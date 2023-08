En una acción relámpago los ultras del PSG desplegaron una bandera contra Messi en el estadio del Inter Miami

Los ultras del PSG desplegaron una bandera contra Messi en el estadio de Inter Miami (twitter)

La relación entre Lionel Messi y los fanáticos del PSG no terminó de la mejor manera. En lo que fue la última parte de la temporada, una buena parte del público que asistía a los duelos como local del equipo parisino en el Parque de los Príncipes reprobaba al astro rosarino con silbidos cuando aparecía en las pantallas al anunciar los titulares del conjunto que levantó el título de la Ligue 1 en Francia.

El tiempo pasó y, como era de esperarse, finalmente el capitán de la selección argentina campeona del mundo decidió no continuar el vínculo con el Paris Saint Germain y se mudó a los Estados Unidos para desempeñarse en el Inter Miami, franquicia que desde que llegó la Pulga, logró su primer título en la Leagues Cup, clasificó a otra definición (US Open Cup) y ganó en su debut en la MLS (2-0 al New York RB con gol incluído).

Justamente, durante el viaje del plantel que dirige el Tata Martino a la Gran Manzana, se produjo una rápida visita a las instalaciones de Las Garzas. Tres individuos se acercaron a las inmediaciones del DRV PNK Stadium y desplegaron una pancarta con un mensajes en contra del flamante número 10 argentino.

“Messi: nos deshicimos de los groseros”, cita la bandera que se difundió entre los hinchas del PSG y logró el objetivo de ser viral en las redes sociales el tiempo que las personas tardaron en abrir la pancarta, fotografiarse con ella y volver a cerrar.

Es importante mencionar que, en la previa de lo que fue la final de la Leagues Cup, el propio jugador se refirió a lo que fueron sus años en la capital de Francia. “La verdad es que estoy feliz”, dijo Leo por su decisión de mudarse a Miami para jugar en el equipo que construyó David Beckham. “Venía en la búsqueda de esto cuando tomamos la decisión con mi familia, de poder disfrutar como lo había hecho toda mi carrera, después de haber tenido dos años complicados. La pasamos mal”, agregó sobre su experiencia en París.

Messi jugó dos temporadas en el PSG tras su abrupta salida del Barcelona a mediados del 2021 (REUTERS/Benoit Tessier)

Hay que recordar que los ultras del PSG fueron muy críticos contra el ex jugador de su club. Después de ser sancionado por el club tras realizar un viaje con destino a Arabia Saudita que no fue autorizado por la directiva a comienzo del mes de mayo de este año, un grupo numeroso de hinchas se juntaron a la puerta de la sede de la institución de París para pedir por la salida de Messi. En dicha movilización, el futbolista de 36 años fue insultado por estas personas que llevaban banderas, pancartas y bengalas.

Además de apuntar contra el argentino, los ultras también expresaron su disconformismo con Neymar y Marco Verratti, quienes a principios de esta temporada fueron separados del plantel profesional que ahora dirige el español Luis Enrique. “No hay capitán a bordo del barco. Queremos un presidente que esté más presente, que acceda a reunirse con nosotros cuando se lo pidamos”, señaló una carta publicada por el grupo Collectif Ultras Paris en la que también señalaron al presidente Nasser Al-Khelaïfi.

“Nos pusieron en vergüenza todo el año”, sostuvo la misiva que calificó a los jugadores de “parásitos” y que también pedía por la reducción de los valores de los tickets de los partidos, apuntado hacia los turistas y no hacia los verdaderos seguidores del PSG, según los ultras y su movilización.

