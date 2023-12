Un remate magnífico y lesión: así fue el brillante gol de Nicolás Golazo con el que Gimnasia evitó el descenso

La definición por el último descenso a la Primera Nacional tuvo lugar en medio de una intensa lluvia en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario entre dos equipos sin margen de error. Gimnasia y Esgrima La Plata mostró sus cartas frente a Colón de Santa Fe y, luego de un breve dominio del Sabalero, los dirigidos por Leonardo Madelón se adelantaron en el resultado en el cierre de la etapa inicial con un tanto magnífico de Nicolás Colazo que terminaría significando el triunfo 1-0 que mantuvo al elenco de La Plata en la Liga Profesional.

Te puede interesar: La lista de todos los ascensos y descensos del fútbol argentino: cuáles restan por definirse

A los 41 minutos, Nelson Insfrán desactivó un avance del elenco Rojinegro para iniciar la réplica con un pase corto en defensa. La construcción ofensiva estuvo marcada por una serie de toques adicionales en poco más de 20 segundos. La lluvia ralentizó el ataque, que se aceleró en los últimos metros con un buen centro cruzado de Matías Abaldo.

El envío del atacante uruguayo tuvo una rápida resolución de Franco Soldano, quien improvisó un pase de pecho a la llegada de Nicolás Colazo. El mediocampista de 33 años abrió su pie izquierdo para incrustar a la pelota contra uno de los ángulos (1-0) y hacer delirar a los fanáticos del Lobo en las tribunas del Coloso. La velocidad de ese remate en torno a 102.4 kilómetros por hora, según precisó la transmisión oficial, hizo imposible la respuesta del arquero, Matías Ibáñez.

Te puede interesar: Gimnasia le gana 1-0 a Colón en la definición del segundo descenso de la Primera División

El detalle es que el ex Boca Juniors, de 33 años, pidió inmediatamente el cambio por una lesión. Le dejó su lugar en la cancha en la jugada siguiente al juvenil Benjamín Domínguez. “La verdad que vengo arrastrando una lesión desde hace mucho tiempo. Me cuesta mucho sacarla adelante. Traté de hacer el último pique, patear el último tiro y por suerte se dio. Avisé que no daba para más, no era el primer partido en el que me pasaba. Siempre me dieron la confianza mis compañeros y el técnico para entrar de titular, pero cada vez que pateaba me dolía mucho, un córner, un centro, lo que sea, pero contento de que haya sido gol”, declaró Colazo tras el juego.

Y agregó: “Es el gol más importante que hice en mi carrera. Estoy contento por dejar a este club en primer. Lo merecíamos mucho. Tenemos un grupo joven, con muchas ganas, que agarró mucha experiencia este año. Lo podríamos haber definido antes, pero tuvimos que sufrir hasta el final”.

Ambos equipos disputaron este desempate por haber quedado igualados en puntos dentro de la tabla anual (45). Ocuparon la anteúltima posición, por delante de Arsenal (descendió por promedios), y debieron dirimir el último boleto a la segunda categoría bajo un intenso diluvio en Rosario.

Te puede interesar: Cuándo se jugará el desempate entre Colón y Gimnasia de La Plata que definirá el segundo descenso en la Liga Profesional

La pésima campaña de Colón en la Liga Profesional, donde finalizó en el 27° lugar sobre 28 equipos lo metió de lleno en la pelea por la permanencia. Israel Damonte es su tercer entrenador de la temporada después de las experiencias fallidas con Marcelo Saralegui y Néstor Gorosito.

Por otro lado, Gimnasia inició el año disputando la Copa Sudamericana, pero el plan económico iniciado por la dirigencia se apoyó en los juveniles del club y la falta de recambio sumado a la inexperiencia del plantel le quitó alternativas al técnico Sebastián Romero. El alejamiento de Chirola y el arribo de Madelón no cambió la cara de un equipo que cerró la Copa de la Liga en la 11° posición sobre 14 conjuntos de la Zona A sumado al antecedente negativo de haber sumado un punto de los últimos 12 en juego.

Los equipos que descienden a la Segunda División serán reemplazados por Independiente Rivadavia, campeón de la Primera Nacional, y el ganador del Reducido a definirse este sábado desde las 17 (hora argentina) entre Deportivo Riestra y Deportivo Maipú de Mendoza.