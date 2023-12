Del hermetismo de Gallardo a la sorpresa para los hinchas: los secretos de “Cierren los ojos”, la película que revive el título de River Plate en la Copa Libertadores 2018

El trailer de "Cierren los Ojos", la película inolvidable sobre la final de Madrid para todos los hinchas de River

Hay fechas que uno marca en el calendario y no se borran nunca más. Desde hace cinco años que el 9 de diciembre no es un día más para los hinchas de River Plate. En esa jornada de 2018, el Millonario le ganó por 3 a 1 a su clásico adversario Boca Juniors la final de la Copa Libertadores, probablemente una de las definiciones más épicas e importantes en la historia del fútbol, por la envergadura del torneo, el escenario (el Estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid), y la rivalidad de los protagonistas.

Para conmemorar su primer lustro, este sábado se estrenará el esperado documental “Cierren los ojos, la final eterna”, que relata la legendaria conquista de los conducidos por Marcelo Gallardo en la capital española. En la antesala al estreno de esta noche (será en el Movistar Arena, con la presencia de ex jugadores, música en vivo y diversas sorpresas para el público), y tras mostrar en exclusivo el trailer, Infobae dialogó con Silvina Dell´Occhio, una de las directoras y guionistas de esta pieza producida por Torneos (también participaron del film los cineastas Gabriel Starna e Ignacio Ragone).

“¿Cómo contamos esta historia? Es un evento conocido por todos, con un final que también es conocida por todos. Había que darle una vuelta para que no sea más de lo mismo. Tirando ideas apareció esa frase de Gallardo “Cierren los ojos”. Tiene tanta fuerza que nos conmueve, te remite a ese momento en la cancha”, explicó la productora al ser consultada sobre los motivos del título de la obra.

El trailer de la película de River Plate

En esa búsqueda de una vuelta artística, se le propuso a los principales protagonistas de esta historia que cierren sus ojos y que hagan ese ejercicio que propuso el Muñeco ante un Estadio Monumental colmado de fanáticos durante una celebración. Entre las diversas respuestas que surgieron, “algunos lo llevaron a lo difícil que hubiese sido, de tener que irse del país o lo complejo que hubiese sido seguir. Otros hicieron alusión de que si hubiese sido al revés, probablemente hubiese habido más chicanas”.

Por supuesto que uno de los testimonios más esperados por los simpatizantes del club de Núñez será volver a escuchar a Marcelo Gallardo, quien se convirtió en el técnico más laureado en la historia de River Plate. En el documental se logran percibir algunos detalles de la importancia del hermetismo dentro de un grupo y cómo logró evitar las filtraciones en partidos trascendentales. “La entrevista de Gallardo tiene cosas de color que nunca se habían escuchado. Al ser un equipo que era tan hermético, por todo su cuerpo técnico, que era tan puertas adentro, no daban testimonios. Siempre estaban con esas cosas de trabajar la sorpresa. Hay una anécdota que es poco conocida, la de los drones cuando estaban en Cardales. Sentían que había drones que estaban espiando, y él era súper hermético. Los metió en un salón de fiestas del hotel e hicieron un juego de pelota, pasándola con la mano y así armar tácticamente el partido, para que no se filtre. Cuando se cancela por los disturbios y se muda a Madrid pensaba que era obvio que se iba a filtrar, porque con tanto tiempo es imposible. Sin embargo, logran mantener esa especie de secreto, de pacto. Separó a todos para que estén los mínimos e indispensables en la cancha. Trabajan de esa manera”, explicó Dell´Occhio.

“Gallardo, en los entrenamientos tácticos, trataba que haya la menor gente posible. Lo pensaba en su cabeza, con su equipo, y cuando quería probar algo lo hacía en un circulo chiquito, solo con los involucrados. No estaban los kinesiólogos, los médicos. Los jugadores lesionados o que no iban a jugar ese partido, también afuera. Porque cuanto menos gente supiera, es menor la chance de que se filtre. Esa era la idea. Trabajaba mucho el hermetismo para que no se filtrara a la prensa. Para que el rival no tuviera esa ventaja”, añadió.

Pese al paso del tiempo, desde la producción aseguran que los protagonistas aún no tomaron conciencia de lo que lograron esa jornada en el Santiago Bernabéu. También quedó en evidencia la gran unión de grupo que se formó. “Se llevan muy bien entre ellos, algo que me sorprendió, porque son muchos egos. Hay muy buena química, compañerismo”, sostuvo Silvina, quien estuvo presente en la mayoría de las entrevistas realizadas a los actores principales de esta épica victoria.

Esta producción que se llevó a cabo entre marzo y noviembre de 2023 en diversas locaciones, como el Monumental, River Camp o Europa, cuenta con los testimonios de Marcelo Gallardo, Enzo Pérez, Enzo Francescoli, Lucas Pratto, Ignacio Scocco, Rodrigo Mora, Javier Pinola, Rafael Santos Borré, Ignacio Fernández, Bruno Zuculini, Exequiel Palacios, Juan Fernando Quintero, Milton Casco, Gonzalo Montiel, Gonzalo Martínez, Leonardo Ponzio, Franco Armani, Lucas Martínez Quarta, Jonatan Maidana, Jorge Brito, Rodolfo D’Onofrio, Germán Lux y Norberto Alonso, entre otros.

Aunque la mayoría de los entrevistados primero sostenían que no se acordaban mucho, ya que había pasado tiempo; con el correr de las charlas y con la luz ya prendida, todos se le transportaban a ese momento para brindar con lujo de detalle las cosas que sucedieron en cada entrenamiento, charlas o lo que hacía cada uno en la previa. Una de las más llamativas fue la de Jonatan Maidana, quien se inclinó por mirar documentales.

“Se les iluminaban los ojos mientras contaban sus historias”, remarcó la directora. Otro detalle develado fue durante la charla con Juan Fernando Quintero, a quien le hicieron volver a ver algunas jugadas de la final. “Él se reía, como es él. Pero se acordaba al detalle de todo. Se acordaba todo paso a paso, minuto a minuto”, contó.

Los privilegiados que puedan asistir esta noche al Movistar Arena tendrán una sorpresa. Contarán con la posibilidad de poder sacarse fotografías con algunos trofeos y objetos del museo del club. Por supuesto que el más codiciado será la ansiada Copa Libertadores.

El detalle en este caso es que los fanáticos que concurran a ver el documental podrán quedarse para ver allí mismo el partido de esta noche ante Rosario Central por las semifinales de la Copa de la Liga que se iniciará a las 22hs en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Cabe destacar que se iniciará a las 18hs la alfombra roja y el film comenzará a proyectarse a las 20.10hs.

Los que no puedan ir, en cambio, tendrán la posibilidad de ver la película en un futuro cercano. Aunque aún no están definidas las fechas, la idea es que luego se transmita en cines de manera comercial y en alguna plataforma de streaming. Los que vivan en el exterior no se quedarán afuera, ya que se está negociando llevar la filmación a distintos países, como España.