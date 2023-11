¿Mauro Icardi al Real Madrid? Los detalles de la negociación que promete sacudir el mercado de pases europeo

Mauro Icardi, una de las opciones del Real Madrid ante la lesión de Vinicius Jr (REUTERS/Umit Bektas)

Una bomba explotó en las últimas horas y resonó con fuerza en la capital española. Según informó el medio italiano TuttoMercato, y replicaron los principales medios de Turquía, el apuntado por Real Madrid para reemplazar al lesionado Vinicius Jr sería nada más ni nada menos que Mauro Icardi, quien atraviesa un gran presente desde su desembarco en Galatasaray, entidad que decidió comprar la ficha del argentino hace algunos meses luego de recalar a préstamo desde Paris Saint-Germain (PSG).

“El Real Madrid baraja la idea de incorporar en enero a un delantero experimentado y fiable”, comentó este sitio ante la prolongada baja del punta brasileño producto de la falta de variantes de renombre y experiencia dentro del plantel. También remarcan que “la idea es la de reforzarse con un 9 y Carlo Ancelotti ya habría querido a Icardi en el pasado”. Incluso se habla de una posible oferta de 15 millones de euros.

El delantero brasileño, que tras la salida de Karim Benzema rumbo a Arabia Saudita pasó a ser la principal referencia en ataque de la Casa Blanca, sufrió “una rotura en el bíceps femoral con afectación del tendón distal en su pierna izquierda” en el partido contra Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas, se perdió el encuentro ante Argentina y se estima que estará aproximadamente dos meses y medio fuera de los campos de juego.

Con solamente a Joselu y Rodrygo como variantes ofensivas, en el Merengue tendrían en mente sumar un delantero de experiencia que pueda aportarle soluciones (y goles) de manera inmediata al equipo. Los de la capital española comenzaron esta jornada de La Liga en la segunda colocación y lideran con puntaje ideal tras cuatro presentaciones en el Grupo C de la Champions League (comparten zona con Napoli, Sporting Braga y Union Berlin).

Ante semejante revuelo, el medio turco Fanatik se contactó con el agente y abogado del rosarino, Elio Letterio Pino, para interiorizarse de la situación. El representante, aunque no quiso brindar muchos detalles, develó que mantiene conversaciones con integrantes de la Casa Blanca. “Todavía no hay ninguna oferta oficial. Estoy en Madrid ahora mismo (por ayer). El Real Madrid no ha hecho ninguna oferta por Icardi. Todavía no han hecho una oferta oficial. Pero estamos hablando con los responsables del Real Madrid”, develó.

“Iré a Estambul el lunes para reunirme con Erden Timur. Veré el partido Galatasaray - Manchester United de la Liga de Campeones el miércoles. Por supuesto, también pasaré tiempo con Mauro. No puedo decir nada más por ahora”, añadió.

En otra nota, Fanatk brindó detalles de la postura del Galatasaray. “Los dirigentes, que se han fijado el objetivo de ganar trofeos en Europa, afirman que aún no han recibido ninguna carta de interés u oferta del Real Madrid; e incluso si existiera tal demanda, Icardi ni siquiera podría ponerse en venta”. Además sostienen que

“Icardi se ha convertido en un icono del club rojiamarillo no sólo por su rendimiento sobre el terreno de juego, sino también por su relación con la grada. Ya ha conseguido que muchos pequeños aficionados se aficionen al Galatasaray. Por este detalle, los directivos se muestran muy fríos ante la idea de separarse de Icardi”.

Vale destacar que en Estambul el esposo de Wanda Nara se reencontró con su mejor versión, siendo clave para que los de Okan Buruk sean protagonistas en todas las competencias. Pese a que llevan dos derrotas en fila, son líderes en el torneo local con 31 unidades junto a Fenerbahce y segundos en el Grupo A de la Liga de Campeones, donde compiten contra Bayern Múnich, Copenhague y Manchester United. Icardi acumula 15 goles (10 en la Superliga de Turquía, dos en la Champions League y tres en la clasificación previa a la Liga de Campeones) y tres asistencias en 20 presentaciones.