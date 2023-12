Las lágrimas del capitán de Deportivo Riestra tras ascender a la Liga Profesional: “Nos menospreciaron, ¿por qué no nos ganaron?”

Las lágrimas del capitán de Deportivo Riestra tras el ascenso

Deportivo Riestra logró el mayor hito de su historia tras conseguir el ascenso a la Liga Profesional por primera vez. El equipo que comanda Matías Módolo venció 1-0 a Deportivo Maipú en la final del Reducido de la Primera Nacional y acompañará a Independiente Rivadavia de Mendoza a la máxima categoría. Tras esta gesta en el estadio de Instituto de Córdoba, el capitán del Malevo expuso toda su alegría.

Te puede interesar: Riestra ascendió tras vencer 1-0 a Deportivo Maipú y jugará en la Liga Profesional por primera vez en su historia

El delantero Milton Céliz no pudo contener las lágrimas ante las cámaras de TyC Sports: “Siento un orgullo bárbaro porque nos rompimos el orto todo el año y todo el año nos cayeron. Todo el año nos golpearon. Le ganamos a todos, a todos. Le duela a quien le duela. Hoy estaban todos contra nosotros”.

El futbolista de 31 años, que desembarcó en este club durante la temporada pasada, afirmó: “Somos nosotros, esta gente, esta familia. Nosotros solos, los 30 del plantel, más los dirigentes. Contra todos. Nos menospreciaron a los jugadores, pero ¿por qué no nos ganaron? Fuimos a Tucumán, les ganamos. Fuimos a Quilmes, les ganamos. A Almirante le ganamos, y hoy ganamos la final. ¡Porque tenemos unos huevos tremendos!”.

Te puede interesar: De estar hace diez años en Primera D a quedar en la puerta de la élite: Deportivo Riestra dio el golpe ante Almirante Brown y jugará la final por el ascenso

Surgido de Arsenal de Sarandí, Celiz pasó por Gimnasia de Jujuy, Juan Aurich de Perú, Independiente Rivadavia de Mendoza, All Boys, San Luis de Chile, Tigre, San Martín de Tucumán y Almirante Brown antes de desembarcar en Riestra: “Se lo quiero dedicar a todos esos boludos, como dije en la cancha de Quilmes. Porque nos golpearon y hoy jugamos por nuestras familias, por nosotros. Y no es casualidad, en cinco años ascendí tres veces: con All Boys, con Tigre y hoy. Me toca ser el capitán de este grupo, es un orgullo bárbaro. Este grupo es inmenso, se entregó todo el año, entrenamos triple turno, concentrábamos toda la semana sin la familia. La verdad que estoy orgulloso de ser capitán de este equipo. ¡Y ahora vamos a jugar en primera, que la cuenten como quieran!”.

Minutos más tarde, ya sin tanta euforia, el capitán afirmó: “Hoy hablamos antes de salir de la concentración: el Diego estuvo con Gimnasia (de La Plata) ayer y el Diego iba a estar con nosotros. Lo dijeron los chicos, lo dije yo. Tenemos un video que no lo pudimos subir. El Diego está hablando y lo mostramos antes de salir de la concentración. Un video del Diego y la familia seguramente ya saldrá ese video, pero desde el cielo está con nosotros”, señaló sobre la visita que realizó años atrás Maradona a Riestra.

Te puede interesar: Así arranca la tabla de promedios 2024: cuáles son los equipos más comprometidos con el descenso

Cabe destacar que Riestra se ubicó en la 7ª colocación de la Zona B que lideró Independiente Rivadavia de Mendoza y debió afrontar el Reducido por el segundo ascenso. Superó a San Martín de Tucumán 1-0, se impuso sobre Quilmes luego (1-1 en la ida y 1-0 en la vuelta) y superó en semifinales a Almirante Brown con un doble 2-0 para acceder a esta chance.

Independiente Rivadavia y Riestra ocuparán los lugares en la Liga Profesional que dejaron vacantes Arsenal de Sarandí y Colón de Santa Fe, que este viernes perdió ante Gimanasia de La Plata en el partido desempate que definió el segundo descenso en la máxima categoría.

“Lo creíamos desde la pretemporada. Cuando el año pasado me trajeron a jugar el Reducido y tenía que volver a Almirante, Diego me dijo quiero que te quedes. Y Víctor Stinfale también, me dijo quiero que te quedes porque vamos a ascender, vamos a pelear, y quiero que vos seas mi capitán. Yo se lo dije, desde que armamos el plantel con el Ogro Fabbiani, no me quiero olvidar del gordo, la verdad que lo quiero mucho, desde que yo estuve con él siempre fueron palabras de aliento, de tirar al grupo para adelante. Trajeron todas fieras, que se brindaron al máximo. Le había dicho: vamos a ascender, hay que tener paciencia. Somos todos jugadores luchadores que venimos de abajo”, reflexionó.