La fiesta de cumpleaños de Roscoe, el perro de Lewis Hamilton que hace furor en las redes y gana más de USD 700 por día

Roscoe, el perro de Lewis Hamilton, tuvo su festejo de cumpleaños e hizo furor en las redes.

Uno de los deportistas más carismáticos es Lewis Hamilton, talentoso piloto que ha sido siete veces campeón del mundo en la Fórmula 1, que lleva una vida llena de extravagancias y tienen un fiel compañero a su lado: su perro Roscoe, un bulldog que lo acompaña por sus viajes a lo largo y a lo ancho del planeta, quien tiene su propio perfil en redes sociales y en las últimas horas sorprendió a todos con una publicación.

A través de la cuenta de Instagram de Roscoe Hamilton, se supo que la mascota del piloto tuvo una celebración de cumpleaños en la que festejó junto a otros perros, con un pastel sobre la mesa, cotillón para los invitados, globos y más.

El canino que pertenece a Hamilton cumplió 11 años, edad avanzada para un perro de su raza, y no dudó en inmortalizar el momento con una fotografía que explotó de interacciones en las redes. “Una vez es para el cumpleañero”, reza la descripción.

Las felicitaciones de todos sus seguidores no se hicieron esperar, incluso algunos bromearon al respecto. “¿Por qué él tiene más amigos que yo?”, escribió una influencer llamada Ellie May. “¡Feliz Cumpleaños amiguito! ¡Parece que te lo has pasado muy bien!”, comentó Nicolas Hamilton, el hermano de Lewis.

Roscoe ha alcanzado una gran fama, ya que cuenta con casi un millón de seguidores en su propia cuenta de Instagram. Su biografía en dicha red social revela su personalidad única: “Soy un bulldog vegano al que le encanta viajar, jugar a la pelota y recibir la atención de todas las chicas, especialmente cuando me frotan el trasero. Me gusta el frisbee y el tenis”.

Es embajador de una agencia de mascotas gracias a su particular estilo de vida saludable y puede ganar más de USD 700 por una sesión publicitaria de fotografías “Roscoe es ahora parte de una agencia de modelos y tiene castings donde se enfrenta a 10 o 15 bulldogs. Me dijeron que necesitaban a un bulldog para anunciar un producto. Cobra 700 dólares por día, suena ridículo, pero recibe su premio y le encanta”, admitió el piloto en el 2018.

También es muy reconocido por caminar por los paddock de la Fórmula 1, ya que sigue a todos lados a Lewis Hamilton, quien tenía otro bulldog llamado Coco, que era una hembra que murió en el 2020 cuando apenas tenía seis años. Es innegable que ambos siempre fueron como hijos para el piloto británico de 38 años, quien es una persona muy comprometida con el medioambiente y con los animales.

Roscoe camina por los paddocks de la Fórmula 1 con Lewis Hamilton.

Cada vez que Roscoe cumpleaños, Hamilton no duda en expresar su amor por él. “Hemos pasado por mucho juntos, hemos crecido juntos. No puedo explicar cuántas noches me ha tenido sin dormir con sus ronquidos. Pero igual es mi mejor amigo y una gran bendición en mi vida. Roscoe, papá te ama”, le escribió en su dedicatoria del año pasado.