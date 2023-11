Exclusivo: los detalles del nuevo estatuto de River Plate que impedirá la reelección para el cargo de presidente

Jorge Brito, Matías Patanián y Stefano Di Carlo

River Plate atraviesa tiempos de cambios y desde la llegada de la nueva Comisión Directiva que encabeza el presidente Jorge Brito, la institución de Núñez ha llevado adelante distintos objetivos, entre los que se destacan la ampliación del estadio Monumental y haber superado los 350 mil socios, una cifra récord en el continente. Con la idea de lograr una mayor transparencia y participación de los socios, el Millonario modificó el estatuto del club, algo que no ocurría desde hace 20 años.

Entre los puntos más trascendentes del nuevo estatuto a los que pudo acceder Infobae se destaca que no habrá posibilidad de reelección para el cargo de presidente, se podrá votar a partir de los 16 años, se incorpora el cupo femenino, habrá un Fair Play financiero para prevenir endeudamiento y una oposición mejor representada en la Comisión Directiva.

El ítem más saliente tiene que ver con la máxima autoridad, ya que a partir de diciembre de 2025 Brito no podrá volver a presentarse a presidente. Que el máximo representante institucional no pueda ser reelecto tiene como finalidad “seguir fomentando la transparencia y la alternancia en el club y sólo se podrá ejercer la presidencia durante 4 años, sin posibilidad alguna de ser reelegido para el período sucesivo”, informaron desde River a este medio.

También se limitarán los períodos en los cargos clave de Comisión Directiva como Secretario General, Prosecretario, Tesorero y Protesorero. La persona electa no podrá ejercer ese rol durante más de dos mandatos consecutivos con el objetivo de transparentar y modernizar las áreas clave del club, y que la participación pueda tener una rotación sana. Se agrega la figura de Vicepresidente tercero y se elimina el rol del Secretario de Actas. Los vicepresidentes sólo podrán ser reelectos por un período consecutivo adicional, esto quiere decir que una persona sólo podrá ejercer ese rol durante dos períodos.

El lujoso restaurante de River Plate que fue inaugurado en 2023 (Nicolas Stulberg)

En cuanto a lo estrictamente económico, River decidió tener un mayor control en las cuentas y prevenir endeudamientos a futuro con el Fair Play Financiero. “El presupuesto aprobado para fútbol profesional no se podrá exceder en más de un 50%, y si el club tiene deuda financiera no se podrá exceder dicho presupuesto en más de un 25%. Con el fin de seguir las buenas costumbres del Fair Play Financiero Internacional, y que el club incursione en una cesación de pagos por una inversión desmedida en fútbol profesional sin aprobación previa, se colocarán estos porcentajes como tope. El objetivo es que el club no tenga problemas de solvencia financieros, ya que en caso de tenerlos podría recibir multas, inhibiciones o quita de puntos, por parte de FIFA, que lo perjudiquen seriamente. En caso de que la gestión necesite excederse en más del 50% de su presupuesto para fútbol profesional deberá contar con la aprobación de la Asamblea de Representantes de Socios”, explicaron desde Núñez.

La mujer tendrá un rol preponderante en la nueva gestión con la incorporación del cupo femenino. Si bien esto ya fue aprobado por unanimidad en Comisión Directiva y en Asamblea anteriormente, entrará en vigencia en el nuevo estatuto para que no sufra alteración alguna. “La participación de las mujeres en las listas, en base al cupo femenino deberá ser intercalado, para que tengan la misma prioridad que un varón”, aclararon.

Acerca de la participación de la juventud en los estamentos políticos del Millonario, se adelantó la edad para ejercer el derecho de votar, que será a partir de los 16 años (3 años de antigüedad como socio), como en las elecciones nacionales. Además, se aumenta la participación de los socios para que puedan ser partícipes de la política desde más jóvenes. Es decir que los socios y socias pueden ejercer cargos desde más jóvenes si tienen 5 años de antigüedad como socio. Para la Asamblea de Representantes de Socios/as se puede ejercer ese cargo a partir de los 18 años de edad. Para ser miembro de la Comisión Directiva o Comisión Fiscalizadora será desde los 21 años. Y para poder ejercer la presidencia desde los 25. Vale aclarar que en el estatuto actual la edad para poder ejercer cargos políticos es desde los 25 años, esto permitirá que los jóvenes puedan acceder a la política de River desde más temprano.

