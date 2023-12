Las vacaciones del Pipa Benedetto en Miami y Las Vegas: asado, fiesta y paseos en lujosos yates

Las vacaciones de Pipa Benedetto en Las Vegas

En medio del receso luego de haber terminado la competencia oficial con Boca Juniors, Darío Benedetto aprovechó algunos días libres para viajar junto a algunos amigos a Estados Unidos. La gira incluyó Las Vegas y Miami, donde el futbolista xeneize se dedicó a relajar con paseos en lujosos yates, salir de fiesta y no dejar costumbres argentinas de lado como el asado.

El Pipa, que tiene contrato en la Ribera hasta fines del año que viene, es pretendido por otros clubes y todavía no está claro si continuará en el club de sus amores. Por lo pronto, el 9 se dejó ver junto a varios amigos en caminatas por la ciudad de Nevada y también paseos en barco. No faltó la cumbia y el RKT, con una salida nocturna -champagne de por medio- al ritmo del tema “Ahí ahí ahí” del Negro Tecla, donde el futbolista de 33 años apareció en el fondo de un inmenso auto en un video publicado por Leonardo Daviglus, uno de los integrantes del viaje.

En las redes sociales, hubo simpatizantes que lo alentaron a quedarse en la Ribera y otros que se mostraron disgustados por cómo transita sus vacaciones. Y es que el punta no tuvo su mejor temporada en este 2023 que terminó con la frustración a cuestas en la final de la Copa Libertadores y la imposibilidad de disputar la edición del año próximo del certamen continental. Pipa anotó 9 goles en 42 partidos y perdió la titularidad con Edinson Cavani.

Algunas de las imágenes de las vacaciones del Pipa Benedetto en Estados Unidos

Si bien no hay definiciones respecto a su futuro, el mismo dependerá de quién asumirá como cuerpo técnico en las próximas semanas. Hay que tener en cuenta que mientras reina el hermetismo por el lado del oficialismo liderado por Juan Román Riquelme, desde la oposición ya anunciaron que le darán el buzo de DT a Martín Palermo si triunfan en las elecciones que todavía no tienen fecha definida.

En las últimas horas, surgieron rumores que vincularon a Benedetto con el fútbol brasileño. Esta vez no es Inter de Porto Alegre el conjunto interesado, sino su clásico rival: Gremio. El Tricolor, que hoy despedirá la competencia oficial en su visita al Fluminense por la última jornada del Brasileirao, le dirá adiós al uruguayo Luis Suárez e irá en busca de un centrodelantero de cara al 2024. Sin embargo, el Pipa es bien visto por la dirigencia pero no por el cuerpo técnico, por lo que no es seguro que hagan un intento por él.

Hay que recordar que Carlos Tevez, ex compañero de Benedetto en Boca, está a punto de renovar su contrato como entrenador de Independiente de Avellaneda y fue consultado por la chance de sumarlo al Rojo: “A quién no le gustaría contar con él, tuve la posibilidad de jugar con el Pipa, sé la clase de jugador que es, pero ya está presentado mi plan y los dirigentes ya están trabajando en off. El Pipa no, no es prioridad”. Los atacantes que buscaría el Apache en esta ventana de pases son el paraguayo Gabriel Ávalos (Argentinos Juniors) y Adrián Martínez (Instituto de Córdoba). Además, tiene en carpeta a otros ex compañeros en Boca como Carlos Izquierdoz, Marcelo Weigandt y Eduardo Salvio.