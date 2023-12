Arturo Vidal habló sobre los rumores de su posible llegada a Boca Juniors y avisó cuándo definirá su futuro

Arturo Vidal se refirió a su futuro

Aunque por estas horas el principal tema de atención en Boca Juniors es saber si finalmente se podrán llevar adelante las elecciones presidenciales, en el club también miran con atención el próximo mercado de pases para renovar el plantel e ir por la tan ansiada y esquiva séptima Copa Libertadores.

Uno de los nombres que más revuelo genera es el de Arturo Vidal, quien se encuentra en la mira de Juan Román Riquelme desde hace varios meses. El futbolista está próximo a quedar con el pase en su poder tras su paso por Athletico Paranaense de Brasil y sus últimas interacciones en redes sociales se mostró vestido con los colores azul y oro fue, lo que fue catalogado como un guiño para el xeneize por los simpatizantes.

Este accionar generó un gran revuelo y fue el propio deportista el encargado de aclarar su futuro. “Yo a fin de año, cuando termine mi contrato acá con mi equipo, voy a decidir. Ahora son especulaciones, así que paren con esa. Andan tirando la mala como siempre. Después, cuando ya decida, van a andar de la mano. Déjense de huevear”, comenzó su relato. Y luego, añadió: “Uno sube fotos, a todos les gusta el Instagram, es para pasarla bien, para el comentario”.

Tras su paso por Fluminense, el Rey Arturo recaló en otro conjunto brasileño, pero una lesión en la rodilla lo privó de estar dentro de los campos de juego y solamente llegó a disputar nueve encuentros, en los que no marcó goles ni brindó asistencias. “Tengo mucho respeto a mi equipo, Athletico Paranaense, me han tratado increíble”.

El volante de 36 años, que también pasó por Juventus, Inter, Bayer Leverkusen y Bayern Munich, fue tajante en una transmisión en su canal de Twitch ante la consulta de los hinchas de Colo Colo, elenco donde inició su carrera profesional, de un posible regreso al Cacique. “No voy a ir a Colo Colo si ellos no me quieren, voy a ir al equipo que me quiera, que me busque. Y que tenga los mismo objetivos que yo”, esbozó.

Los guiños de Arturo Vidal a Boca Juniors

Boca Juniors, mediante las declaraciones públicas de su vicepresidente, dejó en claro que anhela hacerse con los servicios del bicampeón de América con la Selección de Chile. “Hace dos años dije que nació para que juegue acá. Con Cavani pasó lo mismo. Hay jugadores que nacieron para vestir la camiseta de Boca. Son jugadores extraordinarios, estrellas mundiales, que para nosotros sería un sueño tenerlo en La Bombonera”, manifestó Juan Román Riquelme.

Ante estos elogios, Vidal respondió en su momento: “¿Si creo que nací para jugar en Boca? Creo que sí. Es un equipo parecido a lo que soy yo. Sería un sueño firmar en Boca”, agregó el futbolista de 36 años. “Que una persona como Román salga a decir algo así. Si firmo en Boca me tendría que teñir el pelito azul”.