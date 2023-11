La increíble historia del “William Wallace” argentino, el fanático que sigue a la Selección desde el 2014: el récord Guinness que le reclama a Carlos Maslatón

Rodrigo González Cejas, el hincha de la Selección Argentina

La historia de Rodrigo Cejas González con la selección argentina tiene tintes cinematográficos. No existe amor más profundo para él que el que tiene con la Albiceleste. Miles de kilómetros recorridos por todo el mundo, deudas impagas, prestamos emitidos que todavía no se saldaron, relaciones sentimentales que se rompieron en el camino y promesas cumplidas en agradecimiento a los títulos ganados.

“Me va a venir un choclo de dinero en la tarjeta, estoy muy preocupado”, sostiene con tono de preocupación el hombre de 48 años desde Copacabana a la espera de poder presenciar el choque frente a Brasil, correspondiente a la sexta fecha por Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial Estados Unidos, Canadá y México.

“En los últimos años habré gastado 50 mil dólares y me podría haber comprado un departamento. Sacrifiqué mi vida desde el 2014, cuando vi por primera vez a la selección argentina”, remarca El Talismán, apodo que se ganó porque supuestamente le da suerte al seleccionado comandado por Lionel Scaloni.

En el Mundial 2014, su cara, pintada de celeste y blanco, se hizo viral tras ganarle en los penales a Holanda. A partir de ese torneo, González Cejas está en todos lados, ya sea partidos por Eliminatorias Sudamericanas, Mundiales, Juegos Olímpicos y algunos amistosos en el exterior. Obviamente, que estuvo en el Mundial de Qatar, donde fue enfocado por las cámaras después del gol de Lionel Messi a México.

En viajes, siguiendo a la selección ya gastó mas de 50.000 dólares.

“Llevó 98 partidos viendo a la selección argentina desde el 2014. Fui a los últimos tres mundiales. Presencié todos los partidos de las Eliminatorias para clasificar a esas copas. Estuve en las Copas Américas de 2015, 2016 y 2017. También, en los últimos Juegos Olímpicos. Este año viajé a Bolivia y a Perú con un cuadro gripal, muy enfermo. Únicamente falté contra Uruguay en La Bombonera porque regalé mi entrada. Estuve en las malas y en las buenas; sé lo que es sufrir por la selección”, resalta en un mano a mano con Infobae desde Río de Janeiro, Brasil.

- ¿Cuál fue tu primer torneo siguiendo de cerca de la selección argentina?

-El Mundial de Brasil 14. Ahí me hice famoso con el recordado penal de Chiquito Romero ante Países Bajos ya que salió mi cara pintada con los colores albiceleste por todos los medios. A partir de ese momento, la gente me empieza a reconocer. Fui sin entradas a esa copa y la compré partido a partido. Siempre le agradezco a Dios todo lo que me pasa. Inclusive lo que me sucedió para venir acá.

- ¿Qué te pasó?

- Estaba sin entrada y viajé igual. A mi nunca nadie me regaló una entrada ni me ayudaron. Me banqué siempre solo, y me encantaría que en algún momento cuando me falte, me ayude la AFA a conseguirlo para poder pagarlas. Me saqué una entrada categoría 1 como torcedor extranjero, no argentino porque no había. Anoche en el banderazo conseguí una categoría 3 para argentinos. En la final del Mundial de Qatar 22 frente a Francia hice ingresar a tres argentinos sin necesidad de que vayan a la reventa. No juego con la pasión de los hinchas como hacen otros. Me gusta este juego de verdad y no pregono con eso. La semana pasada se cumplió un año que viajé a Qatar le regalé mi entrada para el partido contra Uruguay en La Bombonera a uno de mis seguidores. Fue el único partido oficial que me perdí desde el 2014.

- Y perdió el seleccionado argentino por 2 a 0. Al final, sos el verdadero Talismán.

