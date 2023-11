Las perlitas de la conferencia de Boca Juniors antes de la final: la pregunta que incomodó a Cavani y el detalle del Maracaná que llamó la atención de Almirón

Este viernes Jorge Almirón y Edinson Cavani hablaron en la previa de la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Fluminense que se celebrará este sábado en el Maracaná y dejaron varias frases destacadas. A menos de 24 horas para el pitazo inicial, los pálpitos de dos hombres claves del Xeneize.

El técnico se mostró muy entusiasmado de cara al duelo que comenzará a las 17.00 de mañana y que definirá el título más importante del continente: “Esta final es super especial, por el contexto, el lugar y el equipo que representamos y lo que hemos generado en la gente. Me siento muy orgulloso con mi cuerpo técnico y de mis jugadores y de la ilusión que hemos generado. Esperemos hacer un gran partido mañana”.

Pero más allá de la seriedad con la que afronta el encuentro, a Almirón se lo notó muy distendido al punto tal que aprovechó para bromear por algo que notó en el reconocimiento del estadio que hizo antes de sentarse a charlar con la prensa: “El campo de juego está en un muy buen estado. Y hay algo... las butacas están pintadas de azul y amarillo. Un muy lindo estadio”, sonrió.

Con respecto al tipo de partido que espera, no quiso confirmar la formación y anticipó: ”Vislumbro un partido en donde los dos intentaremos jugar. Pero, un partido cerrado, táctico, de mucha competencia. Uno se imagina de mil maneras el partido, hay muchos momentos en el partido también, de inicio en la euforia tenemos que estar fuertes en eso. En el entre tiempo siempre hay modificaciones, pero el equipo siempre está a la altura. Estamos bien preparados. Después de la semifinal quedaban muchos días y me deja tranquilo que el equipo está sin lesiones, salvo lo de (Exequiel) Zeballos, desgraciadamente. Llegan todos bien y después es fútbol, ojalá se alinee todo para que la suerte esté de nuestro lado”.

Por su parte, Edinson Cavani también palpitó la final y hubo un momento incómodo sobre el cierre de la conferencia. Es que el delantero que pasó por PSG, Manchester United y Napoli, entre otros clubes, fue consultado sobre qué cambiaría por dar la vuelta olímpica el domingo: “Bastante rebuscada la pregunta que me hacés... Hay un camino muy largo para llegar hasta acá y si no hubiese recorrido ese camino tal vez no hubiese llegado hasta, pero cambiaría mucho, menos la Copa América (2011) con Uruguay, creo que te dejo todo lo que tengo por poder lograr la Copa con Boca. Dios quiera que todo se pueda dar mañana”.

Es que para el goleador, la final del sábado no es una mas: “Ya todo lo que pasó en mi carrera no lo piensa tanto, sino que uno piensa en el presente y para mí es el partido de mi vida por todo lo que implica. Por el momento de mi carrera, también, son muchos condimentos que ayudan a que pueda decir que este es el partido mas importante. De esa manera lo jugaremos mañana”.

Además, Cavani aprovechó para contar cómo vive estas horas Marcos Rojo, capitán del equipo, que no podrá estar por haber sido expulsado en el partido revancha contra Palmerias por la semifinal: “Seguramente las emociones que siente deben ser terribles, nos está acompañando igual que siempre, hay un grupo espectacular, marcos siempre deja su impronta en cada partido cuando le toca estar juegue o no, y así lo vivimos, todos unidos y juntos. Esa es una de las virtudes de este equipo. hay un grupo humano espectacular y si estamos acá hoy es por eso”.

Las definiciones de Jorge Almirón

“Tratamos de abstenernos un poco de todo porque tenemos que estar concentrados para el partido de mañana. Pero, se hace imposible por las redes sociales y las familias que están acá”.

“(Sobre los hechos de violencia) Siento dolor, tristeza y preocupación, un poco también por nuestras familias. Muchos argentinos vienen aquí de vacaciones, es un país maravilloso, creo que son dos hinchadas fuertes. La gente de Argentina vienen a alentar a su equipo, es la mayor movilización de la historia y vienen a alentar a su club y eso se representa en las calles. Sé que la violencia no es el sentimiento de toda la gente. El partido de mañana será increíble en un marco espectacular y la gente entenderá eso. Esperemos que no pase mas nada, ojalá que sea una fiesta más allá del resultado”.

“El equipo llega en el mejor momento, consolidado en la idea del juego. Desde que llegué en abril, ha crecido mucho y creo que es el mejor momento. Esperemos que se nos de. Sería genial que con la selección argentina campeona del mundo el equipo más representativo de argentina gane la libertadores”.

“Tengo varias promesas. Soy un hombre de fe, pero lo mejor es la preparación”.

Las frases de Edinson Cavani

“Lo que está pasando con toda la gente que ha hecho un sacrificio en venir habla por si solo. A nosotros nos motiva porque toda esa gente se ha jugado mucho de su vida y familia para estar en este momento tan especial. Yo creo que todos somos conscientes de eso. Le daremos la importancia que lleva todo esto que estamos viviendo”.

“(Sobre los hechos de violencia) Uno siente un poco de tristeza hoy en día que está todo mucho más avanzado y la gente que ha crecido a nivel social y que aún pasen estas cosas... Mismo la seguridad, que es importante para un espectáculo como éste y que pasen estas cosas de un poco de tristeza. Esperemos que no pase mas y que se viva una fiesta mañana”.

“Es normal que mis hijos absorban lo que uno siente, Boca es un mundo que te atrapa, es fantástico, cuando está afuera se lo imagina pero cuando llega acá y lo vive es algo que te brota y te viene de adentro, por eso ellos cantan y van al estadio y lo disfrutan. pero en el coche lo venía pensando y en este tiempo me tocaron vivir emociones buenas y de las otras y parece que hace mucho uno está acá y cuando te lo preguntas pro qué la respuesta es la gente, el mundo boca. no me sorprende porque cuando todos te dicen eso, vos ya automáticamente lo asimilas. en ese punto, todo lo que se vive en mi casa es porque uno lo siente y el club te lo hace vivir así”.

“Los chicos del club saben perfectamente dónde están porque se formaron acá y acá la historia te demanda a pelear y ganar cosas. Ellos saben la importancia de este partido. Les puedo trasmitir que sin sacrificio ni entrega todo se hace mas dificil. Uno está ahí para darlo todo y apoyar al compañero, y después los chicos ya han demostrado que tienen lo que se tiene que tener para jugar en este equipo. Dudas en mis compañeros no tengo”.

“Se va a definir en detalles un partido como el de mañana”.