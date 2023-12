El desafiante análisis de Demichelis tras el triunfo de River Plate ante Belgrano por la Copa de la Liga

“Hoy no servía quedar eliminado, el mata-mata ustedes quieren que ganemos y hoy ganamos”. Martín Demichelis fue directo y cerró con esta frase la conferencia de prensa posterior al triunfo ante Belgrano de Córdoba que depositó a River Plate en las semifinales de la Copa de la Liga. El entrenador millonario se fue muy conforme desde el resultado, pese a que el equipo tuvo un juego complejo ante un rival que se le plantó de igual a igual. Micho pudo cortar así la racha por haber quedado eliminado en la Copa Libertadores y Copa Argentina en duelos directos de clasificación, aunque aclaró: “No me saqué una mochila”.

“Con la alegría de haber superado los cuartos, que ninguno de los tres partidos jugados fueron fáciles, de hecho los dos anteriores terminaron por penales y el nuestro estuvo al límite de llegar. Gracias a la actitud de los chicos que en ningún momento se dieron por vencido, a pesar del golpe anímico que significa que te empaten. El rival nos hizo un partido igualado, difícil de jugar, gracias a Dios encontramos ese segundo gol”, fue el primer análisis que entregó el DT millonario.

River Plate ganó 2-1 gracias al tanto de Facundo Colidio en tiempo de descuento. El venezolano Salomón Rondón había puesto en ventaja al Millonario a los 17 minutos del complemento y el delantero Lucas Passerini logró el empate transitorio para el Pirata a los 34m. de esa segunda mitad, en el encuentro disputado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, ante unas 55.000 personas.

“Siempre hay cosas por corregir, aún en el triunfo y el éxito. No estoy en el mejor de los momentos para hacer el análisis, lo haré puertas cerradas y adentro en las próximas horas. Hoy nos costó, pero se dio el partido que esperábamos. No de ahora, históricamente Belgrano acá en Córdoba dificultó y me alegro que lo hayamos sacado adelante”.

Demichelis también celebró el tanto de Facundo Colidio. “Me alegro que haya convertido Facundo, viene insistiendo hace muchísimo, es el primero de muchos goles que va a marcar con esta camiseta”.

Y sobre la dificultad de encarar estos encuentro, precisó: “Estamos a fin de año, los rivales nos analizaron y vemos cómo contrarrestar. Felicito a Belgrano que nos hizo un partido de igual a igual, difícil e incómodo. Lo buscamos hasta el final a pesar de las formas, en el mata-mata hay que ganar, se ganó y estoy tranquilo. A toda la gente que vino de cualquier parte del país les pudimos regalar el pase a semifinal. Esto es para ellos que nos apoyaron y alentaron durante todo el año”.

El entrenador de River Plate también valoró que fueron competitivos durante las 14 fechas del torneo y afirmó que “a partir de ahora no hay margen de error”. En este sentido, también reconoció que se había logrado apenas “un punto de los últimos nueve” y si bien estaban en el peor momento “en cuanto a resultados”, aclaró: “No me saqué una mochila por haber pasado (Ndr: lo habían eliminado en Copa Libertadores y Copa Argentina). Me ocupa y preocupa cada situación que vive el grupo en el día a día, semana a semana y partido a partido. Hay que saber jugar esta clase de partidos, con aciertos y errores lo ganamos y estamos en semifinal. Hay muchas cosas para destacar”.

“Seguiremos trabajando para evolucionar desde los errores, aciertos y mecanismos de juego. Si nos toca jugar el viernes, será con Rosario Central o Racing que están jugando ahora, los dos estaríamos en igualdad de tiempos de recuperación. No sería ventaja ni desventaja. Que toque el que tenga que tocar”.

Antes de terminar, Demichelis volvió a hablar del desgaste en una temporada larga, pero dejó una aclaración: “Quedó claro que el plano doméstico no es fácil sostener el nivel a lo largo de los 12 meses. Talleres y San Lorenzo, que pelearon el torneo con nosotros, no lograron clasificar ahora. No es fácil. Clasificamos segundos, hubo un bajón desde el funcionamiento, pero no vamos a dejar de trabajar en las tres semanas que nos quedan para intentar ganar dos títulos más”.

“Hemos bajado los últimos tres partidos de la fase de grupos, hay una merma en el funcionamiento y el responsable soy yo. Estoy abocado a intentar desde la armonía y el trabajo a volver a ser lo que fuimos el primer semestre, hay plantel para seguir peleando y mejorar. Hoy no servía quedar eliminado, el mata-mata ustedes quieren que ganemos, y hoy ganamos. Buenas noches”, concluyó.