River Plate modificará el estatuto con el objetivo de una mayor transparencia y participación de sus socios

Otros puntos destacados del nuevo estatuto de River Plate:

- Se podrán ocupar cargos de Representante de Socios durante 4 períodos electivos sucesivos. Esto se debe a que la edad de participación baja, lo cual hace que un socio o socia tendrá más períodos para ejercer su representación.

- Los miembros de Comisión Directiva y Representantes de Socios podrán ejercer su rol durante cuatro períodos sucesivos, se agrega sólo un período más de los tres que ya hay actualmente en caso de ser electos e integrar listas. Esto se debe a que la edad de participación baja, lo cual hace que un socio o socia tendrá más períodos para ejercer su representación. También vale aclarar que los miembros de Comisión Directiva actual que ya lleven un período o más en estos órganos de representación será tenido en cuenta para los próximos períodos. A partir de la entrada en vigencia de este nuevo estatuto no se limpiarán mandatos devengados. A modo de ejemplo: quién ya está cumpliendo su mandato, tendrá uno cumplido; quién ya viene cumpliendo dos mandatos seguidos; seguirá teniendo esos mandatos en su historial de representación.

- Más rotación y menos período en la Comisión Fiscalizadora: Con el fin de generar un recambio sano y transparente en la auditoría interna del Club se les quitará un período consecutivo a los Miembros de la Comisión Fiscalizadora llevándolos a tan sólo dos períodos para fomentar una auditoría correcta de la gestión. Actualmente los miembros de la Comisión Fiscalizadora pueden tener hasta tres períodos consecutivos.

- Mayor control y transparencia en la representación legal: Para seguir fomentando la transparencia en la gestión del Club será necesario tener 3 firmas para aprobar pagos, contratos, entre otros. Por lo tanto se requerirá de la firma del Presidente, del Secretario General y también de un Vicepresidente. Si los tres representantes dan su consentimiento quedará aprobado el documento. Actualmente es necesario sólo dos firmas: del Presidente y Secretario General.

El plantel profesional del equipo de Núñez

- Al igual que todos los clubes del fútbol argentino las reuniones de CD no podrán tener asistencia de sus socios. Durante el mandato actual se podrá seguir asistiendo, esta medida será a partir del próximo período presidencial.

- River siempre tendrá oposición en su Comisión Directiva, a diferencia de la gran mayoría de los clubes: Para seguir fomentando la participación, el espíritu democrático y de control la oposición siempre tendrá un lugar garantizado en CD. Se elimina el artículo del estatuto en el que aclaraba que si la diferencia, en un proceso electoral, entre la mayoría y la minoría era muy abultada no ingresaban representante de la oposición a la Comisión Directiva. Si la minoría queda muy lejos de la mayoría, sólo podrán ingresar 3 vocales a la CD (como está conformada actualmente la CD), y si la diferencia entre la mayoría y la minoría es poca, ingresarán 5 vocales opositores a la CD.

- Institucionalización del funcionamiento de River ID y las reglas que rigen para el acceso a los partidos; y de los socios activos y socios comunitarios: Se readecua el estatuto para que los socios ingresen a la cancha de la manera que dispongan las autoridades del Club. Habrá dos grandes categorías de socios: Socios Activos, que serán los socios plenos y simples; y los Socios Comunitarios, que actualmente son los socios internacionales, los Somos River y las que se puedan llegar a crear en un futuro.

- Ningún contrato de sponsoreo podrá exceder el mandato del Presidente. Los contratos de sponsoreo que duren más de 4 años deberán pasar por la Asamblea de Representantes de Socios para ser aprobados, y evaluar que no perjudiquen a la próxima gestión.