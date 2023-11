Exclusivo: el trailer de “Cierren los ojos, la final eterna”, el documental que revive el título de River Plate en la Copa Libertadores 2018

El trailer de "Cierro los Ojos", la película inolvidable sobre la final de Madrid para todos los hinchas de River

El esperado documental “Cierren los ojos, la final eterna”, que relata la histórica conquista de River Plate en la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid, ya tiene su trailer oficial. Los aficionados del club podrán disfrutar del estreno el próximo 9 de diciembre en el Movistar Arena, donde se desarrollará un evento que promete ser memorable con la presencia de jugadores, música en vivo y diversas sorpresas para el público.

El adelanto de la producción que estuvo a cargo de Torneos Ficción muestra los momentos más emblemáticos del encuentro en el estadio Santiago Bernabéu contra Boca Juniors, acompañados de testimonios exclusivos de figuras como Marcelo Gallardo, Gonzalo Pity Martínez y Juan Fernando Quintero. Frases como “Queríamos enfrentarnos a Boca para quedar en la historia del club” de Ignacio Scocco y “Parecía que estábamos en Argentina, era increíble la alegría que había en las calles de Madrid” de Exequiel Palacios, resaltan el emocional valor de la pieza audiovisual.

La presentación permitirá a los seguidores de River Plate revivir el triunfo en un ambiente festivo y con un contacto cercano a los ídolos y la historia del equipo. “Cierren los Ojos, la final eterna” contó con la dirección de Gabriel Starna, Ignacio Ragone y Silvina Dell´Occhio, y la producción se llevó a cabo entre marzo y noviembre de 2023. Las entradas ya están a la venta en la web oficial del Movistar Arena y los precios van desde los $6.000 hasta $37.000, dependiendo de la ubicación

La confesión de Gallardo en la película sobre la Final Eterna: por qué no vio el tercer gol de River ante Boca en Madrid

Grabado en importantes locaciones como el estadio Monumental y el River Camp, así como en diferentes hoteles y clubes, el documental incluye también notas exclusivas realizadas en Europa. El elenco reúne a jugadores clave del plantel campeón y otras figuras asociadas a la hazaña, incluyendo a Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Enzo Francescoli y Lucas Pratto, ofreciendo una narrativa completa del camino hacia la victoria en la Copa Libertadores 2018, complementada con material de archivo de alta calidad proporcionado por Torneos.

En otro de los adelantos, el propio Gallardo reveló por qué no pudo ver el tanto del Pity. “El tercero no lo vi porque estaba bajando entre los túneles y escaleras. Cuando entra gente de la cancha hacia el túnel donde yo estaba, ahí con la alegría me di cuenta que había terminado el partido, pero no sabía que había sido también a través de un tercer gol”, contó el Muñeco.

Esa conquista significó la cuarta Copa Libertadores de River Plate y la segunda en tres años luego de la conseguida en 2015, también bajo las órdenes de Napoleón. Aunque la de 2018 tuvo el sabor especial para el equipo millonario por haber vencido a su rival de siempre. Ese Superclásico de exportación fue vibrante y pese a que Boca Juniors se puso en ventaja con el gol de Darío Benedetto, luego River Plate lo dio vuelta con los tantos de Lucas Pratto, Juan Fernando Quintero y el mencionado del Pity Martínez.