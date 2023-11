Una leyenda del fútbol mundial comenzó una gira como cantante y recibió duras críticas: “La idea de volver a verlo es desgarradora”

Se transformó en historia viva del fútbol mundial no sólo por los títulos que cosechó a lo largo de su carrera, sino también por su personalidad temperamental y extrovertida, la cual lo llevó a protagonizar una de las patadas más salvajes que se puedan recordar, cuando aquel 25 de enero de 1995, Eric Cantona golpeó a Matthew Simmons: un hincha del Crystal Palace que lo criticó desde las gradas.

Dos años después de ese episodio, el francés se retiró profesionalmente y se ganó la vida siendo la principal cara de algunas marcas deportivas, actuando en anuncios publicitarios, así como también con sus invitaciones a programas deportivos.

Sin embargo, a sus 57 años, El Rey se enfocó de lleno en una faceta que tenía guardada: la de cantante. El ex mediocampista galo sacó a la luz cuatro canciones y no tardó en anunciar su nueva gira, la cual comenzó a finales de octubre y que despertó opiniones divididas entre fanáticos y especialistas.

Bajo el nombre Cantona canta Eric, el ex jugador recorrió distintas ciudades europeas como Manchester, Londres, Dublin, Lyon y Marsella. Fue en la ciudad sureña de Francia en donde L’Equipe acudió a uno de sus espectáculos. “Lo que ha cambiado es sobre todo el traje: abrigo negro interminable al estilo de Leonard Cohen, un pequeño sombrero al estilo Bob Dylan, pantalones de chándal rojos de chico malo de Mancun, camisa blanca y gafas. Un look que hace poner celoso a Elton John”, detallaron al describir su nuevo atuendo de rockstar.

Eric Cantona presenta su primer EP “I’ll make my own heaven”

En cuanto a su estilo musical, se podría describir como melancólico y pasional, cantado con una voz ronca a la que acompañan en la gira un pianista y un violonchelista: ”Mis canciones siempre tienen este lado contradictorio entre lo oscuro y lo luminoso. Es una forma de intentar encontrar la luz al final del túnel”, afirmó en una entrevista previa a su gira con Cà vous, de France 5″.

“Cuando vas a un concierto de Cantona, es más por el personaje. Para la música, preferiríamos ir a ver otra cosa. Pero si sucede, es muy bueno”, reconoció un fanático del ex futbolista al periódico francés tras asistir a uno de sus shows, en el que según relató el medio en cuestión, Cantona suele hacer una representación gráfica de cada uno de sus temas: “Pasos lentos, poses trágicas, con la espalda agachada y la cabeza levantada hacia un cielo de focos”.

Eric Cantona se presentó en Manchester (Getty)

En donde al parecer no le fue tan bien, fue en su paso por Manchester. Si bien el público agotó las entradas en menos de una hora y lo ovacionó, las críticas de los especialistas no tardaron en llegar.

“En otras circunstancias, Éric Cantona se habría considerado afortunado de recibir un aplauso educado en una velada abierta a cantantes aficionados, antes de ser sacado del escenario por un organizador descontento, preocupado de que el público lo linchara...” , consideró Neil McCormick , crítico musical del diario The Telegraph. Por la misma línea también fue Louis Chilton, de The Independent, quien bromeó con el uso del VAR: “La idea de tener que volver a ver esta noche es desgarradora”.

“Hago esto para estar en el escenario y para el público. Es lo que me gusta”, reconoció en la previa el propio ex futbolista y añadió: “En el escenario, me convierto en otra persona a través de la interacción con el público. Las primeras canciones que empecé a escribir eran para mi mujer. Escribí mis sentimientos... mis emociones, lo que sueño, a lo que aspiro. Es muy personal”.

Cantona, que tiene como ejemplos musicales a Jim Morrison, Leonard Coche, Nick Cave y Tom Waits (entre otros), hasta el momento lanzó cuatro canciones de manera oficial y aún le queda cerrar su gira, programada para este 14, 15 y 16 de noviembre en el Théâtre de l’Atelier (París).