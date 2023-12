La salida de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo a uno de los restaurantes más lujosos de Miami

La salida de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo por Miami

Lionel Messi disfrutó de una cena en Miami el viernes por la noche junto a su esposa Antonela Roccuzzo y su amigo y compañero de equipo Sergio Busquets, con su pareja Elena Galera. El encuentro tuvo lugar en el restaurante de lujo Sexy Fish, donde pasaron alrededor de dos horas.

El lugar escogido para la cena fue en el corazón del centro de Brickell, en un restaurante y bar asiático que sirve “sushi, sashimi, mariscos, pescado y carne de inspiración japonesa cocinados en una parrilla Robata y alberga una extensa y seleccionada colección de agave”, según señala el sitio web del restaurante. El local fue fiseñado por Martin Brudnizki Design Studio y decorado con arte de Damien Hirst, Frank Gehry y Michael Robert. Además, es uno de los restaurantes más de moda de la ciudad de la Florida.

En las imágenes que se viralizaron en las últimas horas se puede observar que su presencia no pasó desapercibida. Una multitud se reunió en la calle Miami Ave para hacerle una especie de pasillo a Messi y así tomarle fotografías. Al Diez y a su esposa se los notó muy sonrientes en el trayecto hacia el vehículo que los esperaba en la puerta.

El delantero estrella del Inter Miami está gozando de un descanso tras un calendario de fútbol casi ininterrumpido. En los primeros meses de su estancia en Las Garzas, Leo tuvo un impacto espectacular en el fútbol de los Estados Unidos, atrayendo a celebridades como Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio y LeBron James a verlo jugar.

Con 36 años, Messi logró marcar 11 goles en apenas 14 partidos, llevando al Inter Miami a ganar la Leagues Cup tras vencer a Nashville en penales en agosto. Sin embargo, a pesar de llegar a la final de la US Open Cup, el equipo fue derrotado por Houston Dynamo en un partido en el que no participó debido a una lesión. Por otro lado, en la MLS no pudo acceder a los Playoffs porque fue imposible remontar el flojo arranque del equipo en la temporada, cuando era conducido Phil Neville y no contaba con estrellas como La Pulga, Jordi Alba o Sergio Busquets.

En una entrevista reciente a Star+ se refirió a su participación en la Copa Mundial 2026, que tendría lugar en los Estados Unidos, México y Canadá. “Siempre trataré de competir al máximo y soy el primero en saber cuándo puedo estar y cuándo no”, dijo, agregando que, aunque está consciente de su cambio a una liga de menor renombre, mucho depende de cómo se sienta. Por el momento, el capitán de la selección argentina apunta a jugar en la Copa América del próximo año, que también se celebrará en EE. UU.