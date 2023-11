Las revelaciones de dos ex Real Madrid: la fiesta antes de un clásico contra Barcelona y quién enloquecía a Cristiano Ronaldo

Royston Drenthe celebra un gol con Gonzalo Higuain ante Getafe en 2009 (AFP)

Esta semana Royston Drenthe y Rafael Van der Vaart coincidieron en el programa de televisión neerlandés Kick ‘t Met de Ziggo Sport y aprovecharon para recordar varias historias de sus pasos como jugadores del Real Madrid, club en el que coincidieron durante dos temporadas. Los ex futbolistas, por momentos se corrieron del libreto y se animaron a relatar algunas anécdotas que en su época como profesionales jamás hubiesen sacado a la luz.

Fue durante las campañas 2008/09 y 2009/10 que compartieron plantel. Una época difícil para el conjunto blanco que sufría por el nacimiento del Barcelona de Guardiola que empezaba a dominar el fútbol del Viejo Continente y hacía sufrir a los merengues. Sin embargo, esto no los privó de divertiste. “Un sábado jugamos en casa contra Barcelona, pero el jueves anterior Drenthe insistió en ir a una fiesta. Yo pensé: ‘No debería hacer esto’. Aquel partido perdimos 0-2 (abril de 2010) y hubo un gran revuelo en la prensa. Yo estuve en el 11 titular en el partido contra el Barcelona, aunque solamente eché un vistazo durante cinco minutos a la fiesta”.

Fueron Lionel Messi y Pedro los que anotaron en aquel duelo disputado en el Santiago Bernabéu: “Todos los miembros de nuestro equipo estuvieron en esa fiesta, precisamente por eso perdimos ese partido”, comentó entre risas Van der Vaart. Mientras que Drenthe intentó bajar la espuma: “No era una fiesta en mi casa. Fue una fiesta que se dio a puerta cerrada. También estuvo Gonzalo Higuaín...”.

El neerlandés Van der Vaart jugó en Real Madrid entre 2008 y 2010

Drenthe, de 36 años, anunció su retiro hace algunas semanas y sin dudas su paso por Real Madrid fue lo más destacado en su carrera. Llegó allí en 2007, con 20 años como una promesa del Feyenoord y estuvo tres temporadas en las que alternó entre titular y suplente hasta que finalmente José Mourinho dejó de tenerlo en cuenta y fue así cedido a préstamo en varias oportunidades hasta quedar libre.

Pese a que los fanáticos no recuerdan su paso por el equipo blanco con mucha alegría, para Van der Vaart fue el mejor lateral izquierdo que vio: “Si hubiera dejado de lado su ego y su manera de jugar tipo fútbol callejero, todavía habría jugado como lateral izquierdo en la selección (de Países Bajos) hasta hace cuatro años”. Incluso, recordó que enloquecía a Cristiano Ronaldo en las prácticas.

“Le gustaba jugar contra Cristiano Ronaldo en los entrenamientos. Encontró que eso era un desafío. Se preguntaba: ¿Cristiano? ese quién es”. Y agregó: “Cristiano se volvió loco con él. Era rápido, ágil y técnico. ¿Cómo iba a pasarte? En un momento dado, Cristiano empezó a correr por la banda izquierda porque ya no sabía qué hacer con Drenthe”. Pero, la falta de motivación lo sacó de competencia y el brasileño Marcelo le ganó la pulseada por lo que finalmente Drenthe tuvo un paso intrascendente por Real Madrid. “No había diferencia con Marcelo en ese momento estaban perfectamente emparejados. La única diferencia era que Royston prefería ser extremo izquierdo que lateral. Quería atacar y hacer acciones”, insistió el ex atacante neerlandés.

Con respecto a cómo era el grupo en el vestuario por aquel entonces, ambos destacaron la personalidad de Karim Benzema, quien llegó en 2009 y se despidió del club en 2023 como un ídolo siendo estrella del equipo. “Era alguien que realmente encajaba en ese tipo de cultura del Real Madrid. Esa cultura amapola del Real Madrid. Rápidamente se sintió allí como en casa, pero al principio no hablaba mucho porque sólo hablaba francés. Siempre me sentí atraído por los chicos malos. Eso fue automático, ¿entiendes? También me encontraba siempre con Karim durante las vacaciones: Las Vegas, Miami..., siempre estábamos en el mismo lugar”, comentó Drenthe.

Con respecto a Cristiano, el ex lateral recordó: “Salía más con Pepe y Marcelo, que eran chicos a los que veía mucho en aquella época. Era un tipo muy agradable, pero también una gran persona. Casi no le quedaba vida. Si queríamos hacer algo en secreto, no podíamos hacerlo con él. Entonces yo también elegí mi propio camino”.