoy feliz de poder ayudar al equipo a ganar, pasar y jugar una final”.

“El segundo penal se lo dediqué a Damián Martínez porque me dijo que, si pateaba Palavecino, iba a patear al medio. No sé por qué me dijo eso, después le voy a preguntar. En el momento, lo teníamos estudiado que podía cruzarla, y la verdad dije: ‘Me quedo parado’. Ya tapé el primero, quién me iba a decir algo si me quedaba parado. Fue una sensación hermosa”, detalló Fatura sobre la ejecución detenida al volante del Millonario.

Además, dio a conocer un diálogo que habría mantenido con el jugador de River Plate, Ignacio Fernández, en la previa a la tanda desde los doce pasos en referencia a Maradona, quien dirigió a Broun en su paso por Gimnasia: “Antes de que arranquen los penales, Nacho me dijo: ‘No te va a ayudar el Diego’. Un poco me ayudó”.

Además, el guardameta dejó sus sensaciones después de un año magnífico con Rosario Central en charla con TNT Sports: “Hoy lo disfrute. Me tenía mucha confianza, mucha fe. Se dio. En el primer penal, estaba perdido porque la toco con el pie, escuché un estallido y pensé que había entrado. Cuando miro, era la gente de Central”. “Estoy contento por poder jugar una final con el club que soy hincha. ¿Qué más se puede pedir?”, agregó.

Más adelante, Fatura tuvo un divertido cruce con Juan Pablo Varsky sobre un diálogo mantenido entre ambos por las tres horas de siesta que durmió el futbolista en la antesala al compromiso: “Ah, porque le dije hoy. No le quería decir que estaba liquidado hoy porque no quería que se sepa. Dormí siesta porque estaba mal de la panza. ¿No quise revelar el secreto? Claro... Terminé el almuerzo y llegué con un dolor en el vientre bajo bastante fuerte, con puntadas. Me acosté y me quedé dormido. Liquidado. Ayer también la pasé mal por eso”.

El arquero de 37 años se refirió a las molestias estomacales sufridas después de la clasificación a las semifinales del torneo contra Racing: “A mí me agarró bastante fuerte la intoxicación en la vuelta de Salta. Hoy estuve todo el día sin comer, pero tenía muchas ganas de estar. Estuve bastante complicado”.

“Le agradezco a los hinchas por el aguante de siempre, que estén con la misma ilusión tenemos nosotros. Vamos a dejar todo para tratar de conseguirle esa alegría, que tanto nos merecemos”, expresó. Y se metió de lleno en la definición contra el Calamar: “A partir del lunes pensaremos en el partido contra Platense, no será fácil. Ellos hicieron sus méritos, pero la ilusión no nos la quita nadie”.