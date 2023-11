“Aunque me llamó burro...”: un ex futbolista inglés opinó sobre el debate del mejor de la historia y tuvo una curiosa frase sobre Lionel Messi

Un ex futbolista inglés eligió a Messi sobre Cristiano Ronaldo a pesar que el argentino lo llamó "burro"

El duelo deportivo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo todavía genera debate a pesar que ambos protagonistas eligieron nuevos destinos para seguir su carrera. El argentino dejó el PSG para jugar en el Inter Miami de la MLS y el portugués, que había decidido regresar al Manchester United, se mudó de Inglaterra para convertirse en el fichaje estrella del fútbol en Arabia Saudita con el Al-Nassr.

Uno de los que se sumó a la discusión sobre quién es el mejor entre La Pulga y CR7 fue un ex futbolista inglés que había sido crítico del fichaje de Messi en su llegada a Francia. Jamie Carragher, quien supo vestir la camiseta del Liverpool, no dudó en seleccionar al histórico 10 de la selección argentina.

“Ronaldo no estaba ni cerca del nivel de Messi. ¿Messi? Ronaldo fue uno de los mejores goleadores de todos los tiempos. Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Ni siquiera está cerca”, expresó la leyenda del conjunto de Anfield durante una emisión especial del programa CBS Sports Golazo que se emitió desde Miami, la actual ciudad donde reside el astro rosarino.

Tras un intercambio con otro de los analistas, Carragher remarcó el por qué Cristiano fue apuntado como el contendiente de Messi durante la época en la que compitieron en cada temporada por ser elegido el mejor jugador del mundo. “Solo porque Ronaldo marcaba goles, Messi marcaba goles y era un jugador increíble. Ni siquiera creo que esté cerca”, agregó.

En medio del debate, la conductora Kate Abdo recordó el cruce que tuvo la leyenda del Liverpool con el rosarino por mensajes privados de Instagram tras las críticas del ex futbolista cuando Leo decidió ir a jugar al PSG. “Messi te llamó burro. Ronaldo te ignoró. Bueno eso es tuyo eso es tuyo”, dijo la periodista mientras todo el panel no pudo ocultar la gracia que les causó recordar aquella novedad.

El presentador ofreció mayores detalles del cruce con Leo después de ser llamado "burro" por el argentino

“No tengo prejuicios. Sabes que él me sigue llamando burro y yo voy a por Messi”, dijo Carragher, marcando su posición en la disputa por el mejor jugador entre el capitán de la selección que viene de ganar el Mundial de Qatar y el portugués.

Ante la atónita mirada de Thierry Henry, Abdo reveló una novedad que ninguno de los integrantes del programa sabía sobre una invitación a Messi que el argentino rechazó. “Hicimos una invitación oficial, extendimos una a Inter Miami, le pedimos que viniera al programa. ¿Sabes cuál fue la respuesta oficial de Inter Miami?... ¿Tengo permiso para decir esto? Aparentemente, Lionel Messi no irá a ningún programa de televisión en el que esté Jamie Carragher”, confirmó la conductora mientras el ex jugador que hoy es analista no pudo contener la risa.

¿Qué sucedió entre Messi y Carragher? El hombre de 45 años, que jugó dos Copas del Mundo con la selección de Inglaterra (Alemania 2006 y Sudáfrica 2010) sostuvo tiempo atrás que el Paris Saint Germain no iba a poder ganar la Champions League con el tridente ofensivo que se había formado con Kylian Mbappé y Neymar Jr. En enero de este año, el múltiple campeón con Liverpool reveló que Leo le mandó un mensaje privado para criticar su afirmación calificándolo de “burro”.

Un par de semanas después, salía de un partido del Chelsea y recibí un mensaje. Dije, ‘Esto no puede ser, debe ser una cuenta falsa’”, recordó Carragher. “Me dio su opinión, acudí al traductor de google porque no tenía idea de qué me estaba diciendo y le contesté ‘Gracias por tu opinión’”, añadió.