- Sí (risas). Lo hice como un gesto para mis seguidores y decidí hacer ese regalo. Después se perdió pero no tuvo nada que ver. La gente me dice “¿Por qué no fuiste? No fuiste y perdimos”. Sigo a la selección argentina desde hace muchos años y estuve en las malas y en las buenas. Sé lo que es sufrir y haber estado con Lionel Messi en un aeropuerto a su lado acompañándolo en silencio.

El festejo de Messi con Rodrigo González Cejas detrás

- ¿Cuándo fue eso?

- En el 2015, tras la final perdida en la Copa América en Chile. Lo estuve acompañando sin mediar palabras con todos los jugadores que estaban ahí también. Yo volvía el mismo día hacia Buenos Aires y nos cruzamos en el aeropuerto. Muchos futbolistas de la camada de jugadores del 2014 en adelante me conocen. Estoy bastante agradecido con Dios por todo lo que me dio. Me cuidé siempre y no me ha pasado nada. En Qatar hice un récord de entradas sin darme cuenta. Carlos Maslatón estaba promocionando un récord Guinness que al final lo tengo yo.

- ¿Qué récord?

- Fui a 48 encuentros durante esa copa. Hice la presentación en Guinness con todas las entradas pero como no tengo contactos ni nadie que me ayude no me lo aprueban. Fui a los 48 partidos comprando entradas en la puerta y se me hizo un choclo de guita que me están ayudando mis padres a pagar todo. Somos una familia de abogados y me ayudan a pagar todo. Me ayudan a salvar las papas. Primero la pido al banco y luego le pido a mi familia para pagar las deudas.

- ¿De qué manera te bancas económicamente los viajes?

- Con ayuda de mi familia, pidiendo préstamos y con mi trabajo, soy abogado. Mi viejo me condonó deuda. Así que para mí hacer todo lo que hago es a pulmón. La verdad que nunca entré a un estadio sin entradas. He sacado préstamos para seguir a la selección argentina por el mundo.

- ¿Ya lo cancelaste?

- No, tengo un préstamo vigente que lo tuve que volver a renovar por unos problemas que tuve para pagar la tarjetas de viajes anteriores. Prefiero pedir un crédito antes de no pagar la tarjeta por los problemas que conlleva eso. Le debo plata a mi papá y a mi mamá del Mundial, y se la voy pagando como puedo, de poco y sin presión. No es como el banco que si no pagas entras en default (risas). Tengo esas ventajas de integrar una familia en la cual nos apoyamos mucho. Nos ayudamos mutuamente.

- ¿Tenés deudas por tus viajes por el mundo?

- Sí, vivo con deudas porque el viajar mucho me lleva a tener una vida desordenada en lo económico. Pero siempre me dejo llevar por la pasión. En Qatar 2022 fui a 48 partidos de los 62 y se me fue muy difícil llevarlo a cabo porque eran tres por día y tenía de correr de un lado al otro. Se me fue dando así. Amo el fútbol como tal. Fui a los últimos tres Mundiales, a todos los partidos de Eliminatorias en el exterior, sacando los amistosos, he ido siempre a ver a la selección argentina. Hasta en los últimos Juegos Olímpicos. He perdido mucha plata porque perdí vuelos a Japón.

Rodrigo González Cejas el hincha que sigue a la selección a todos lados (Fuente)

- ¿Cuándo fue eso?

- En el Mundial 2002 Corea/Japón. Tenía los vuelos sacados pero al final no pude ir. Tuve conflictos de litigios con empresas de viajes por vuelos y estadía. No me devolvieron la plata y tuve que hacerles juicios. Llegué a ese punto. Al final, llegamos a un arreglo por una plata. El hostel de Japón no me devolvía la plata y la empresa por donde lo contraté no se hacía cargo.

- ¿Cuál es la locura que mas llevaste a cabo por la selección argentina?

