El biógrafo de Guardiola develó nuevos detalles de la charla entre Messi y Pep para fichar por Manchester City en 2020

Messi y Guardiola conformaron una dupla imbatible en Barcelona (AFP)

En los últimos días salió a la luz una información poco conocida dentro del mundo del fútbol. En agosto de 2020 Lionel Messi pensó en salir de Barcelona y recalar en Manchester City, club en el que se reencontraría con uno de sus viejos mentores: Pep Guardiola. La información, contenida en el libro Dios salve a Pep del periodista Martí Perarnau, revela que fue el propio Leo quien contactó a su ex entrenador mediante un mensaje de texto.

A raíz de todo el revuelo que generó esta situación, el diario catalán Sport entrevistó a Perarnau, quien ya escribió otros dos libros sobre el técnico como ‘Herr Pep’ y ‘Pep Guardiola, La metamorfosis’. Durante la nota, el escritor recalcó que el ocho veces ganador del Balón de Oro fue el principal interlocutor de esa charla: “Es así, puede sorprender porque Messi antes hablaba muy poco pero todos hemos visto como ha evolucionado Messi y el discurso que dio en la gala del Balón de oro así lo reafirma. No es el mismo Messi que cuando empezaba a jugar. Fue él quién quiso reunirse con Guardiola para saber si podía jugar en el Manchester City. El City no se movió por Messi. Lo que le dijo el City a Messi es que si él se desvinculaba del Barça estudiarían su posible incorporación. Pero no se dio”.

Ante la consulta sobre si finalmente el City hubiera sido el destino del rosarino si finalmente el Barcelona le hubiera concedido la carta de libertad, expresó: “No podemos saber qué hubiera pasado pero es razonable pensar que sin el vínculo con el Barça, Guardiola no le hubiera dicho que no a Messi. Todavía es el mejor del mundo y hablamos de hace tres años. Pero como Messi no se desligó del Barça no hubo más historia, no se llegó nunca a este punto”.

Perarnau, en su último libro, primero develó que antes el goleador de la selección argentina se comunicó con su amigo Sergio Agüero para interiorizarse sobre la situación de los Ciudadanos.

Mientras el Kun anotició de esta situación al español, el estratega recibió un mensaje de Whatsapp de la Pulga: Al día siguiente, en Barcelona, Pep y Leo se reunieron, según reveló el libro y mantuvieron una charla amena en la que el argentino le contó sus diferencias con Josep Maria Bartomeu, por entonces presidente del Barcelona. “Míster, yo solo quiero romperla”, habrían sido las palabras de Messi.

El libro también ahonda en un diálogo donde Guardiola advierte a Messi sobre las exigencias del fútbol en el equipo de Manchester, a lo que él asegura estar dispuesto a soportar y adaptarse.

-”En Manchester entrenamos muy duro...”.

-”Entrenaré duro, no me preocupa”.

-”Y continuo haciendo largas charlas tácticas. Quizás te aburras...”.

-”Aguantaré. Aguantaré todo lo que hagas”.

-”Leo, nos hemos hecho mayores. Quizás ya no nos soportamos”.

Pese a este intercambio entre ambos, la historia no avanzó ya que Messi permaneció en Barcelona hasta el verano de 2021, pese al envío de aquel famoso burofax que emitió semanas después de esta reunión. Luego se fue libre al Paris Saint Germain, donde estuvo dos temporadas para luego firmar contrato con el Inter Miami de la MLS.

Cabe recordar que Guardiola y Messi compartieron plantel en el elenco catalán entre 2008 y 2011. Ganaron tres Ligas, dos Champions, tres Supercopas de España, dos Mundiales de Clubes, dos Copas del Rey y dos Supercopas de Europa, siendo ambos pilares de lo que es considerado como uno de los mejores equipos de todos los tiempos.