La furia de Jürgen Klopp en vivo por una broma de un periodista: “Sos un ignorante”

El enojo de Jurgen Klopp con un periodista

Se sabe que Jürgen Klopp es un entrenador muy intenso y suele ser directo en sus contactos con la prensa. El alemán que dirige al Liverpool habla sin pelos en la lengua y no le importa ser políticamente correcto. Esta vez mostró su enojo con un periodista en una entrevista en vivo luego del triunfo de su equipo 2-0 de visitante sobre el Sheffield United por la décimo quinta fecha de la Premier League.

El Liverpool venció con los goles de Virgil Van Dijk y Dominik Szoboszlai. El equipo de Anfield se ubica segundo en la tabla con 34 puntos, a dos del líder, Arsenal. Sin embargo, Klopp no terminó contento y se molestó por un comentario y se lo hizo saber al periodista.

El comunicador hizo una introducción en la que elogió el rendimiento del Liverpool que pelea en todos los frentes que compite aparte de la Premier League, como la Copa de la Liga, la FA Cup y la Europa League, en la que a falta de una fecha para terminar la primera ronda se adjudicó su grupo y se clasificó a los octavos de final.

En ese marco casi ideal del presente del conjunto rojo, ya que hay que sumarle la salida por lesión de Alexis Mac Allister en el mismo encuentro, el periodista le hizo una broma a Klopp, diciéndole que el sábado jugarán en su “horario favorito” a las 12:30 del mediodía (hora local). Esto porque Klopp se quejó varias veces de este horario.

“Es realmente genial hacer una broma sobre eso”, le respondió con ironía Klopp, que no conforme con ello, agregó: “Es realmente valiente hacer una broma sobre eso. Nos iremos a la cama esta noche entre la 1 y las 2 de la madrugada. Tenemos dos entrenamientos mañana (por hoy) y el viernes y luego nos vamos de nuevo. Me doy cuenta de que no lo entiendes y trabajas en el fútbol, así que ¿por qué debería explicártelo de nuevo?”.

“Si haces una broma sobre esto, sos ignorante”, sentenció el estratega germano de 56 años. “Pero está bien, el fútbol es entretenimiento y entiendo que todo es bueno”, agregó Klopp. Por su parte, el periodista le esgrimió: “No quiero faltar el respeto, pero es uno de los temas de los que siempre se habla”. Ahí el DT le respondió con una sonrisa: “Tu puedes decir lo que quieras, pero yo no puedo decir lo que quiera porque sería muy diferente”.

Una vez que Klopp terminó con su respuesta les devolvió el micrófono y se retiró pese a tratarse de la transmisión oficial de la Premier League. Fastidioso por el cruce con el periodista el entrenador prefirió retirarse y dar por terminada la entrevista.

Klopp llegó al Liverpool en 2015 y fue campeón en todas las competencias: en el plano local, la Premier League (2019/2020), la Copa de la Liga (2021/2022), FA Cup (2021/2022) y la Community Shield (2022). A nivel internacional se consagró en la Champions League (2018/2019), Supercopa de Europa (2019) y el Mundial de Clubes (2019).