- Este año no estando en condiciones de ir desde lo económico me fui a Bolivia y a Perú enfermo, producto de un cuadro gripal. Además, compré la entrada en la reventa porque sino me quedaba afuera. Me gasté toda la plata que tenía en efectivo y luego me endeudé con la tarjeta.

- ¿Alguna vez hiciste promesas por la selección argentina?

- En las semifinales en Qatar entre Argentina y Croacia devolví dos entradas a FIFA para que la vendan a precios accesibles. Entonces, con ese dinero que me devolvieron, cumplí una de las promesas que había hecho sí Argentina se consagraba campeón del Mundo. Viajé a Santiago de Compostela, España, para hacer el camino hacia el Santuario de Santiago. Lo hice a pulmón, con frío los primeros cuatro días lloviendo desde Portugal a España caminando y me dieron la compostelana, obviamente. Fue una de las promesas que cumplí, la otra es la de Tilcara.

- ¿Qué promesa hiciste?

- Fui a agradecer por lo que se hizo en el Mundial de México 86. Desde el 2015 que voy a Tilcara todos los años de manera ininterrumpida. Ya son 17 veces en ocho años. He ido más de tres veces por año allá. Hice procesiones en la altura de Tilcara con los lugareños. Ya me conocen todos allá. Desde que empezó a pasar todo y decían que la selección nacional no salía campeón, empecé a ir para cortar con esa racha negativa. Hasta que dure el resto de mi vida, iré a agradecer por todo lo que logró la selección argentina. Además, todos los años camino a Luján en octubre. La primera vez fue luego de que San Lorenzo se consagrara campeón de la Libertadores 14. Por el Ciclón también hice mil locuras.

La máscara de Maradona y la camiseta de San Lorenzo siempre presentes

- ¿Siempre te pintaste la cara en los partidos de la selección?

- Mirá, fue a partir de la semifinal contra Holanda en el Mundial de Brasil 14. Ese fue el comienzo y desde ahí, en todos los partidos hago lo mismo. En Qatar, la gente me empezó a llamar El Talismán, y a través de eso, me definieron como el hincha del seleccionado argentino que da suerte. Entonces, como no fui ante Uruguay, me pidieron que vuelva. Por eso acá estoy en Río de Janeiro.

- ¿Cuándo fue la primera vez?

- Contra Holanda fue el primer partido. Unos compatriotas que estaban en el centro de San Pablo me prestaron una pintura. Fui al baño en la cancha, antes de que arrancara el partido. Y como soy fanático de la película Corazón Valiente, me pinté la cara de celeste y blanco para salir a la guerra, tipo William Wallace.

- ¿Cómo te manejas con el tema de las relaciones amorosas? ¿No debe ser fácil estar en pareja y viajar todo el tiempo?

- He perdido muchas relaciones de noviazgo con varias chicas que no bancaban que fuese una persona que viaje a ver a la selección a todos lados. Me ha pasado que antes de comenzar una relación ya me daba cuenta de que no iba a funcionar y yo pegaba el portazo. Pero al viajar mucho, conocí una rusa durante el Mundial 2018 de la cual me enamoré. Ella también estaba enganchada y nos vimos durante mucho tiempo. No pudimos seguir con la relación por la distancia. Pensé en proponerle matrimonio pero al final no se pudo.

- ¿Cuántos pensás que gastaste en los viajes?

- Estoy endeudado a un nivel importante pero sigo viajando igual. En Qatar gasté en 48 entradas, 15 mil dólares. En estadía cuatro mil dólares, salía muy caro; estuve un mes. La plata sale producto de mi trabajo y de mi familia que siempre me bancó en todo. Fueron muchos torneos, partidos de Eliminatorias. Viajé por Sudamérica. Además, también viajo cuando juega San Lorenzo porque soy un enfermo del Ciclón. Fui a todos los encuentros por Copa Argentina. Es más, llego este jueves a Buenos Aires y por la noche, voy al partido por Copa Argentina frente a Defensa y Justicia en Lanús.